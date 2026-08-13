Vie pratique Crise de l'eau potable : la sécheresse a coupé l'eau du robinet de 97 villages, faut-il remplir vos placards de packs d'eau par précaution ? Par Fabrice Crozier | Publié le 13/08/2026 à 16:46 Les rayons d'eau minérale sont pleins et l'eau du robinet coule normalement chez la quasi-totalité des Français. Pourtant, la sécheresse a déjà mis quatre-vingt-dix-sept communes au camion-citerne, et la liste s'allonge chaque semaine. Faut-il ranger un pack au fond du placard, ou est-ce se faire peur pour rien ? Partager : W f X in @

Ce que vivent les 97 villages déjà coupés Les rayons d'eau minérale sont pleins, les jardins interdits d'arrosage, et l'eau coule normalement à votre évier ce matin. Au même moment, quatre-vingt-dix-sept communes françaises reçoivent leur eau par camion. Ces deux réalités coexistent depuis des semaines, et c'est ce qui rend la question du placard difficile à trancher. On ne stocke pas pour une moyenne nationale, on stocke pour sa commune.



Mercredi, la ministre de la Transition écologique Monique Barbut a livré l'état des lieux. Plus de 40 000 personnes subissent des coupures d'eau au robinet, et 97 communes sont ravitaillées par citernes ou par bouteilles. Un précédent point de situation faisait état de plus de 30 000 personnes sur 80 communes. Dix-sept communes se sont donc ajoutées à la liste entre deux comptages.



Rapportez ces deux nombres l'un à l'autre et vous obtenez la taille moyenne des communes touchées : un peu plus de 400 habitants. Ce sont des villages alimentés par une source unique, sans réseau voisin de secours. Leur eau ne s'arrête pas d'un coup : le débit faiblit, la source ne remonte plus la nuit, et le maire commande une citerne.



Si vous vivez dans une commune de ce format, votre risque ne dépend pas de la moyenne nationale mais d'un seul ouvrage.



Pourquoi votre robinet, lui, continue de couler Votre robinet, lui, continue de couler, et ce n'est pas un hasard.



La décision se prend en préfecture, et elle se décline en quatre niveaux que Service Public résume ainsi : vigilance, alerte, alerte renforcée, crise. Au dernier échelon, l'eau ne peut plus être prélevée que pour les usages prioritaires, et l'eau potable en fait partie au même titre que la santé et la sécurité civile.



Ce classement est votre meilleure protection, mais il a une limite. Aussi longtemps que votre secteur reste en crise, l'agriculture, les piscines et le lavage des voitures sautent avant votre verre d'eau. En revanche, la priorité porte sur l'usage, jamais sur la quantité disponible. Une commune dont la source tarit reste prioritaire sur le papier, et sans une goutte dans ses tuyaux.



Or l'état des réserves ne plaide pas pour un retour rapide à la normale. Le BRGM, service géologique national, surveille 1 860 points de forage, et son bulletin publié le 10 août donne un chiffre net : 63 % de ces points affichent un niveau inférieur aux normales du mois. Ils étaient 44 % à la même date l'an dernier, sur la ressource qui fournit près des deux tiers de l'eau potable du pays.



Six litres par personne, et pas un pack de plus



Non évidemment, il ne faut pas partir samedi remplir un caddie de packs d'eau minérale : une pénurie nationale d'eau potable n'est pas le scénario des prochaines semaines, et une ruée sur les rayons crée elle-même la rupture qu'elle prétend éviter. Mais la réponse n'est pas non plus « rien du tout ». Elle est chiffrée, et elle existe bien avant cet été.



Le six litres d'eau potable par personne, en récipient scellé. Cela couvre trois jours, le délai qu'il faut à une commune pour organiser une citerne. Six litres, ce sont quatre bouteilles d'un litre et demi, soit un pack. Pas dix.



Un détail nous concerne plus que d'autres. Après 65 ans, la sensation de soif s'émousse, et vingt-quatre heures sans eau au robinet se paient bien plus cher qu'à quarante ans. Le même guide conseille de ranger ce stock hors d'une cave et de le renouveler chaque année. Un pack qui dort au fond d'un placard depuis trois étés ne sert à rien.



Reste que la bouteille ne remplace pas le réseau au-delà de quelques jours. Boire, cuisiner, se laver et tirer la chasse représentent bien plus de deux litres par jour, et personne ne monte cent litres d'eau par semaine dans un escalier à soixante-dix ans. Dans les villages ravitaillés, la citerne municipale prend le relais précisément pour cette raison, aux frais de la collectivité.

