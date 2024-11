Chaussures et vêtements : de Gore Tex à Gore Wear, l'histoire d'un succès Nombreuses sont les marques de vêtements, des souliers ou d’équipements sportifs qui utilisent le Gore-Tex comme argument commercial en vantant les qualités de ce matériau intégré dans la fabrication de leurs produits. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 12/11/2024

Il suffit d’un minimum de cette fibre pour mettre en avant les qualités techniques d’une chaussure de montagne ou d’un anorak. C’est sans doute, d’ailleurs, grâce au Gore-Tex qu’est née la notion de vêtements techniques.



Légèreté et protection efficace, voilà ce qu’apporte le Gore-Tex aux différentes marques qui l’utilisent.



Gore-Tex, Gore Thermium, Gore Windstopper : voilà les différents labels utilisés par le groupe.



Un bref rappel de l’origine de Gore-Tex s’impose néanmoins. C’est 1958 que Bill Gore, ancien ingénieur chimiste chez DuPont de Nemours, créé la société W.L. Gore qui présente de nombreuses facettes de l’industrie (aérospatial, médical, etc.) avec un point commun : la résistance de ses produits aux conditions les plus difficiles.



Quant au Gore-tex en lui-même, c’est le fils de Bill Gore qui, en 1969 découvre cette matière en étirant à chaud et rapidement des éléments de PTFE (polytétrafluoroéthylène). Une invention qui va au-delà de ce qui était prévu et va déboucher sur des applications inédites -principalement sportives.



Les alpinistes sont les premiers bénéficiaires des technologies élaborées par W.L. Gore. Gain de poids, protection contre l’humidité et isolation thermique, voilà autant de qualité pour convaincre les exigences de cette catégorie de sportifs et les marques comme Millet ou Mammut qui conçoivent du matériel capable d’efficacité à plus de 5.000 mètres d’altitude.



Mais au-delà de cette catégorie d’utilisateurs restreinte, Gore s’est tourné vers d’autres sports comme la course à pied ou le vélo et surtout, vers les sportifs amateurs dont les exigences de confort et d’imperméabilité sont plus importantes.



C’est en pensant à cette nouvelle clientèle que G. Gore a élargi sa gamme de produits vers de nouvelles utilisations moins exigeantes tout en maintenant le slogan : « la garantie de vous maintenir au sec ».



Avec la collection Gorewear, une nouvelle catégorie de sportif accède à l’évolution ultime en matière de technicité textile. A titre d’exemple, la veste Concurve fait partie des meilleurs éléments d’un vestiaire sportif.



Une véritable seconde peau dont l’ergonomie n’interdit pas les mouvements du corps.



On retiendra également dans une catégorie lifestyle, une doudoune légère Windstoppers (en photo ci-dessus) en Gore-Tex Labs dont le poids n’est que de 677 grammes.



Dans le même esprit de recherche de légèreté, il ne faut pas manquer le sac de sport résistant à l’eau Gear Duffle. Avec pour atout principal, son poids de 1.179 grammes (important en avion), il offre une contenance de 75 L. Côté pratique il possède des bretelles « sac à dos » amovibles et surtout une base thermo soudée qui remonte latéralement.



De marque ultra-technique, Gore avec ses différents labels, s’adresse désormais à une nouvelle catégorie de consommateurs. Gore, un préfixe plein d’avenir.



Un dernier détail, les vêtements de la gamme Gorewear sont vendus uniquement sur internet.



Joël Chassaing-Cuvillier







