Conso et bons plans

Carrefour : pourquoi votre supermarché vient de réaménager ses rayons pour les plus de 60 ans

Par | Publié le 28/05/2026 à 08:25

Petites portions, livraison gratuite, vendeurs formés pour vous guider. La première enseigne de France réaménage ses magasins de quartier autour d'un client. Ce client a plus de soixante ans, et c'est désormais le plus convoité de la grande distribution. Ce n'est pas de la générosité, juste un calcul économique logique.

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Les supermarchés réaménagent progressivement leurs rayons pour les seniors © SeniorActu.com
Les supermarchés réaménagent progressivement leurs rayons pour les seniors © SeniorActu.com

Un rayon repensé pour un client précis

Le rayon de votre supermarché change, et ce n'est pas un hasard. Les petites portions, les produits du terroir mis en avant, la livraison offerte, l'employé formé pour vous accompagner dans les allées : tout cela vient d'être pensé pour un client précis, et ce client, c'est vous.

Carrefour vient d'annoncer le déploiement d'un dispositif baptisé Carrefour des Générations dans ses magasins de proximité. L'enseigne veut devenir l'adresse préférée des plus de 60 ans.

Derrière l'opération commerciale se cache un basculement que les chiffres rendent inéluctable. La grande distribution a compris avant tout le monde que le pouvoir d'achat avait changé de visage.

Bientôt un Français sur quatre

La bascule n'est pas une intuition de marketeur, c'est une donnée froide, une tendance inéluctable.

Selon les projections de l'Insee, la part des 65 ans ou plus est ainsi passée à 21 % de la population en 2021 et atteindra 26 % dès 2040. Autrement dit, dans quinze ans, plus d'un Français sur quatre aura dépassé cet âge.

La hausse est portée par l'arrivée des générations du baby-boom, et l'Insee la juge quasi certaine quelles que soient les hypothèses retenues. Et le mouvement ne s'arrête pas là. À l'horizon 2070, près d'un tiers de la population française aura 65 ans ou plus, soit près de vingt millions de personnes.

Pour une enseigne, ignorer un client sur quatre relève bientôt de la faute de gestion. Le senior n'est plus une cible parmi d'autres, il devient le centre de gravité de la demande.

Le panier qui ne se vide pas

Reste une objection : être nombreux ne suffit pas, encore faut-il dépenser. C'est précisément là que votre tranche d'âge a pris l'avantage sur toutes les autres.

Une étude de l'Insee Références sur la consommation alimentaire le démontre sans ambiguïté. Entre 2009 et 2019, les dépenses alimentaires des ménages dont le responsable des achats a 65 ans ou plus ont bondi de 31 %.

Dans le même temps, ces dépenses n'ont progressé que de 18 % chez les 50-64 ans, et de 11 % seulement chez les 35-49 ans. Les volumes achetés suivent la même pente : en hausse de 23 % chez les seniors, contre une baisse chez les plus jeunes.

Le contraste raconte une histoire de pouvoir d'achat. Pendant que les jeunes ménages réduisaient leur panier sous la contrainte budgétaire, le vôtre continuait de se remplir.

Ce que révèle le détail des caddies

Cette préférence se lit dans le détail des paniers, et les enseignes la connaissent par cœur. Les achats de fruits des 65 ans ou plus ont augmenté de 20 % en dix ans, ceux de légumes de 14 %, quand ces mêmes produits reculaient chez les ménages plus jeunes.

Le mouvement touche même jusqu'aux habitudes les plus stables. Les quantités d'œufs achetées par les seniors ont grimpé de 41 %, leur charcuterie de 22 %, leur consommation de plats préparés a parfois doublé sur certaines références.

Les plus de 65 ans restent aussi les premiers acheteurs de boissons alcoolisées, avec une hausse de 36 % pour le vin tranquille là où il reculait partout ailleurs. Voilà pourquoi les rayons terroir et les sélections de qualité vous sont désormais servis en tête de gondole.

Le format de magasin compte autant que le contenu du caddie. Les commerces de proximité, ceux que Carrefour cible en priorité, concentrent en effet une part majeure des dépenses alimentaires des plus âgés.

La raison tient en un mot : la marche. Quand la voiture devient moins évidente, le magasin du quartier redevient le réflexe quotidien, et l'enseigne qui s'y installe tient une clientèle fidèle pour des années.

Courtisé n'est pas captif

Que faire de cette attention soudaine ? La regarder pour ce qu'elle est, d'abord : non pas une faveur, mais la conséquence logique d'un rapport de force qui tourne progressivement en votre faveur.

Les services présentés comme des cadeaux, livraison offerte, aide au portage, comptoir de quartier, sont autant d'outils de fidélisation sur le format de vente le plus rentable de la distribution. Le détail de ces évolutions de consommation est consultable dans l'étude de l'Insee sur la consommation selon l'âge, qui confirme l'ampleur de la bascule.

La vraie question n'est donc pas de savoir si les enseignes vous courtisent, mais à quel prix elles le font. Un client recherché peut négocier, comparer, exiger mieux qu'un client captif.

Reste à voir qui, des enseignes ou des consommateurs, tirera le meilleur parti de ce renversement. Pour la première fois depuis longtemps, la réponse dépend en grande partie de vous... 

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