Venons-en à la question du placard.Non évidemment, il ne faut pas partir samedi remplir un caddie de packs d'eau minérale : une pénurie nationale d'eau potable n'est pas le scénario des prochaines semaines, et une ruée sur les rayons crée elle-même la rupture qu'elle prétend éviter. Mais la réponse n'est pas non plus « rien du tout ». Elle est chiffrée, et elle existe bien avant cet été.Le kit d'urgence 72 heures recommandé par le ministère de la Transition écologique fixe la quantité :, en récipient scellé. Cela couvre trois jours, le délai qu'il faut à une commune pour organiser une citerne. Six litres, ce sont quatre bouteilles d'un litre et demi, soit un pack. Pas dix.Un détail nous concerne plus que d'autres. Après 65 ans, la sensation de soif s'émousse, et vingt-quatre heures sans eau au robinet se paient bien plus cher qu'à quarante ans. Le même guide conseille de ranger ce stock hors d'une cave et de le renouveler chaque année. Un pack qui dort au fond d'un placard depuis trois étés ne sert à rien.Reste que la bouteille ne remplace pas le réseau au-delà de quelques jours. Boire, cuisiner, se laver et tirer la chasse représentent bien plus de deux litres par jour, et personne ne monte cent litres d'eau par semaine dans un escalier à soixante-dix ans. Dans les villages ravitaillés, la citerne municipale prend le relais précisément pour cette raison, aux frais de la collectivité.

L'orage d'août ne remplit pas votre réserve La pluie annoncée ici ou là ne changera rien avant l'automne. Le BRGM le rappelle dans ce même bulletin : les averses d'orage s'infiltrent peu dans des sols durcis et repartent en ruissellement. La recharge des nappes ne s'ouvre qu'à l'automne, quand la végétation cesse de pomper.



Ce qui tombe en août (quand ça tombe...) se retrouve donc dans les rivières, rarement dans la réserve souterraine qui vous alimente.



Comment savoir si votre commune est sur la liste



Ce que nous pouvons faire tient en deux vérifications et un formulaire :

La première porte sur l'origine de votre eau. La facture de votre service des eaux indique si vous êtes alimenté par une nappe profonde, par une source ou par une prise en rivière. Les deux dernières sont les plus exposées, et c'est ce paramètre, plus que votre région, qui décide de votre niveau de risque.

La seconde porte sur les règles en vigueur chez vous. La plateforme VigiEau, conçue avec Météo-France, donne les restrictions applicables à votre adresse et envoie une alerte par courriel dès qu'elles évoluent. D'ailleurs, la règle vaut aussi contre vous : le non-respect d'un arrêté expose à une amende pouvant atteindre 1 500 euros , portée à 3 000 euros en cas de récidive.

, portée à 3 000 euros en cas de récidive. Le formulaire, enfin, c'est votre inscription au registre communal des personnes vulnérables. Ce fichier tenu par le CCAS sert au plan canicule, mais il désigne aussi les foyers qu'une commune appelle en premier quand elle organise une distribution d'eau. L'inscription est gratuite, et un proche peut la demander à votre place. Sur le même sujet :

Canicule et seniors : ces réflexes méconnus que votre médecin n'a jamais mis sur ordonnanc

Et les packs, justement, ont changé de prix cet été...



En juin, les minéraliers ont annoncé aux distributeurs des hausses qu'ils justifient par l'envolée du plastique PET : 8 % demandés par le groupe Alma sur Cristaline, l'eau la plus vendue en France, 3 à 4 % par Danone et Nestlé Waters sur Evian, Volvic ou Vittel. En rayon, l'effet reste discret : l'Insee n'a mesuré que 0,9 % d'inflation alimentaire sur un an en juin. Le gros de la répercussion est attendu à la rentrée de septembre, au moment où les réserves seront au plus bas.



Donc, pour refermer la question : un ou deux pack dans le placard, oui, au même titre que la lampe de poche et la radio à piles. Un caddie entier, non : il ne protège de rien et vide les rayons de ceux qui en auront besoin, pour rien !



Le vrai coût de cet été n'est d'ailleurs pas dans les bouteilles mais dans vos robinets : l'observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement relevait 4,69 euros le mètre cube, ce qui représente près de 563 euros par an pour un foyer moyen...

Je vais être direct : personne ne peut vous dire aujourd'hui si votre commune devra faire appel au camion citerne en septembre. Météo-France ne s'avance pas sur les précipitations de fin d'été et retient une tendance plus chaude cette année que la normale.Ce que nous pouvons faire tient en deux vérifications et un formulaire :Et les packs, justement, ont changé de prix cet été...En juin, les minéraliers ont annoncé aux distributeurs des hausses qu'ils justifient par l'envolée du plastique PET :, l'eau la plus vendue en France, 3 à 4 % par Danone et Nestlé Waters sur Evian, Volvic ou Vittel. En rayon, l'effet reste discret : l'Insee n'a mesuré que 0,9 % d'inflation alimentaire sur un an en juin.Donc, pour refermer la question : un ou deux pack dans le placard, oui, au même titre que la lampe de poche et la radio à piles. Un caddie entier, non : il ne protège de rien et vide les rayons de ceux qui en auront besoin, pour rien !Le vrai coût de cet été n'est d'ailleurs pas dans les bouteilles mais dans vos robinets : l'observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement relevait, ce qui représente près de 563 euros par an pour un foyer moyen...

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