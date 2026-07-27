La Poste : le timbre passe à 1,67 euro en 2027, mais quatre centimes de moins si vous l'imprimez chez vous

La lettre du quotidien encaisse la plus forte hausse
Le communiqué diffusé lundi 27 juillet par le groupe La Poste annonce deux mouvements de sens contraire. Les tarifs d'affranchissement des timbres et colis monteront de 6,73 % en moyenne au 1er janvier 2027, quand la dépense postale des ménages devrait reculer de 8,7 % l'an prochain.
L'explication tient en une phrase : les Français postent de moins en moins, et la chute des volumes absorbe la hausse du prix unitaire.
Dans le détail, la Lettre verte 20 g passe de 1,52 à 1,67 euro. La hausse atteint 9,87 %, une fois et demie l'augmentation moyenne annoncée pour l'ensemble de la gamme.
Le même envoi avait déjà grimpé de 9,35 % au 1er janvier 2026, de 1,39 à 1,52 euro. Deux exercices de suite portent ainsi la Lettre verte de 1,39 à 1,67 euro, soit 20,14 % de plus en deux ans.
Les autres envois suivent des trajectoires plus modérées. La Lettre services plus 20 g monte à 3,67 euros, l'e-lettre rouge à 1,70 euro et la Lettre internationale 20 g à 2,45 euros, avec un tarif unique vers tous les pays du monde.
L'étiquette « suivi », qui permet de tracer un courrier ordinaire, reste fixée à 0,50 euro. Les Colissimo expédiés par les particuliers augmentent de 4,1 % en moyenne, tandis que les colis échangés entre la métropole et l'outre-mer baissent de 5 %.
Une précision a son importance avant les fêtes. Les timbres Marianne vendus sans montant imprimé sont dits à validité permanente : un carnet payé au tarif 2026 affranchira encore une lettre en 2027, sans complément à coller.
L'explication tient en une phrase : les Français postent de moins en moins, et la chute des volumes absorbe la hausse du prix unitaire.
Dans le détail, la Lettre verte 20 g passe de 1,52 à 1,67 euro. La hausse atteint 9,87 %, une fois et demie l'augmentation moyenne annoncée pour l'ensemble de la gamme.
Le même envoi avait déjà grimpé de 9,35 % au 1er janvier 2026, de 1,39 à 1,52 euro. Deux exercices de suite portent ainsi la Lettre verte de 1,39 à 1,67 euro, soit 20,14 % de plus en deux ans.
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Pourquoi les prix montent quand le courrier disparaît
Ces ajustements s'inscrivent dans l'encadrement pluriannuel des tarifs fixé par l'Arcep, le régulateur des activités postales. Le dispositif autorise des hausses annuelles calibrées sur l'équilibre du service universel.
Or cet équilibre se dégrade à mesure que les boîtes aux lettres se vident. L'Arcep a recensé 7,8 milliards d'objets adressés distribués ou exportés en 2024, en repli d'environ 7 % en un an.
Le coût de la tournée quotidienne se répartit donc sur un nombre de plis toujours plus faible.
Or cet équilibre se dégrade à mesure que les boîtes aux lettres se vident. L'Arcep a recensé 7,8 milliards d'objets adressés distribués ou exportés en 2024, en repli d'environ 7 % en un an.
Le coût de la tournée quotidienne se répartit donc sur un nombre de plis toujours plus faible.
Le recommandé, celui que vous ne pouvez pas éviter
La Lettre recommandée de 20 g passe de 6,11 à 6,47 euros, soit 5,89 % de plus. La progression paraît modeste, sauf qu'elle touche l'envoi le plus contraint de toute la gamme.
Résilier un bail, contester une décision de caisse de retraite, mettre en demeure un artisan, notifier un changement à une mutuelle : dans ces situations, la preuve d'envoi conditionne l'exercice du droit lui-même.
Le recommandé électronique possède exactement les mêmes effets juridiques que la version papier, comme l'indique la fiche de Service Public consacrée à la lettre recommandée électronique. Sa portée se heurte pourtant à une condition peu connue.
Lorsque le destinataire n'est pas un professionnel, son accord préalable est nécessaire. S'il refuse le format électronique, l'expéditeur doit repartir sur du papier et payer le tarif du guichet.
