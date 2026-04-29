Conso et bons plans French Days Amazon : 5 vraies promotions à partir de -25 % minimum à saisir avant le 5 mai Les French Days démarrent ce mercredi 29 avril à 7h sur Amazon comme chez les autres marchands, et tiennent jusqu'au mardi 5 mai. Sept jours, un long week-end de 1er mai au milieu, et autant de promotions affichées qu'il y a de produits sur le site. Sauf qu'entre les "-50 %" calculés sur le prix conseillé fabricant et les vraies remises sur prix réel pratiqué, le tri demande du temps. Voici cinq offres Amazon dont la remise tient l'examen DGCCRF, dans des catégories utiles au quotidien.



1. BISSELL Little Green 4098N — 89,99 € au lieu de 131,93 € (-32 %) Le best-seller mondial du détachage textile 🏆 LE BEST-SELLER DE LA CATÉGORIE · Plus de 91 000 avis Amazon France et une note moyenne de 4,4/5. Le détacheur textile le plus vendu de la marque, devenu viral sur les réseaux sociaux pour son efficacité.

À 89,99 € au lieu de 131,93 €, le BISSELL Little Green 4098N affiche une remise de 32 % sur le prix le plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours. Une promotion conforme à la réglementation DGCCRF, et l'une des rares fenêtres dans l'année où le produit tombe sous la barre des 90 €.



Sa fonction phare : traiter une tache localisée immédiatement, sans avoir à sortir un aspirateur eau encombrant ni un nettoyeur vapeur professionnel. Le verre de vin renversé sur le canapé, la trace de boue sur le tapis du salon, l'accident du chat sur le matelas : on remplit le réservoir, on pulvérise, on brosse, on aspire.



Le système à double réservoir sépare l'eau propre (1,4 L) de l'eau sale (1,1 L), donc on ne redépose pas la saleté en rinçant. Aspiration de 7 800 Pa délivrée par un moteur de 340 W : suffisant pour les taches encore fraîches comme pour la saleté incrustée sur tissus d'ameublement, tapis, sièges de voiture, escaliers en moquette.



Format compact (4,38 kg, 45 × 24 × 34 cm) qui se range facilement dans un placard, contrairement aux shampouineuses pleine taille. Livré avec un embout pour taches tenaces, un suceur plat pulvérisateur, un outil HydroRinse pour rincer le tuyau après usage, et un flacon de 236 mL de détergent BISSELL Spot & Stain.



Garantie fabricant 2 ans. Bonus French Days : le code PRIME15 permet aux membres Prime de retirer 15 € supplémentaires, ce qui ramène le prix final à 74,99 € — soit 43 % de remise réelle.

Les avantages ✅ Ce qu'on aime ✅ Note 4,4/5 sur 91 367 avis Amazon 94 % de notes positives sur 10K+ clients ✅ Format compact, 4,38 kg seulement Sortie immédiate, rangement placard ✅ Double réservoir eau propre / eau sale 1,4 L propre + 1,1 L sale ✅ Code PRIME15 cumulable pour les membres Prix final 74,99 €, soit -43 % Les inconvénients ⚠️ À savoir ❌ Détacheur localisé, pas pleine surface Pas adapté au nettoyage complet d'une grande pièce ❌ Temps de séchage long Plusieurs heures avant remise en usage ❌ Bruyant à l'usage Niveau sonore comparable à un aspirateur classique 👉 Voir le BISSELL Little Green sur Amazon

