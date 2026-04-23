Conso et bons plans Que Choisir Ensemble : derrière ce changement de nom, la revanche du consommateur ? Mercredi 22 avril 2026, l'UFC-Que Choisir a fait deux annonces le même jour. La plus médiatisée : un changement de nom, après 75 ans d'existence. La moins commentée pourrait pourtant changer beaucoup de choses pour vous. Pour la première fois, n'importe quel consommateur peut interpeller une grande entreprise sans rien payer, sans être adhérent et sans avocat. Et l'entreprise visée a tout intérêt à répondre !

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Ce que change vraiment Que Choisir Ensemble pour vous Pendant 75 ans, l'UFC-Que Choisir a fonctionné selon une logique simple. Pour qu'une grande entreprise vous prenne au sérieux quand vous contestiez une facture, un prélèvement ou un service défectueux, il fallait soit payer une adhésion à une association locale, soit menacer d'aller au tribunal.



Hier, mercredi 22 avril 2026, ce modèle a basculé. L'association change de nom et devient Que Choisir Ensemble : voilà pour le geste symbolique, déjà largement commenté.



La vraie nouveauté est ailleurs. Le même jour, une plateforme nommée Que Choisir Réclamations a été ouverte au public.



Elle est entièrement gratuite : ni abonnement au magazine, ni adhésion à une association, ni participation financière pour l'utiliser.



Et pourtant, derrière cette gratuité se cache un mécanisme qui change radicalement le rapport de force entre vous et votre banque, votre opérateur télécom ou votre transporteur.

Comment fonctionne concrètement la nouvelle plateforme 250 professionnels déjà référencés.



Vous rédigez votre réclamation et vous avez alors un choix qui change tout : la rendre publique, ou la garder privée.



C'est ce choix-là qui transforme votre litige en un outil de pression réputationnelle. Une réclamation publique apparaît visible sur la plateforme et l'entreprise sait qu'elle est observée par d'autres consommateurs.



En face, le professionnel reçoit la réclamation et peut répondre directement via la plateforme. Tous vos échanges restent tracés dans une fenêtre de discussion.



Si la réponse ne vient pas ou ne vous satisfait pas, vous pouvez transmettre l'intégralité du dossier à une association locale en quelques clics. À ce moment-là seulement, vous devrez adhérer pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé.



Parcours en trois étapes pour utiliser gratuitement la plateforme Que Choisir Réclamations : créer un compte, déposer une réclamation publique ou privée, escalader vers une association locale en cas d'échec. RÉCLAMATION GRATUITE EN 3 ÉTAPES Source : Que Choisir Ensemble, plateforme lancée le 22/04/2026 1 Créer un compte 2 minutes Sur quechoisirreclamations.org Aucune adhésion exigée Email + mot de passe suffisent 2 Déposer la réclamation 10 à 15 minutes Choisir l'entreprise (250+) Publique ou privée, à vous Joindre vos preuves utiles 3 Escalader si besoin En quelques clics Vers une asso locale UFC Adhésion alors requise Dossier transmis intégralement Coût total de la démarche : 0 € jusqu'à l'éventuelle escalade © SeniorActu.com Le principe tient en quelques clics. Vous créez un compte gratuit sur quechoisirreclamations.org , puis vous cherchez l'entreprise concernée dans une base de plus dedéjà référencés.Vous rédigez votre réclamation et vous avez alors un choix qui change tout : la rendre, ou la garderC'est ce choix-là qui transforme votre litige en un outil de pression réputationnelle. Une réclamation publique apparaît visible sur la plateforme et l'entreprise sait qu'elle est observée par d'autres consommateurs.En face, le professionnel reçoit la réclamation et peut répondre directement via la plateforme. Tous vos échanges restent tracés dans une fenêtre de discussion.Si la réponse ne vient pas ou ne vous satisfait pas, vous pouvez transmettre l'intégralité du dossier à une association locale en quelques clics. À ce moment-là seulement, vous devrez adhérer pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

Pourquoi le caractère public change tout 250 entreprises référencées vont, dans la grande majorité, vous répondre vite.



Quand un client mécontent envoie un email à un service client, c'est un grain de sable parmi des milliers. L'entreprise peut le traiter en trois semaines, ou ne jamais y répondre du tout.



Quand cette même réclamation s'affiche publiquement sur une plateforme estampillée Que Choisir Ensemble, lue par d'autres consommateurs, indexée par les moteurs de recherche, le calcul change radicalement.



En jetant un œil à la liste publique en cours sur la plateforme, on voit déjà des cas concrets : un compte LCL fermé en février, un solde de 54,76 € jamais reversé après plusieurs relances. Un colis Darty livré vide et un remboursement attendu depuis des semaines.



Sur ce genre de petits litiges, vous, lecteur de 60 ans ou plus, étiez justement la cible parfaite du découragement administratif. Vous renonciez par lassitude, et l'entreprise gardait votre argent ou son service défaillant.

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Fraude carte bancaire : 30 % des victimes ne sont jamais remboursées C'est le levier le plus puissant de la plateforme, et celui qui explique pourquoi lesréférencées vont, dans la grande majorité, vous répondre vite.Quand un client mécontent envoie un email à un service client, c'est un grain de sable parmi des milliers. L'entreprise peut le traiter en trois semaines, ou ne jamais y répondre du tout.Quand cette même réclamation s'affiche publiquement sur une plateforme estampillée, lue par d'autres consommateurs, indexée par les moteurs de recherche, le calcul change radicalement.En jetant un œil à la liste publique en cours sur la plateforme, on voit déjà des cas concrets : un compte LCL fermé en février, un solde de 54,76 € jamais reversé après plusieurs relances. Un colis Darty livré vide et un remboursement attendu depuis des semaines.Sur ce genre de petits litiges, vous, lecteur de 60 ans ou plus, étiez justement la cible parfaite du découragement administratif. Vous renonciez par lassitude, et l'entreprise gardait votre argent ou son service défaillant.

