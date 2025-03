Boycott des produits/services américains : quand les consommateurs de l'UE se rebiffent Face à l'intensification de la guerre commerciale et aux menaces tarifaires émanant de la présidence Trump, les consommateurs européens montrent les dents. Une vague de boycott des produits made in USA s'empare en effet du Vieux Continent, en réaction aux nouvelles taxes annoncées brutalement par le nouveau président et au revirement de la doctrine diplomatique et économique promue par sa nouvelle administration. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 04/03/2025

L'Europe, qui suit avec inquiétude les tensions entre Trump et l'Ukraine, où le président Zelensky appelle à la solidarité internationale, ne reste pas passive. Les citoyens européens, conscients du pouvoir de leur portefeuille, s'organisent progressivement pour répondre aux menaces qui pèsent sur leurs économies.



En effet, cet appel au boycott ne se limite pas à un simple élan patriotique ; il reflète une profonde exaspération face à une diplomatie américaine jugée agressive et punitive. L'exemple canadien est éloquent : les annulations de voyages de ses resssortissants aux États-Unis pourraient coûter 2,1 milliards de dollars à l'industrie touristique américaine en 2025, selon l'US Travel Association.



Cette tendance se fait également ressentir en Europe où les consommateurs délaissent progressivement les produits et services américains. Des alternatives locales sont plébiscitées, tandis que des plateformes en ligne conseillent des produits européens capables de remplacer leurs homologues outre-Atlantique.



Néanmoins, cette posture défensive soulève des questions complexes. Les économies étroitement liées des deux rives de l'Atlantique pourraient souffrir mutuellement d'une escalade protectionniste. Les multinationales américaines emploient une part significative du marché du travail européen ; un boycott prolongé pourrait donc avoir des répercussions inattendues sur l'emploi local.



Les dirigeants européens scrutent ces développements avec attention. Alors que certains prônent la fermeté face aux menaces commerciales américaines, d'autres appellent à la prudence et au dialogue pour éviter une détérioration des relations transatlantiques.



Dans ce contexte délicat, le président Trump a accordé un sursis après discussion avec ses homologues européens. Mais jusqu'à quand la trêve tiendra-t-elle ? Les consommateurs ont fait entendre leur voix ; il revient désormais aux politiques d'équilibrer intérêts nationaux et solidarité internationale dans cette ère de turbulences économiques et politiques.









