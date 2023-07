Le top 3 des meilleurs smartphones pour un senior Les seniors ne sont pas toujours très à l’aise avec les nouvelles technologies. Pour autant, il devient de plus en plus difficile de se passer d’un smartphone, pour voyager, faire ses courses et surtout, rester en contact avec toute la famille.











Quels sont les avantages d’un smartphone pour senior ?

Un smartphone pour senior est tout simplement un smartphone qui a été pensé pour répondre aux besoins des ainés.



Il est généralement beaucoup plus simple à utiliser qu’un téléphone portable normal, plus compact et confortable. Il existe actuellement un large choix, allant des téléphones à clapet aux smartphones plus modernes avec un grand écran tactile.



Au-delà de son design, un smartphone pour senior réunira uniquement les fonctionnalités de base. Dans la pratique, il sert principalement à répondre aux appels, envoyer des messages et parfois, régler une alarme, écouter la radio, etc.



Ces principaux avantages sont donc :

Un format compact et léger ;

Une grande facilité d’utilisation ;

Un clavier mécanique ;

Une plus longue autonomie ;

Pas d’applications préinstallées et uniquement des fonctionnalités basiques.



Attention par contre au pivot, qui peut être très fragile (en particulier en cas de chute. La résolution de l’écran n’est de plus généralement pas au niveau des smartphones classiques).



Le top 3 des meilleurs smartphones pour seniors



Passons maintenant à notre top 3 des meilleurs téléphones portables pour seniors.



Samsung Galaxy A53





Le Doro 8050

Disponible dans le



Le Mobiho Essentiel

Avec son interface simpliste et très lisible, ce téléphone offre un grand confort d’utilisation. C’est un excellent choix pour les seniors qui ne sont pas du tout à l’aise avec les nouvelles technologies et souhaitent uniquement pouvoir rester joignables à tout moment. Il est également compatible 4G et offre une mémoire de 16 Go pour



Un smartphone pour senior offre donc de nombreux avantages en termes de praticité et d’utilité. N’hésitez pas à comparer les modèles disponibles afin de choisir celui qui correspondra au mieux à vos besoins.



Article publié le 27/07/2023



