Conso et bons plans

Petits colis Shein et Temu : cette taxe de 3 euros par catégorie d'article que vous paierez dès demain

Un avion cargo qui se pose à Liège au lieu de Roissy. Un colis qui traverse la Belgique par la route pour esquiver la taxe française. Demain, un droit de douane européen entre en vigueur dans les 27 pays et cette technique de contournement ne marchera plus.



Pourquoi la France suspend sa taxe de 2 euros La taxe française sur les petits colis a vécu. Le cabinet du ministre du Commerce Serge Papin a annoncé ce mardi sa suspension à compter du 1er juillet, jour d'entrée en vigueur du droit de douane européen de 3 euros par catégorie d'article.



Depuis le 1er mars, la France prélevait 2 euros sur chaque catégorie de marchandise contenue dans un colis de moins de 150 euros importé de pays hors UE. L'objectif affiché : freiner la déferlante de produits à bas prix expédiés depuis la Chine par Shein, Temu et AliExpress.



Le gouvernement ne revendique pas un succès fiscal, mais une victoire diplomatique. De fait, la taxe nationale aura servi de levier pour forcer Bruxelles à agir à l'échelle des 27.

De 500 000 déclarations par jour à 50 000 : le fiasco de la taxe française Les chiffres présentés devant l'Assemblée nationale le 13 mai par Florian Colas, directeur général des douanes, dessinent un échec sans appel.



Avant la taxe, les services traitaient environ 500 000 déclarations par jour. Depuis le 1er mars, ce volume est tombé à 50 000. Les plateformes chinoises ont trouvé la parade en quelques semaines. Leurs avions cargo, qui atterrissaient à Roissy-Charles de Gaulle, se posent désormais à Liège et à Amsterdam. Les colis traversent ensuite la frontière par camion, en libre circulation dans le marché unique européen.



La manœuvre est légale. Une fois les marchandises dédouanées dans un pays membre, elles circulent librement dans les 27 États. La Fevad et La Poste avaient prévenu avant même le vote de la loi : une taxe unilatérale française serait contournée par simple réacheminement logistique.



Le rendement mensuel est tombé à 2,3 millions d'euros. Le budget 2026 tablait sur 400 millions d'euros de recettes annuelles, soit environ 33 millions par mois. La taxe a rapporté quatorze fois moins que prévu. Aéroports de Paris a constaté de son côté la perte d'environ un tiers de son trafic fret, aspiré par les hubs logistiques belges et néerlandais.



Le constat dépasse le cas français : l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas avaient envisagé des dispositifs similaires, puis ont renoncé en attendant la réponse européenne. Les États-Unis ont pris un chemin plus radical en supprimant leur régime de minimis et en imposant un prélèvement de 30 % de la valeur ou 25 dollars par article.

3 euros par catégorie tarifaire : le calcul que personne ne fait catégorie tarifaire qu'il contient. Le Conseil de l'UE l'a illustré par un exemple officiel : un colis contenant un chemisier en soie et deux chemisiers en laine compte deux catégories distinctes, soit 6 euros de droits au lieu de 3.



Pour un panier classique de commande en ligne (une robe, une coque de téléphone, un foulard et une paire de chaussettes), les quatre catégories tarifaires génèrent 12 euros de droits de douane. Sur une commande de 30 euros, la taxe représente 40 % de la valeur du panier.



La TVA à 20 %, déjà perçue sur ces importations depuis juillet 2021, s'ajoute au droit de douane. Le coût total d'une commande à bas prix s'alourdit désormais à chaque étape du parcours douanier.



Le phénomène est amplifié par la chute du prix moyen des articles importés : les douanes françaises l'évaluaient à 11,30 euros en 2022, contre 6,40 euros en 2025. Sur un article vendu 6 euros, 3 euros de droit de douane représentent un surcoût de 50 %.



Les plateformes répercuteront cette charge sur leurs prix ou sur les frais de livraison. Le dispositif vise explicitement à La taxe européenne ne s'applique pas au colis dans son ensemble, mais à chaquequ'il contient. Le Conseil de l'UE l'a illustré par un exemple officiel : un colis contenant un chemisier en soie et deux chemisiers en laine compte deux catégories distinctes, soit 6 euros de droits au lieu de 3.Pour un panier classique de commande en ligne (une robe, une coque de téléphone, un foulard et une paire de chaussettes), les quatre catégories tarifaires génèrent. Sur une commande de 30 euros, la taxe représente 40 % de la valeur du panier.La TVA à 20 %, déjà perçue sur ces importations depuis juillet 2021, s'ajoute au droit de douane. Le coût total d'une commande à bas prix s'alourdit désormais à chaque étape du parcours douanier.Le phénomène est amplifié par la chute du prix moyen des articles importés : les douanes françaises l'évaluaient à, contre. Sur un article vendu 6 euros, 3 euros de droit de douane représentent un surcoût de 50 %.Les plateformes répercuteront cette charge sur leurs prix ou sur les frais de livraison. Le dispositif vise explicitement à réduire les achats impulsifs de produits à très bas prix , selon service-public.gouv.fr.

L'astuce belge ne marchera plus La différence fondamentale avec la taxe française tient en un mot : l'échelle. Le droit de douane européen s'applique dans les 27 États membres dès le 1er juillet.



Détourner les colis vers la Belgique ou les Pays-Bas n'offre plus aucun avantage puisque la taxe y est la même qu'en France. Le contrôle physique des colis reste en revanche un point faible structurel.



En 2024, sur les 775 millions de colis reçus en France, 94 000 ont fait l'objet d'un contrôle, soit 0,01 % du flux. À l'aéroport de Liège, le taux tombe à 0,0006 % selon la fédération belge du e-commerce Becom.



L'Union européenne prépare un système informatique centralisé (EU Customs Data Hub) censé automatiser le ciblage des colis et croiser les déclarations douanières des 27 pays. Sa mise en service est prévue à la mi-2028.



D'ici là, l'efficacité du dispositif repose sur la bonne foi déclarative des plateformes via le guichet unique TVA. Le système IOSS, conçu pour la perception de la TVA depuis 2021, n'a pas été pensé pour contrôler des milliards de lignes tarifaires.

Ce qui pourrait encore alourdir la facture Le calendrier ne s'arrête pas au 1er juillet. Des frais de gestion supplémentaires sont prévus à l'échelle européenne pour l'automne 2026, dont le montant n'est pas encore fixé.



La taxe française de 2 euros n'est pas abrogée mais suspendue, et pourrait revenir si le dispositif européen se révélait insuffisant.



Pour les consommateurs habitués aux paniers à 15 euros livrés depuis la Chine, l'addition vient de changer de colonne.