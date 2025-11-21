Conso et bons plans La saison des cadeaux de Noël est lancée (partie 1) | Publié le 21/11/2025 à 02:00 | mis à jour le 15/01/2026 à 10:44 Comme chaque année, le marathon des cadeaux de Noël est ouvert. Une époque douloureuse pour ceux qui manquent d’imagination et pleine de joie pour ceux qui prennent plaisir à offrir. Si les seconds n’ont besoin d’aucun conseil, pour les premiers, la meilleure des choses consiste à leur dire : « offrez ce que vous aimeriez recevoir vous-même ». Qu’il s’agisse d’un livre, d’un spiritueux, d’une belle bouteille de vin ou d’un vêtement. Ce cadeau sera alors à votre image et sera d’autant plus apprécié. Partager : W f X in @

Pour les livres, en général la tâche est facile car c’est l’époque de l’année où les éditeurs sortent les dernières nouveautés peaufinées par les auteurs au cours des mois précédents. C’est par eux que nous allons commencer notre petit marché de Noël.



Les amateurs de courses automobiles et de Formule 1 en particulier vont être gâtés avec l’ouvrage de Stéphane Barbé qui retrace 75 ans de Formule 1 .



Grand spécialiste de l’automobile, Stéphane Barbé a dirigé pendant plusieurs décennies la rubrique sports mécaniques du quotidien sportif L’Equipe et assuré les reportages sur les Grands Prix.



Pour ce beau livre de 280 pages richement illustré, Stéphane Barbé adopte une lecture nouvelle de l’histoire de la F1, loin d’une étude chronologique de la discipline, c’est par les circuits emblématiques qu’il retrace les grandes dates de la F1 avant de mettre en avant les pilotes et leurs nombreuses anecdotes.



On découvre aussi des Grands Prix n’ayant été courus qu’une seule fois, l’arrivée insolite des Grands Prix courus de nuit ou dans des destinations improbables.



Les amateurs de statistiques trouveront leur bonheur avec l’historique des podiums pilotes et constructeurs. Si certains circuits ont changé de nom, le tracé reste le même, tout comme l’esprit des pilotes et des spectateurs qui sont l’âme de la F1 au-delà des dénominations marketing.



75 ans de F1 de Stéphane Barbé, Editions Hugo Sport, 45€.





Chez le même éditeur mais dans la collection Hugo Image, nous retrouvons les 100 voitures d’exception que nous peaufine chaque année Nicolas Meunier.



Spécialiste de l’automobile au magazine Challenge, il passe à la moulinette les 100 modèles d’hypercars mises sur le marché entre 2005 et 2025.



Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Bugatti, Koenigsegg, Porsche, Italdesign, McLaren, Pagani et autres Isotta Fraschini, ce sont 100 modèles qui sont détaillées par Nicolas Meunier.



Des voitures que l’on ne voit pratiquement jamais sur route, sauf devant les palaces parisiens et du monde entier munies de plaques d’immatriculations exotiques.



Si certaines de ces créations dépassent allègrement les 2 000 000€, elles ont au moins la grande vertu de participer au maintien de bureaux d’études où des ingénieurs possèdent alors les moyens de développer les solutions les plus avant-gardistes.



100 voitures d’exception de Nicolas Meunier chez Hugo-Images, 39,95€



Restons dans l’automobile avec une biographie de Ferdinand Porsche . Si les ouvrages consacrés à la marque Porsche sont nombreux, celui-ci fera date.



Cette biographie est signée de Serge Bellu qui est sans doute le meilleur historien de l’automobile et l’on ne compte plus les ouvrages traitant des plus grands noms de l’automobile.



Dans ce livre de 400 pages qui nous ramène à la fin du 19ème siècle, nous découvrons l’intégralité de celui qui est à la base d’un pan considérable de l’industrie automobile allemande.



Baptisée La Biographie Définitive, ce livre n’usurpe pas son titre et tout amateur de la marque ou tout simplement d’automobile, devra inclure ce titre dans sa bibliothèque.



Les périodes délicates des années de guerre ne sont pas occultées et la participation de Ferdinand Porsche à l’effort de guerre est parfaitement exposée notamment son action chez Peugeot à Sochaux où il fit preuve d’une attitude pour le moins condamnable.



La dernière partie de cet ouvrage est consacrée à la création de la 356 et de ses héritières la famille 911. Au total, voilà 400 pages qui se lisent à la façon d’un roman et qui nous fait découvrir un pan de la naissance de l’industrie automobile germanique.



Ferdinand Porsche, La Biographie Définitive de Serge Bellu chez Glénat, 39,95€.



Joël Chassaing-Cuvillier

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