La voie dématérialisée dépend donc autant de la personne d'en face que de votre propre équipement.
Le communiqué chiffre à moins de 27 euros par an le budget postal moyen d'un ménage, colis compris. Rapporté à la grille 2027, ce montant couvre exactement quatre lettres recommandées, soit 25,88 euros.
La même enveloppe finance seize Lettres vertes, un peu plus d'un envoi par mois. Une succession à régler, une contestation de pension et deux résiliations dans la même année suffisent à faire voler en éclats cette moyenne.
Le récépissé remis au moment du dépôt garde toute sa valeur, puisque c'est lui qui établit la date d'envoi en cas de litige.
Le courrier papier reste par ailleurs le support d'escroqueries qui imitent ces échanges officiels.
Résilier un bail, contester une décision de caisse de retraite, mettre en demeure un artisan, notifier un changement à une mutuelle : dans ces situations, la preuve d'envoi conditionne l'exercice du droit lui-même.
Le recommandé électronique possède exactement les mêmes effets juridiques que la version papier, comme l'indique la fiche de Service Public consacrée à la lettre recommandée électronique. Sa portée se heurte pourtant à une condition peu connue.
Lorsque le destinataire n'est pas un professionnel, son accord préalable est nécessaire. S'il refuse le format électronique, l'expéditeur doit repartir sur du papier et payer le tarif du guichet.
La voie dématérialisée dépend donc autant de la personne d'en face que de votre propre équipement.
Le communiqué chiffre à moins de 27 euros par an le budget postal moyen d'un ménage, colis compris. Rapporté à la grille 2027, ce montant couvre exactement quatre lettres recommandées, soit 25,88 euros.
La même enveloppe finance seize Lettres vertes, un peu plus d'un envoi par mois. Une succession à régler, une contestation de pension et deux résiliations dans la même année suffisent à faire voler en éclats cette moyenne.
Le récépissé remis au moment du dépôt garde toute sa valeur, puisque c'est lui qui établit la date d'envoi en cas de litige.
Le courrier papier reste par ailleurs le support d'escroqueries qui imitent ces échanges officiels.
Quatre centimes de remise, et une imprimante
Le service MonTimbrenLigne, qui permet d'imprimer son affranchissement chez soi, ouvre droit à une remise de 4 centimes. La Lettre verte y revient à 1,63 euro au lieu de 1,67.
L'écart semble anecdotique. Il pèse pourtant 2,45 % du prix, et il suppose une connexion, une imprimante en état de marche et un paiement par carte en ligne.
D'après l'enquête TIC-ménages 2025 de l'Insee, 49 % des personnes de 75 ans ou plus ne sont pas internautes. Le tarif le plus bas échappe donc à une partie des lecteurs les plus attachés au courrier papier.
Le guichet conserve de son côté quelques marges de manœuvre. Les carnets à validité permanente achetés avant le 31 décembre restent utilisables ensuite, et les buralistes, tenus de vendre les timbres d'affranchissement, proposent les valeurs les plus courantes.
L'étiquette suivi à 0,50 euro, inchangée en 2027, offre une traçabilité sans passer par le recommandé quand aucune preuve de réception n'est exigée.
L'envoi urgent, lui, a changé de nature depuis la disparition du timbre rouge en 2023. La distribution le lendemain passe par l'e-lettre rouge, un texte déposé sous forme numérique puis imprimé et acheminé par le service postal.
À 1,70 euro les trois feuillets, ce produit coûte près de quatre fois moins qu'un recommandé, sans en offrir la valeur de preuve. Il suppose en revanche de savoir déposer un fichier ou de se faire aider au guichet, ce qui déplace une nouvelle fois la difficulté du côté de l'équipement.
Reste la question de l'accompagnement, que le groupe postal a lui-même tranchée sur un autre terrain.
Entre le timbre à 1,67 euro et celui à 1,63, la différence ne tient pas au courrier envoyé mais à la capacité de l'imprimer soi-même. C'est cette ligne de partage, plus que les quinze centimes affichés, qui décidera du prix réel d'une lettre en 2027.
L'écart semble anecdotique. Il pèse pourtant 2,45 % du prix, et il suppose une connexion, une imprimante en état de marche et un paiement par carte en ligne.
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