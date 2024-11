Doro célèbre le Black Friday avec sa gamme de produits connectés pour seniors La fin d’année approche, et quoi de mieux que profiter des offres du Black Friday pour commencer les achats de Noël ? Doro, l’un des pionniers de la télécommunication adaptée aux seniors, propose à cette occasion, des produits faciles d’usage, innovants et design pour vos parents ou grands-parents avec des offres exceptionnelles pour sa tablette, sa montre connectée en bien évidemment, ses smartphones. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 27/11/2024

A l’occasion du Black Friday 2024, qui se tient chaque année le dernier vendredi du mois de novembre, la marque Doro présente cinq appareils connectés à offrir à vos proches seniors ou âgés visant à faciliter leur quotidien.





La tablette



La Doro Tablet propose l’interface EVA (Envoyer, Voir Appeler en vidéo) qui permet aux utilisateurs d’effectuer de nombreuses actions très simplement. L’écran ultra-lumineux, les larges icônes et textes de grande taille, garantissent une navigation confortable. Offre : 199€ au lieu de 219€ .





La montre



Cette montre Doro est adaptée aux seniors actifs : c’est le produit qui ravira ceux qui souhaitent suivre leur activité physique et leurs données de santé au quotidien. Synchronisée à l’application Doro Companion, la montre suit la distance parcourue, la fréquence cardiaque, le sommeil… Mais elle permet aussi de recevoir les notifications d’appels ou de SMS. Connectée à un smartphone Doro, le bouton inférieur rouge devient un bouton d’assistance, pouvant être utilisé pour joindre les proches en cas d’urgence via l’application. Offre : 49,99€ au lieu de 119€





La sonnette



Doro a lancé cette année la sonnette Doro Hemma , innovation Smart-Home conçue spécifiquement pour répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs seniors. Développée pour renforcer la confiance et la tranquillité d'esprit, cette sonnette intelligente se connecte parfaitement à l'écosystème Doro.



Elle possède notamment des fonctions d'appel vidéo haute définition en instantané et sonnerie extra-forte avec prévisualisation permettant une surveillance 24h sur 24. Il s’agit également de la seule sonnette vidéo à offrir une fonction « Aidez-Moi », permettant aux personnes âgées de passer l'appel à des amis ou à des proches si nécessaire. Offre : 119€ au lieu de 169€.





Le smartphone Doro 8110 PLUS



Ce smartphone présente un réel confort d’utilisation : son optimisé, interface simplifiée, résistant aux éclaboussures et à la poussière (IP54). Avec l’application TeamViewer préinstallée les proches peuvent accompagner l’utilisateur à distance et paramétrer votre smartphone. L’application Response by Doro, une fois configurée, peut quant à elle envoyer des alertes et vous mettre en contact avec votre famille d’un simple appui sur la touche d’assistance, par exemple en cas de chute. Offre : 189€ au lieu de 209€.





Le smartphone Doro 8220 PLUS



Un smartphone simple d’utilisation, permettant de rester en contact avec sa famille et ses amis : c’est le Doro 8220 . C’est le smartphone à offrir à ses parents âgés et peu à l’aise avec la technologie, pour une prise en main facile. La qualité sonore est optimisée, rendant les conversations claires pour une personne perdant de l’audition avec l’âge.



Google Assistant permet d’utiliser les commandes vocales plutôt que l’écran tactile, et l’interface simplifiée Doro peut être choisie pour faciliter la prise en main du smartphone.



Deux applications préinstallées permettent à des contacts de confiance de prêter assistance à l’utilisateur : TeamViewer, une personne invitée peut accéder au smartphone à distance et aider directement l’usager, et l’application Response by Doro, peut envoyer des alertes aux contacts depuis la touche d’assistance. Offre : 269€ au lieu de 299€ .





Les offres Black Friday sont disponibles sur le site de Doro du 25 novembre au 2 décembre 2024.







