Soldes d'été prolongées d'une semaine en raison de la canicule : ce que Matignon vient de décider

La fréquentation des centres commerciaux climatisés a progressé de 4,6 % sur les six premiers jours des soldes, selon la fédération Fact. En Île-de-France et dans le Nord-Ouest, la hausse atteint 6,2 %.



Les salles de cinéma ont enregistré 2,3 millions d'entrées entre mercredi et dimanche soir. C'est le double de la fréquentation de l'année dernière à la même période.



Gildas Minvielle, directeur de l'observatoire économique de l'Institut français de la mode, résume la bascule en une formule : le grand bénéficiaire de la canicule, ce sont les achats en ligne.



Or pour vous qui préférez voir, toucher et essayer un vêtement avant de l'acheter, cette redistribution pose un problème concret. La canicule n'a pas réduit la consommation, elle a changé le circuit.



Les centres-villes se vident pendant que les commandes sur les plateformes en ligne se multiplient depuis les canapés. Les boutiques sans climatisation perdent 20 à 30 % de chiffre d'affaires, les galeries marchandes réfrigérées en gagnent près de 5 %.



Yann Rivoallan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, a noté que la demande de prolongation ne coûtait rien à l'État. Reste que le geste politique ne modifie pas le rapport de force entre un rideau de fer baissé et un panier virtuel rempli en trois clics.