À 89,99 € au lieu de 131,93 €, le BISSELL Little Green 4098N affiche une remise de 32 % sur le prix le plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours. Une promotion conforme à la réglementation DGCCRF, et l'une des rares fenêtres dans l'année où le produit tombe sous la barre des 90 €.Sa fonction phare :, sans avoir à sortir un aspirateur eau encombrant ni un nettoyeur vapeur professionnel. Le verre de vin renversé sur le canapé, la trace de boue sur le tapis du salon, l'accident du chat sur le matelas : on remplit le réservoir, on pulvérise, on brosse, on aspire.Le système àsépare l'eau propre (1,4 L) de l'eau sale (1,1 L), donc on ne redépose pas la saleté en rinçant. Aspiration de 7 800 Pa délivrée par un moteur de 340 W : suffisant pour les taches encore fraîches comme pour la saleté incrustée sur tissus d'ameublement, tapis, sièges de voiture, escaliers en moquette.Format compact (4,38 kg, 45 × 24 × 34 cm) qui se range facilement dans un placard, contrairement aux shampouineuses pleine taille. Livré avec un embout pour taches tenaces, un suceur plat pulvérisateur, un outil HydroRinse pour rincer le tuyau après usage, et un flacon de 236 mL de détergent BISSELL Spot & Stain.Garantie fabricant 2 ans.: le codepermet aux membres Prime de retirer 15 € supplémentaires, ce qui ramène le prix final à 74,99 € — soit 43 % de remise réelle.

2. Bosch Air Fryer XXL Série 6 (MAF671B0) — 98,78 € au lieu de 155,42 € (-36 %) La friteuse sans huile pleine famille 🏆 LA REMISE LA PLUS NETTE EN FRITEUSE PREMIUM · Note 4,5/5 sur 826 avis Amazon France et 95 % de notes positives sur 50K+ clients de la marque Bosch. Le grand format 7,2 L, idéal pour cuisiner pour 4 à 5 personnes en une seule fournée.

À 98,78 € au lieu de 155,42 €, l'Air Fryer Bosch Série 6 affiche une remise de 36 % sur le prix le plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours. Le modèle XXL de 7,2 litres, autrement dit la version familiale, qui permet de cuire un poulet entier ou cinq portions de frites en une seule fournée — sans avoir à enchaîner les passages comme avec les modèles compacts à 4 ou 5 litres.



Sa fonction phare : cuire en consommant 95 % de matière grasse en moins qu'une friture classique. Les aliments sont brassés par un flux d'air chaud à 200 °C qui reproduit le croustillant de la friture sans bain d'huile. On garde les frites, les nuggets, les ailes de poulet, les légumes rôtis, les poissons panés — sans le gras, sans l'odeur, sans la vidange du bac d'huile usagée.



Bosch annonce une cuisson jusqu'à 65 % plus rapide qu'un four traditionnel et 70 % d'économie d'énergie. Concrètement, sur un plat qui prend 35 minutes au four, on est à 12-15 minutes en air fryer, sans préchauffage. Le gain au quotidien est réel, surtout pour qui cuisine pour deux ou pour un repas rapide.



Sept programmes préréglés (frites, viande, poisson, légumes, pâtisserie, etc.), vitre éclairée pour surveiller la cuisson sans ouvrir, panier compatible lave-vaisselle. Format raisonnable malgré la capacité (31 × 38 × 31 cm), poids correct, panneau de commande tactile lisible.



Bonus French Days : le code PRIME15 permet aux membres Prime de retirer 15 € supplémentaires, ce qui ramène le prix final à 83,78 € — soit 46 % de remise réelle.

Les avantages ✅ Ce qu'on aime ✅ Note 4,5/5 sur 826 avis Amazon 95 % notes positives sur 50K+ clients Bosch ✅ Capacité XXL 7,2 L pour 4 à 5 personnes Poulet entier ou repas familial en une fournée ✅ 95 % moins de matière grasse vs friture Cuisson plus digeste, plus saine au quotidien ✅ Code PRIME15 cumulable pour les membres Prix final 83,78 €, soit -46 % Les inconvénients ⚠️ À savoir ❌ Encombrement sur plan de travail 31 × 38 × 31 cm, prévoir un emplacement fixe ❌ Un seul panier, pas de double zone Pas de cuisson simultanée à températures différentes ❌ Bruit de ventilation pendant la cuisson Niveau sonore comparable à un sèche-cheveux léger 👉 Voir l'Air Fryer Bosch Série 6 sur Amazon

