Carrefour : pourquoi votre supermarché vient de réaménager ses rayons pour les plus de 60 ans

Cette préférence se lit dans le détail des paniers, et les enseignes la connaissent par cœur. Les achats de fruits des 65 ans ou plus ont augmenté de 20 % en dix ans, ceux de légumes de 14 %, quand ces mêmes produits reculaient chez les ménages plus jeunes.



Le mouvement touche même jusqu'aux habitudes les plus stables. Les quantités d'œufs achetées par les seniors ont grimpé de 41 %, leur charcuterie de 22 %, leur consommation de plats préparés a parfois doublé sur certaines références.



Les plus de 65 ans restent aussi les premiers acheteurs de boissons alcoolisées, avec une hausse de 36 % pour le vin tranquille là où il reculait partout ailleurs. Voilà pourquoi les rayons terroir et les sélections de qualité vous sont désormais servis en tête de gondole.



Le format de magasin compte autant que le contenu du caddie. Les commerces de proximité, ceux que Carrefour cible en priorité, concentrent en effet une part majeure des dépenses alimentaires des plus âgés.



La raison tient en un mot : la marche. Quand la voiture devient moins évidente, le magasin du quartier redevient le réflexe quotidien, et l'enseigne qui s'y installe tient une clientèle fidèle pour des années.