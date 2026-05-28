Carrefour : pourquoi votre supermarché vient de réaménager ses rayons pour les plus de 60 ans

Un rayon repensé pour un client précis
Le rayon de votre supermarché change, et ce n'est pas un hasard. Les petites portions, les produits du terroir mis en avant, la livraison offerte, l'employé formé pour vous accompagner dans les allées : tout cela vient d'être pensé pour un client précis, et ce client, c'est vous.
Carrefour vient d'annoncer le déploiement d'un dispositif baptisé Carrefour des Générations dans ses magasins de proximité. L'enseigne veut devenir l'adresse préférée des plus de 60 ans.
Derrière l'opération commerciale se cache un basculement que les chiffres rendent inéluctable. La grande distribution a compris avant tout le monde que le pouvoir d'achat avait changé de visage.
Carrefour vient d'annoncer le déploiement d'un dispositif baptisé Carrefour des Générations dans ses magasins de proximité. L'enseigne veut devenir l'adresse préférée des plus de 60 ans.
Derrière l'opération commerciale se cache un basculement que les chiffres rendent inéluctable. La grande distribution a compris avant tout le monde que le pouvoir d'achat avait changé de visage.