À 98,78 € au lieu de 155,42 €, l'Air Fryer Bosch Série 6 affiche une remise de 36 % sur le prix le plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours. Le modèle XXL de 7,2 litres, autrement dit la version familiale, qui permet de cuire un poulet entier ou cinq portions de frites en une seule fournée — sans avoir à enchaîner les passages comme avec les modèles compacts à 4 ou 5 litres.Sa fonction phare :qu'une friture classique. Les aliments sont brassés par un flux d'air chaud à 200 °C qui reproduit le croustillant de la friture sans bain d'huile. On garde les frites, les nuggets, les ailes de poulet, les légumes rôtis, les poissons panés — sans le gras, sans l'odeur, sans la vidange du bac d'huile usagée.Bosch annonce unequ'un four traditionnel et 70 % d'économie d'énergie. Concrètement, sur un plat qui prend 35 minutes au four, on est à 12-15 minutes en air fryer, sans préchauffage. Le gain au quotidien est réel, surtout pour qui cuisine pour deux ou pour un repas rapide.Sept programmes préréglés (frites, viande, poisson, légumes, pâtisserie, etc.), vitre éclairée pour surveiller la cuisson sans ouvrir, panier compatible lave-vaisselle. Format raisonnable malgré la capacité (31 × 38 × 31 cm), poids correct, panneau de commande tactile lisible.: le codepermet aux membres Prime de retirer 15 € supplémentaires, ce qui ramène le prix final à 83,78 € — soit 46 % de remise réelle.

3. Shark ThermaCharged PowerDetect AV2920 — 699,99 € au lieu de 1 049,99 € (-33 %) L'aspirateur robot qui lave et désinfecte tout seul 🏆 LE HAUT DE GAMME ASPIRATION + LAVAGE · 350 € d'économie sur l'un des aspirateurs robots les plus aboutis du marché : il aspire, lave et désinfecte son propre tampon à 85 °C entre chaque cycle.

À 699,99 € au lieu de 1 049,99 €, le Shark ThermaCharged PowerDetect affiche une remise de 33 % sur le prix le plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours. Une réduction conforme à la réglementation DGCCRF, et l'une des rares promotions de l'année sur ce modèle haut de gamme sorti récemment.



Sa fonction phare : la base NeverTouch Pro qui lave automatiquement le tampon de nettoyage à 85 °C entre chaque cycle, puis le sèche à l'air chaud à 80 °C. Concrètement, vous ne touchez plus le tampon sale, vous ne le lavez plus à la main, vous ne le faites plus sécher sur le radiateur. La machine s'occupe de tout, y compris de la désinfection thermique du tampon — un point clé dans une cuisine ou pour un foyer avec animaux.



Quatre technologies de détection automatique fonctionnent en parallèle. DirtDetect identifie les zones plus sales et augmente l'aspiration. FloorDetect ajuste la puissance selon le type de sol (carrelage, parquet, tapis fin). EdgeDetect émet un jet d'air pour déloger les débris des bords et des coins, puis prolonge le tampon jusqu'à 2,5 cm pour un nettoyage vraiment bord à bord. NeverStuck évite les blocages sous les meubles bas.



Autonomie de 3 heures de nettoyage continu, ce qui couvre un appartement de 80 à 120 m² en une session sans retour à la base. Pilotage par application mobile pour programmer les heures, définir les zones interdites et suivre la cartographie en direct.



Marque Shark, 91 % de notes positives sur plus de 1 000 clients récents. Livré complet : base NeverTouch Pro, tampon à franges, tampon antibactérien, 4 brosses latérales, 2 pastilles désodorisantes et un flacon de 355 mL de solution Shark VACMOP.



Bonus French Days : le code PRIME15 permet aux membres Prime de retirer 15 € supplémentaires, ce qui ramène le prix final à 684,99 €.

Les avantages ✅ Ce qu'on aime ✅ 350 € d'économie sur prix de référence -33 % vérifié sur 30 derniers jours ✅ Lavage et désinfection automatiques du tampon Eau à 85 °C, séchage air chaud à 80 °C ✅ 3 heures d'autonomie continue 80 à 120 m² couverts en une session ✅ Marque Shark, 91 % notes positives Sur plus de 1 000 clients récents de la marque Les inconvénients ⚠️ À savoir ❌ Encombrement de la base NeverTouch Pro Prévoir un emplacement fixe avec accès à l'eau ❌ Solution Shark VACMOP propriétaire Recharges spécifiques à racheter ❌ Investissement élevé malgré la promotion Pertinent surtout sur grande surface ou foyer avec animaux 👉 Voir le Shark ThermaCharged sur Amazon

