Consommation : les trois grandes tendances qui vont marquer 2025 La journée mondiale du droit des consommateurs (15 mars) est l'occasion de rappeler que le secteur Consumer est à un tournant. Mutation des comportements, réinvention des modèles économiques, nouvelles attentes des consommateurs : les marques doivent composer avec un marché qui se redessine à grande vitesse ! DNG, le cabinet de conseil spécialiste du Consumer, a mené une vaste étude*. En voici les grandes lignes. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 14/03/2025

Le constat : les consommateurs oscillent en permanence entre des désirs contradictoires. Comprendre ces paradoxes, c’est anticiper les tendances et mieux répondre aux attentes d’un marché en perpétuelle évolution.





Sentiment d’appartenance vs. affirmation de soi



Les consommateurs veulent appartenir à un groupe partageant des valeurs communes, mais aussi se démarquer et affirmer leur unicité. Ils recherchent des marques capables d’allier ces deux dimensions.



Adopt’ Parfums a su tirer parti de ce paradoxe avec son concept de "mix and match", permettant à chacun d’expérimenter différents parfums et de créer une senteur unique, à son image.





Tous écolos… vraiment ?



Si la consommation responsable est sur toutes les lèvres, la motivation première des consommateurs reste le bien-être personnel. Ils plébiscitent les produits écologiques, à condition qu’ils apportent aussi un bénéfice direct pour leur santé et celle de leurs proches.



Aroma-Zone l’a bien compris : en associant écologie et soins bien-être, la marque s’impose comme un acteur incontournable de la cosmétique responsable.





Hyperconnexion vs déconnexion



Nous vivons dans un monde ultra-connecté : réseaux sociaux, influenceurs, explosion du temps d’écran… Pourtant, les consommateurs aspirent à des moments de déconnexion, à des expériences authentiques et à un retour aux plaisirs simples.



Cabaïa a relevé ce défi : très active sur les réseaux sociaux et via des campagnes d’influence, la marque mise aussi sur la mobilité douce et les activités en plein air pour incarner ce besoin d’équilibre. Un pari gagnant : aujourd’hui, Cabaïa dépasse Eastpak en ventes en France.





Petit glossaire de la consommation : les nouveaux mots à connaître...



"social selling", ça vous dit quelque chose ?



C’est le fait d’acheter un produit directement via les réseaux sociaux. On parle de "shop in shop", c’est-à-dire le fait d'acheter en quelques clics un produit aperçu dans un post, sans même quitter l’application.



Aujourd’hui, un Français sur deux a déjà sauté le pas. Les marques ont bien compris où aller chercher leurs clients !



Et le "biohacking" ?



C’est l’intégration de technologies et de techniques pour optimiser les performances physiques et mentales. On parle d’améliorer son sommeil, sa concentration, sa santé… Et ça cartonne ! Par exemple, le marché des montres connectées en France a une croissance annuelle de 20% en unités vendues (chiffres 2024).



Ou encore "scroller addict" ?



Ce terme désigne la consommation massive de contenus courts qui a contribué à réduire drastiquement notre capacité d’attention. Depuis 2004, cette capacité d'attention a été divisée par trois, passant de 150 secondes à 47 secondes aujourd’hui. Résultat : difficile de capter l’attention des consommateurs, il faut être percutant !



*En s’appuyant sur plus de 500 entretiens avec des décideurs et experts du secteur, 20 enquêtes consommateurs et 10 événements thématiques business organisés en 2024.







La rédaction vous conseille < > Boycott des produits/services américains : quand les consommateurs de l'UE se rebiffent Plus de 60 ans ? Voici pourquoi vous allez adorer les supermarchés de proximité !