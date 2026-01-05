Soldes d'hiver 2026 : les 5 pièges qui font perdre des centaines d'euros aux seniors

Les soldes d'hiver 2026 démarrent le 7 janvier dans la majorité des départements. Chaque année, des millions de seniors perdent de l'argent à cause de pièges parfaitement légaux ou d'arnaques de plus en plus sophistiquées. Faux prix barrés, phishing, clauses abusives : voici les erreurs à ne surtout pas commettre pour éviter les mauvaises surprises.



1. Le piège du faux prix barré qui trompe des millions d'acheteurs

C'est l'arnaque la plus répandue et elle est parfaitement légale dans certains cas. Le principe : gonfler artificiellement le prix de référence quelques semaines avant les soldes pour afficher ensuite une réduction spectaculaire qui n'en est pas une. Un téléviseur affiché à « 599 € au lieu de 899 € » peut en réalité n'avoir jamais été vendu à ce tarif.



Depuis mai 2022, la réglementation impose pourtant que le prix barré corresponde au prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédant la réduction. Mais les contrôles de la DGCCRF révèlent chaque année un taux d'anomalies de 25 % chez les commerçants vérifiés.



Comment vous protéger : repérez les articles qui vous intéressent avant les soldes et notez leurs prix. Comparez systématiquement sur plusieurs sites. Des outils comme Keepa ou CamelCamelCamel permettent de consulter l'historique des prix sur les grandes plateformes de e-commerce.



2. L'erreur de calcul sur les étiquettes que personne ne vérifie

Un article affiché à 128 € avec une réduction de 40 % devrait coûter 76,80 €. Pourtant, il n'est pas rare de voir ce même article vendu 83,80 € ou même 89,90 €. Ces « erreurs » de calcul passent inaperçues dans la frénésie des soldes.



Le problème touche particulièrement les seniors qui peuvent avoir des difficultés à effectuer rapidement un calcul mental sous pression, dans un magasin bondé. Les vendeurs comptent sur cette confusion pour encaisser quelques euros supplémentaires sur chaque transaction.



Le réflexe à adopter : munissez-vous de votre téléphone et utilisez la calculatrice avant de passer en caisse. Pour un rabais de 30 %, multipliez le prix initial par 0,7. Pour 40 %, multipliez par 0,6. Pour 50 %, divisez simplement par 2. Si le prix affiché ne correspond pas, signalez-le au vendeur. Vous êtes en droit d'exiger le prix calculé correctement.



3. La clause « ni repris ni échangé » est illégale : ne vous laissez pas faire

Cette mention affichée par de nombreux commerçants n'a aucune valeur juridique. Un article soldé bénéficie exactement des mêmes garanties qu'un article vendu au prix fort. Les limitations de garantie sur les produits soldés sont explicitement interdites par le Code de la consommation.



Vous conservez vos droits aux garanties légales pendant les soldes :

La garantie légale de conformité (2 ans) si le produit ne correspond pas à sa description

(2 ans) si le produit ne correspond pas à sa description La garantie des vices cachés si un défaut non visible rend le produit inutilisable

si un défaut non visible rend le produit inutilisable Le droit de rétractation de 14 jours pour tout achat en ligne, sans justification Que faire si un vendeur refuse : rappelez-lui que l' article L. 217-4 du Code de la consommation s'applique aux produits soldés. En cas de refus persistant, contactez la DGCCRF via la plateforme Un article soldé bénéficie exactement des mêmes garanties qu'un article vendu au prix fort. Les limitations de garantie sur les produits soldés sont explicitement interdites par le Code de la consommation.Vous conservez vos droits aux garanties légales pendant les soldes :: rappelez-lui que l's'applique aux produits soldés. En cas de refus persistant, contactez la DGCCRF via la plateforme SignalConso ou appelez le 0809 540 550



4. Phishing : les arnaques qui explosent pendant les soldes et ciblent les seniors

67 % des plus de 75 ans souffrent de difficultés avec les outils numériques qui les rendent plus vulnérables.



Les escrocs utilisent plusieurs techniques :

Le faux SMS de livraison : « Votre colis est en attente, cliquez ici pour payer les frais de douane »

: « Votre colis est en attente, cliquez ici pour payer les frais de douane » Le mail promotionnel frauduleux : des offres à -70 % ou -80 % imitant des enseignes connues

: des offres à -70 % ou -80 % imitant des enseignes connues Le faux site de soldes : une copie quasi parfaite d'un site officiel avec une URL légèrement modifiée Règle absolue : la douane, les impôts, la CAF ou votre banque ne vous demanderont jamais vos coordonnées bancaires par SMS ou courriel. Ne cliquez sur aucun lien. Tapez vous-même l'adresse du site dans votre navigateur si vous souhaitez vérifier une information. Les tentatives d'hameçonnage se multiplient pendant les soldes, et les seniors constituent une cible privilégiée. En 2024, le phishing représentait un tiers des signalements sur la cybermalveillance.gouv.fr , etqui les rendent plus vulnérables.Les escrocs utilisent plusieurs techniques :: la douane, les impôts, la CAF ou votre banque ne vous demanderontvos coordonnées bancaires par SMS ou courriel. Ne cliquez sur aucun lien. Tapez vous-même l'adresse du site dans votre navigateur si vous souhaitez vérifier une information.



5. Les produits « fabriqués pour les soldes » : l'arnaque invisible

La loi est pourtant claire : seuls les articles proposés à la vente depuis au moins un mois avant le début des soldes peuvent être soldés. Les commerçants n'ont pas le droit de se réapprovisionner pendant la période de soldes. Pourtant, certaines enseignes commandent des produits de qualité inférieure spécifiquement pour les écouler à prix « soldé ».



Les indices qui doivent vous alerter : des stocks anormalement importants sur des références que vous n'aviez jamais vues en magasin, des tailles disponibles en grande quantité alors que le produit était censé être en rayon depuis des mois, ou des finitions de moins bonne qualité que les collections habituelles de la marque.



Cette pratique est particulièrement répandue dans le textile et la maroquinerie. Si un sac à main d'une grande marque est disponible en 50 exemplaires le premier jour des soldes avec 60 % de réduction, posez-vous des questions. Un vrai solde concerne un stock limité que le commerçant cherche à écouler, pas une production massive à bas coût.



Comment signaler une arnaque et faire valoir vos droits





En magasin : demandez à parler au responsable et rappelez vos droits. Si le problème persiste, photographiez l'étiquette et le ticket de caisse. Vous pouvez signaler l'enseigne sur la plateforme



Pour une arnaque en ligne : si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires, contactez immédiatement votre banque pour faire opposition. Déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Signalez le site frauduleux sur la plateforme



Numéros utiles à conserver :

Info-Escroqueries : 0 805 805 817 (appel gratuit)

DGCCRF Réponse Conso : 0809 540 550

Votre banque : le numéro d'opposition figure au dos de votre carte bancaire Si vous êtes victime d'une pratique abusive pendant les soldes, plusieurs recours existent.: demandez à parler au responsable et rappelez vos droits. Si le problème persiste, photographiez l'étiquette et le ticket de caisse. Vous pouvez signaler l'enseigne sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF.: si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires, contactez immédiatement votre banque pour faire opposition. Déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Signalez le site frauduleux sur la plateforme Pharos