À 699,99 € au lieu de 1 049,99 €, le Shark ThermaCharged PowerDetect affiche une remise de 33 % sur le prix le plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours. Une réduction conforme à la réglementation DGCCRF, et l'une des rares promotions de l'année sur ce modèle haut de gamme sorti récemment.Sa fonction phare :, puis le sèche à l'air chaud à 80 °C. Concrètement, vous ne touchez plus le tampon sale, vous ne le lavez plus à la main, vous ne le faites plus sécher sur le radiateur. La machine s'occupe de tout, y compris de la désinfection thermique du tampon — un point clé dans une cuisine ou pour un foyer avec animaux.Quatre technologies de détection automatique fonctionnent en parallèle.identifie les zones plus sales et augmente l'aspiration.ajuste la puissance selon le type de sol (carrelage, parquet, tapis fin).émet un jet d'air pour déloger les débris des bords et des coins, puis prolonge le tampon jusqu'à 2,5 cm pour un nettoyage vraiment bord à bord.évite les blocages sous les meubles bas.Autonomie de 3 heures de nettoyage continu, ce qui couvre un appartement de 80 à 120 m² en une session sans retour à la base. Pilotage par application mobile pour programmer les heures, définir les zones interdites et suivre la cartographie en direct.Marque Shark, 91 % de notes positives sur plus de 1 000 clients récents. Livré complet : base NeverTouch Pro, tampon à franges, tampon antibactérien, 4 brosses latérales, 2 pastilles désodorisantes et un flacon de 355 mL de solution Shark VACMOP.: le codepermet aux membres Prime de retirer 15 € supplémentaires, ce qui ramène le prix final à 684,99 €.

4. Bosch Série 8 BGS7MS64 ProSilence — 267,93 € au lieu de 359,52 € (-25 %) L'aspirateur traîneau silencieux qui dure 🏆 LE HAUT DE GAMME ASPIRATEUR TRAÎNEAU · Note 4,4/5 sur 1 084 avis Amazon France et 95 % de notes positives sur 50K+ clients Bosch. La référence du segment "sans sac silencieux" pour qui ne veut pas du sans-fil.

À 267,93 € au lieu de 359,52 €, le Bosch Série 8 ProSilence affiche une remise de 25 % sur le prix le plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours. La fiche affiche également un -44 % sur le prix conseillé fabricant de 479,99 € — mais comme nous le rappelions en introduction, seule la première référence (prix le plus bas sur 30 jours) constitue une remise au sens de la DGCCRF.



Sa fonction phare : la technologie SilenceSound, une isolation phonique du moteur, une suspension dédiée et un circuit d'air optimisé qui ramènent le niveau sonore à 64 dB seulement. Pour comparaison, un aspirateur classique tourne à 78-82 dB. La différence à l'oreille est immédiate : on peut aspirer en parlant au téléphone, on ne fait pas sursauter le chat, on n'agresse plus l'oreille au quotidien.



Format traîneau sans sac, donc pas de consommables à racheter. La technologie SensorBagless surveille l'encrassement du filtre et l'optimise en continu, avec un système d'autonettoyage SelfClean qui maintient la performance d'aspiration constante dans le temps — défaut bien connu des sans-sac premier prix qui perdent 30 % de puissance après quelques mois.



Filtre HEPA hygiénique, donc filtration des particules fines, allergènes, acariens et squames d'animaux. Recommandation officielle : sols durs (parquet, carrelage, lino, vinyle), avec embout dédié. Tube télescopique à crémaillère, embout textiles, embout pour fissures, embout ameublement inclus.



Marque Bosch, garantie fabricant et SAV français disponibles. Sac et filtres facilement remplaçables après plusieurs années d'usage. Format traîneau qui peut paraître démodé face aux balais sans-fil tendance, mais avec une autonomie illimitée et une puissance constante que les balais lithium n'égalent toujours pas après deux ans d'usage.



Bonus French Days : le code PRIME15 permet aux membres Prime de retirer 15 € supplémentaires, ce qui ramène le prix final à 252,93 € — soit près de 30 % de remise réelle.