Quels secteurs sont déjà couverts, et pour quels litiges ? 250 professionnels référencés, et elle s'enrichit à mesure que les utilisateurs déposent leurs réclamations.



Quatre univers concentrent l'essentiel des cas susceptibles de vous concerner directement.



La banque en premier lieu. Frais de tenue de compte injustifiés, prélèvements automatiques que vous n'aviez pas autorisés, clôture de compte avec solde non restitué : autant de motifs sur lesquels la plateforme est immédiatement opérationnelle.



Les télécoms ensuite. Hausse de forfait sans préavis suffisant, ligne fixe coupée sans raison, facture mobile gonflée par des options jamais souscrites : ces dossiers sont parmi les plus fréquents.



Les transports, en particulier le transport aérien. Retards de vol, annulations, surbooking ouvrent droit à indemnisation européenne, et la plateforme dispose même d'un parcours dédié aux dossiers Vueling et Ryanair.



Enfin tout le secteur livraison et e-commerce. Colis perdus, remboursements bloqués, achats sur sites éphémères qui disparaissent après le débit : la plateforme couvre ces situations, dans la limite des entreprises répertoriées.

Banque & assurance ✅ Opérationnel 💶 Litiges typiques Frais injustifiés, prélèvements, clôture de compte 📝 Recours possible Réclamation publique ou privée immédiate Télécoms 📊 Très demandé 📞 Litiges typiques Hausse de forfait, ligne coupée, options non souscrites ⏱️ Délai de réponse Souvent rapide grâce à la pression publique Transport aérien ⚠️ Parcours dédié 📊 Litiges typiques Retard, annulation, surbooking sur vol UE ℹ️ Spécificité Accord existant avec Ryanair, parcours Vueling actif Livraison & e-commerce ⚠️ Selon entreprise 📈 Litiges typiques Colis perdus, remboursements bloqués, sites éphémères ⚠️ Limite Couverture dépend des entreprises référencées La base démarre avec plus deréférencés, et elle s'enrichit à mesure que les utilisateurs déposent leurs réclamations.Quatre univers concentrent l'essentiel des cas susceptibles de vous concerner directement.Laen premier lieu. Frais de tenue de compte injustifiés, prélèvements automatiques que vous n'aviez pas autorisés, clôture de compte avec solde non restitué : autant de motifs sur lesquels la plateforme est immédiatement opérationnelle.Lesensuite. Hausse de forfait sans préavis suffisant, ligne fixe coupée sans raison, facture mobile gonflée par des options jamais souscrites : ces dossiers sont parmi les plus fréquents.Les, en particulier le transport aérien. Retards de vol, annulations, surbooking ouvrent droit à indemnisation européenne, et la plateforme dispose même d'un parcours dédié aux dossiers Vueling et Ryanair.Enfin tout le secteur. Colis perdus, remboursements bloqués, achats sur sites éphémères qui disparaissent après le débit : la plateforme couvre ces situations, dans la limite des entreprises répertoriées.

Ce que la plateforme ne fait pas, et où elle s'arrête Soyons clairs : Que Choisir Réclamations n'est ni un médiateur officiel, ni un tribunal. La plateforme ne tranche pas votre litige et n'a aucun pouvoir contraignant juridique.



Son rôle est plus subtil : elle vous fournit un cadre formel reconnu, et elle expose publiquement les manquements des entreprises. Cela suffit, dans bien des cas, à débloquer une situation que ni votre courrier ni vos appels n'ont fait avancer.



Mais pour les litiges complexes (vice caché majeur sur un véhicule, succession contestée, conflit lourd avec un artisan) le cheminement reste classique. Vous devez vous tourner vers les 130 associations locales du réseau, leurs 4 500 bénévoles, et envisager une procédure judiciaire si nécessaire.



C'est aussi à ce moment-là que l'adhésion devient utile. Mais pour la grande majorité des petits dossiers du quotidien (ceux qui pèsent quelques dizaines à quelques centaines d'euros et qui s'accumulent dans nos vies depuis dix ans) la nouvelle plateforme est un outil que vous ne possédiez pas il y a encore quarante-huit heures.

Ce qu'il faut retenir

Depuis le 22 avril 2026, la plateforme Que Choisir Réclamations est ouverte gratuitement à tous les consommateurs, sans adhésion ni abonnement

Plus de 250 entreprises sont déjà référencées, principalement dans la banque, les télécoms et les transports

Vous pouvez choisir de rendre votre réclamation publique, ce qui exerce une pression réputationnelle directe sur l'entreprise visée

Si la réponse n'arrive pas, vous transmettez votre dossier à une association locale en quelques clics, en devenant alors adhérent

L'outil ne remplace pas un médiateur ou un tribunal, mais il débloque la majorité des petits litiges du quotidien

Sources :

- Que Choisir Ensemble (UFC-Que Choisir), communiqué officiel et page actualité du 14 avril 2026

- Plateforme quechoisirreclamations.org, page d'accueil et conditions d'utilisation, consultées le 23 avril 2026

- Franceinfo, "L'UFC-Que Choisir se renomme Que Choisir Ensemble et lance une plateforme gratuite de réclamation", 21 avril 2026

- Ouest-France, entretien avec Marie-Amandine Stévenin, présidente, 22 avril 2026

Pour aller plus loin :



- Frais d'incidents bancaires : pourquoi votre banque reste opaque sur les critères

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 23/04/2026 à 15:52



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