Conso et bons plans La saison des cadeaux de Noël est lancée (partie 2) | Publié le 28/11/2025 à 02:00 | mis à jour le 15/01/2026 à 10:43 Comme chaque année, le marathon des cadeaux de Noël est ouvert. Une époque douloureuse pour ceux qui manquent d’imagination et pleine de joie pour ceux qui prennent plaisir à offrir. Si les seconds n’ont besoin d’aucun conseil, pour les premiers, la meilleure des choses consiste à leur dire : « offrez ce que vous aimeriez recevoir vous-même ». Qu’il s’agisse d’un livre, d’un spiritueux, d’une belle bouteille de vin ou d’un vêtement. Ce cadeau sera alors à votre image et sera d’autant plus apprécié. Partager : W f X in @

De l’automobile au tourisme, il n’y a qu’un pas que nous franchissons allègrement avec un guide consacré au Japon -une destination à la mode- et plus particulièrement à des itinéraires de rêves.



C’est l’éditeur canadien Ulysse qui s’est fait une spécialité de ces ouvrages qui nous offre ici un joli guide destiné à ceux qui veulent découvrir le Japon.



Ici, ce sont 25 circuits de rêve aux quatre coins de l’archipel japonais où l’on passe d’une mégalopole aux paysages sauvages de ses régions.



Tracé au jour le jour, chaque trajet est une expérience qui vous fait découvrir des villages, des artisans, des jardins, des petits restaurants et des paysages rares.



En train, en bus local, en voiture de location, grâce à ce guide Ulysse, vous partirez à la découverte de la tradition et du futurisme d’un pays qui pour beaucoup reste une énigme.



Guide Ulysse, Japon 25 itinéraires de rêve, 24,90€.





Quant à ceux qui veulent s’impliquer et voyager en créant des contacts au fil de leur périple, il est toujours agréable de pratiquer la langue pour faciliter les échanges.



Voici « Objectif Japon », une méthode qui permet en 10 mois d’appréhender le japonais. A condition bien sûr de travailler régulièrement chaque jour et de faire tous les exercices prévus.



L’alphabet, le vocabulaire, des audios pour la prononciation, tout est prévu pour préparer un prochain voyage.



Objectif Japon de Sophie Thomas aux Editions Eyrolles, 24€.





Nous compléterons le pied du sapin de Noël avec quelques spiritueux et un thé spécial Noël. Certains diront, à juste titre d’ailleurs, que Noël n’est pas la meilleure période pour déguster un pastis.



Néanmoins, Bardouin propose pour accompagner les fêtes de fin d’année une série limitée de son pastis Grand Cru. Il s’agit d’un flacon dont la décoration a été confiée à une artiste peintre.



Afin de sublimer l’esprit de la distillerie, elle a mis en scène les paysages de Provence. Un coucher de soleil qui flamboie sur la garrigue, les rangées de cyprès, une litanie de fleurs de Provence autant de symboles qui expriment cette période où les Noël provençaux associent les santons et les treize desserts de Noël.



Un décor où le geste de l’artiste rejoint celui du liquoriste qui conçoit le mélange des herbes de Provence. Henri Bardouin Grand Cru édition spéciale décorée par Léa Morichon chez les cavistes et épiceries fines, 29,5O€.





Restons dans le domaine des distillateurs avec un produit de la maison Meletti : une liqueur de café. Les produits de la maison Meletti font partie de ces innombrables bouteilles que l’on découvre dans les bars italiens.



La plupart sont des amers à l’instar de cette liqueur de café. Une boisson qui, contrairement à d’autres, n’impose pas l’âcreté du café. Tous les arômes de cette liqueur s’imposent dans la délicatesse.



Le nez intense et aromatique associe le café torréfié à des notes de cacao tandis qu’en bouche, c’est une rondeur douce de cacao qui souligne la délicatesse du café avec une touche légèrement caramélisée.



Cette liqueur de café Meletti est distribuée en France par une maison lyonnaise The Whisky Lodge qui possède dans son portefeuille quelques belles pépites dont nous reparlerons.



Silvio Meletti, liquore de café , 25€. Dans les épiceries fines, La Grande Epicerie à Paris.



Noël, c’est la période où l’envie de rester au coin d’un feu de bois en buvant un thé bien chaud se fait sentir. C’est chez Mariage Frères que nous avons trouvé un thé de Noël à partager.



Un thé bleu où l’on retrouve les senteurs de la Provence et de 13 desserts de Noël. Très fleuri, ce thé laisse monter des arômes de pétales de rose avant de laisser la place aux accents des fruits secs.



Avec une finale de biscuit sablé, le thé de Noël in Love de Mariage est parfait pour les après-midis d’hiver. Voilà un cadeau qui sera toujours apprécié. Chez Mariage Frères, 28€ la boite de 30 sachets.





Joël Chassaing-Cuvillier



« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

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