Les avantages ✅ Ce qu'on aime ✅ Note 4,4/5 sur 1 084 avis Amazon 95 % notes positives sur 50K+ clients Bosch ✅ SilenceSound : 64 dB seulement 14 à 18 dB de moins qu'un aspirateur classique ✅ Sans sac, filtre HEPA + autonettoyage Pas de consommables, performance constante ✅ Code PRIME15 cumulable pour les membres Prix final 252,93 €, soit -30 % Les inconvénients ⚠️ À savoir ❌ Format traîneau filaire Câble à dérouler, moins maniable qu'un balai ❌ Recommandé sols durs Moins efficace que modèles spécialisés sur tapis épais ❌ Encombrement de l'appareil Prévoir un placard de rangement dédié 👉 Voir le Bosch Série 8 sur Amazon

À 267,93 € au lieu de 359,52 €, le Bosch Série 8 ProSilence affiche une remise de 25 % sur le prix le plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours. La fiche affiche également un -44 % sur le prix conseillé fabricant de 479,99 € — mais comme nous le rappelions en introduction, seule la première référence (prix le plus bas sur 30 jours) constitue une remise au sens de la DGCCRF.Sa fonction phare :, une isolation phonique du moteur, une suspension dédiée et un circuit d'air optimisé qui ramènent le niveau sonore à 64 dB seulement. Pour comparaison, un aspirateur classique tourne à 78-82 dB. La différence à l'oreille est immédiate : on peut aspirer en parlant au téléphone, on ne fait pas sursauter le chat, on n'agresse plus l'oreille au quotidien.Format, donc pas de consommables à racheter. La technologie SensorBagless surveille l'encrassement du filtre et l'optimise en continu, avec un système d'autonettoyage SelfClean qui maintient la performance d'aspiration constante dans le temps — défaut bien connu des sans-sac premier prix qui perdent 30 % de puissance après quelques mois.Filtre HEPA hygiénique, donc filtration des particules fines, allergènes, acariens et squames d'animaux. Recommandation officielle : sols durs (parquet, carrelage, lino, vinyle), avec embout dédié. Tube télescopique à crémaillère, embout textiles, embout pour fissures, embout ameublement inclus.Marque Bosch, garantie fabricant et SAV français disponibles. Sac et filtres facilement remplaçables après plusieurs années d'usage. Format traîneau qui peut paraître démodé face aux balais sans-fil tendance, mais avec une autonomie illimitée et une puissance constante que les balais lithium n'égalent toujours pas après deux ans d'usage.: le codepermet aux membres Prime de retirer 15 € supplémentaires, ce qui ramène le prix final à 252,93 € — soit près de 30 % de remise réelle.

5. LG TV LED 75UR7800 75" 4K UHD — 699,00 € au lieu de 956,05 € (-27 %) Le très grand écran 4K à prix raisonnable juste avant la Coupe du monde 🏆 LE GRAND ÉCRAN AU MEILLEUR PRIX · Note 4,5/5 sur 833 avis Amazon France et 90 % de notes positives sur 5K+ clients LG. Une diagonale de 189 cm en 4K UHD à moins de 700 €, soit 257 € d'économie sur le prix de référence Amazon.

À 699,00 € au lieu de 956,05 €, la LG 75UR7800 affiche une remise de 27 % sur le prix le plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours. Pour une TV 75 pouces 4K d'une marque premium, c'est l'un des meilleurs tickets d'entrée constatés sur Amazon, alors que les modèles équivalents tournent habituellement entre 950 et 1 300 € chez les autres distributeurs.



Sa fonction phare : une diagonale de 189 cm qui change radicalement l'expérience télé, surtout à plusieurs et dans un salon de taille standard. Pour comparer, c'est presque le double de la surface d'écran d'une TV 55 pouces — et l'on perçoit immédiatement la différence sur les retransmissions sportives, les films, les documentaires nature.



Coupe du monde de football 2026 oblige (la compétition se tient du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, Canada et Mexique), les TV grandes diagonales redeviennent un achat saisonnier fort. Sur ce calendrier, la 75UR7800 arrive avec un timing idéal et un prix qu'on ne reverra probablement pas avant les soldes d'hiver.



