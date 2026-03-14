Ce nettoyeur haute pression à moins de 80 € cache un détail que peu remarquent avant l'achat

La question n'est pas de savoir si le Kärcher K 2 est un bon appareil. C'est un bon appareil pour un usage précis. Si vous possédez un balcon ou une terrasse de moins de 20 m², si vous cherchez à nettoyer quelques chaises de jardin et deux vélos avant l'été, ce modèle fait le travail.



En revanche, si vous êtes propriétaire d'une maison avec une terrasse dallée de 40 m² ou plus, le calcul change. Kärcher annonce un rendement surfacique de 20 m² par heure. Autrement dit : deux heures de nettoyage continu pour une terrasse de 40 m². Deux heures debout, le bras tendu, à diriger un pistolet. Sans compter la fatigue et le bruit.



Le K 2 convient aux usages occasionnels. Quelques heures par an, pas davantage. C'est l'appareil qui dort dans le garage onze mois sur douze et qui sort pour une matinée en avril.