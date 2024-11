Europet : la "seconde patte" ou la seconde main version chien et chat Voici une excellente initiative ! En effet, afin de répondre aux attentes croissantes de sa clientèle -notamment senior-, la société Europet-Diffusion s'annonce comme « pionnier » en introduisant une gamme complète de produits d'occasion soigneusement sélectionnés pour les animaux de compagnie : des accessoires, des jouets, des équipements, des sacs de croquettes abimés, etc. Une formidable opportunité de continuer à chouchouter nos amis à quatre pattes malgré l'inflation ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le 22/11/2024





Et parmi eux, bien évidemment, de nombreux seniors et personnes âgées qui ont du mal à joindre les deux bouts.



Les frais liés à l'alimentation et au vétérinaire ont tellement flambé que les Français ont même été contraints de diminuer de moitié les dépenses consacrées aux loisirs.



Cette situation est d'autant plus problématique que, paradoxalement, plusieurs dizaines de milliers d'accessoires sont jetés chaque année, ce qui génère un gaspillage considérable.



Dans ce contexte, Europet-Diffusion a décidé de casser les codes du secteur animalier en lançant une initiative inédite en France : la création d'une section dédiée à la seconde main dans son entrepôt. Une excellente idée, qui s’inscrit totalement dans l’air du temps !



En participant ainsi à démocratiser l'économie circulaire, cette entreprise souhaite combattre la surconsommation, faire un geste solidaire pour la planète et offrir à ses clients une alternative éthique et économique pour satisfaire les besoins de leurs compagnons à quatre pattes.



« Chez Europet-Diffusion, nous nous engageons à anticiper les besoins changeants de nos clients tout en incarnant nos valeurs. L'introduction de la section seconde patte dans notre entrepôt représente une étape significative vers un avenir plus durable et éthique pour les amoureux des animaux » explique Christophe Colson-Hérard, directeur d’Europet-Diffusion.



Et de préciser : « cette nouvelle section de notre entrepôt présente une variété d'options abordables et durables pour les propriétaires d'animaux conscients de leur impact écologique et soucieux de leur pouvoir d’achat ».



Au-delà de l'achat de produits de qualité, les clients pourront aussi augmenter leur pouvoir d'achat en vendant leurs accessoires.