La résolution 4K UHD (3 840 × 2 160 pixels) permet une netteté préservée même quand on s'assoit assez près du grand écran. Le processeur α5 AI Gen6 de LG analyse l'image en temps réel et corrige automatiquement le contraste, la luminosité et le rendu des couleurs selon le contenu — utile pour rattraper les chaînes TNT en SD qui restent souvent trop sombres ou délavées sur les grands formats.



Système d'exploitation webOS 23 avec applications préinstallées : Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Canal+, MyCanal, Molotov, France TV, Disney+, etc. Compatibilité AirPlay 2 pour diffuser depuis un iPhone ou un iPad, télécommande Magic Remote avec micro intégré, prise en charge HDR10 Pro et HLG.



Marque LG, garantie fabricant 2 ans, SAV français disponible. Livraison Amazon avec installation murale, configuration et reprise de l'ancien téléviseur en options gratuites à demander à la commande (services à 0 €, normalement facturés 83 € à 132 €).



Bonus French Days : le code PRIME15 permet aux membres Prime de retirer 15 € supplémentaires, ce qui ramène le prix final à 684,00 €.

Les avantages ✅ Ce qu'on aime ✅ Note 4,5/5 sur 833 avis Amazon 90 % notes positives sur 5K+ clients LG ✅ 75 pouces (189 cm) à moins de 700 € Très rare sur une marque premium ✅ Installation murale et reprise gratuites Services normalement facturés 83 à 132 € ✅ Toutes les apps streaming préinstallées Netflix, Prime Video, MyCanal, France TV, etc. Les inconvénients ⚠️ À savoir ❌ Encombrement et poids 189 cm de large, prévoir le meuble adapté ❌ Modèle 2023, pas le dernier Pas d'OLED ni Dolby Vision sur ce modèle d'entrée de gamme ❌ Son TV correct mais sans plus Barre de son recommandée pour le sport et les films 👉 Voir la LG TV 75UR7800 sur Amazon

À 699,00 € au lieu de 956,05 €, la LG 75UR7800 affiche une remise de 27 % sur le prix le plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours. Pour une TV 75 pouces 4K d'une marque premium, c'est l'un des meilleurs tickets d'entrée constatés sur Amazon, alors que les modèles équivalents tournent habituellement entre 950 et 1 300 € chez les autres distributeurs.Sa fonction phare :qui change radicalement l'expérience télé, surtout à plusieurs et dans un salon de taille standard. Pour comparer, c'est presque le double de la surface d'écran d'une TV 55 pouces — et l'on perçoit immédiatement la différence sur les retransmissions sportives, les films, les documentaires nature.oblige (la compétition se tient du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, Canada et Mexique), les TV grandes diagonales redeviennent un achat saisonnier fort. Sur ce calendrier, la 75UR7800 arrive avec un timing idéal et un prix qu'on ne reverra probablement pas avant les soldes d'hiver.La(3 840 × 2 160 pixels) permet une netteté préservée même quand on s'assoit assez près du grand écran. Le processeur α5 AI Gen6 de LG analyse l'image en temps réel et corrige automatiquement le contraste, la luminosité et le rendu des couleurs selon le contenu — utile pour rattraper les chaînes TNT en SD qui restent souvent trop sombres ou délavées sur les grands formats.Système d'exploitation webOS 23 avec applications préinstallées : Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Canal+, MyCanal, Molotov, France TV, Disney+, etc. Compatibilité AirPlay 2 pour diffuser depuis un iPhone ou un iPad, télécommande Magic Remote avec micro intégré, prise en charge HDR10 Pro et HLG.Marque LG, garantie fabricant 2 ans, SAV français disponible. Livraison Amazon avec installation murale, configuration et reprise de l'ancien téléviseur en options gratuites à demander à la commande (services à 0 €, normalement facturés 83 € à 132 €).: le codepermet aux membres Prime de retirer 15 € supplémentaires, ce qui ramène le prix final à 684,00 €.

Par Par Régis Mayer | Publié le 29/04/2026 à 16:20



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