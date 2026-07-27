La Poste : le timbre passe à 1,67 euro en 2027, mais quatre centimes de moins si vous l'imprimez chez vous

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Le service MonTimbrenLigne, qui permet d'imprimer son affranchissement chez soi, ouvre droit à une remise de 4 centimes. La Lettre verte y revient à 1,63 euro au lieu de 1,67.L'écart semble anecdotique. Il pèse pourtant 2,45 % du prix, et il suppose une connexion, une imprimante en état de marche et un paiement par carte en ligne.D'après l'enquête TIC-ménages 2025 de l'Insee, 49 % des personnes de 75 ans ou plus ne sont pas internautes. Le tarif le plus bas échappe donc à une partie des lecteurs les plus attachés au courrier papier.Le guichet conserve de son côté quelques marges de manœuvre. Les carnets à validité permanente achetés avant le 31 décembre restent utilisables ensuite, et les buralistes, tenus de vendre les timbres d'affranchissement, proposent les valeurs les plus courantes.L'étiquette suivi à 0,50 euro, inchangée en 2027, offre une traçabilité sans passer par le recommandé quand aucune preuve de réception n'est exigée.L'envoi urgent, lui, a changé de nature depuis la disparition du timbre rouge en 2023. La distribution le lendemain passe par l'e-lettre rouge, un texte déposé sous forme numérique puis imprimé et acheminé par le service postal.À 1,70 euro les trois feuillets, ce produit coûte près de quatre fois moins qu'un recommandé, sans en offrir la valeur de preuve. Il suppose en revanche de savoir déposer un fichier ou de se faire aider au guichet, ce qui déplace une nouvelle fois la difficulté du côté de l'équipement.Reste la question de l'accompagnement, que le groupe postal a lui-même tranchée sur un autre terrain.Entre le timbre à 1,67 euro et celui à 1,63, la différence ne tient pas au courrier envoyé mais à la capacité de l'imprimer soi-même. C'est cette ligne de partage, plus que les quinze centimes affichés, qui décidera du prix réel d'une lettre en 2027.