Conso et bons plans Carte E.Leclerc : le piège numérique qui peut vous faire perdre votre cagnotte Par Régis Mayer | Publié le 01/02/2026 à 08:39 Depuis la fin du ticket de caisse papier en août 2023, les avantages fidélité E.Leclerc passent de plus en plus par le smartphone. Un changement qui pénalise les seniors éloignés du numérique et peut leur faire perdre des dizaines d'euros cumulés sur leur carte.

Ce qu'il faut retenir

Depuis le 1er août 2023, le ticket de caisse n'est plus imprimé automatiquement : il faut le demander Sans ticket, impossible de vérifier sa cagnotte E.Leclerc ni les promotions appliquées Après 14 mois sans utiliser sa carte, la cagnotte est supprimée définitivement 62% des plus de 75 ans sont en situation de difficulté numérique selon l'INSEE Des solutions existent sans smartphone : demander le ticket papier et utiliser les bornes en magasin

Le ticket de caisse papier, c'est fini : ce que ça change pour les clients fidèles Depuis le 1er août 2023, la loi anti-gaspillage (dite loi AGEC du 10 février 2020) a mis fin à l'impression automatique des tickets de caisse dans les supermarchés. Le principe s'est inversé : désormais, c'est au client de demander expressément son ticket s'il souhaite le conserver.



Chez E.Leclerc, ce changement a des conséquences directes sur le programme de fidélité. Auparavant, le ticket papier affichait automatiquement le solde de la cagnotte, les promotions appliquées et les Tickets E.Leclerc cumulés. Ce réflexe historique disparaît peu à peu.



L'enseigne pousse désormais ses clients vers l'application « Mon E.Leclerc » et l'espace en ligne pour consulter leurs avantages, activer des bons de réduction personnalisés et suivre leur cagnotte. Une logique présentée comme plus moderne, mais qui laisse de côté une partie importante de la clientèle.

62% des plus de 75 ans en difficulté face au numérique 15,4% de la population de 15 ans et plus se trouve en situation de difficulté numérique, ce que les spécialistes appellent « illectronisme ». Ce terme désigne la situation d'une personne qui ne maîtrise pas les outils numériques de base ou qui n'utilise pas Internet.



Mais ce chiffre explose chez les seniors : plus d'un tiers des 60 ans et plus sont concernés. Et la proportion atteint 62% chez les 75 ans et plus. Pour ces personnes, installer une application, retenir un mot de passe ou naviguer dans des menus représente un véritable parcours du combattant.



Le non-usage d'Internet reste le premier facteur de cette difficulté numérique. Selon l'INSEE, 59% des plus de 75 ans n'ont tout simplement pas utilisé Internet au cours des trois derniers mois précédant l'enquête. Un chiffre qui illustre le fossé générationnel face aux nouvelles technologies.



Concrètement, un client âgé qui ne maîtrise pas le numérique peut passer à côté de promotions visibles uniquement dans l'application, ne jamais activer certains bons de réduction personnalisés et ignorer le solde réel de sa cagnotte. Certaines offres avantageuses nécessitent en effet une activation préalable dans l'espace client en ligne, une manipulation inaccessible pour qui ne dispose pas de smartphone ou d'ordinateur connecté. Les chiffres de l' INSEE publiés en juin 2023 sont sans appel. En France,se trouve en situation de difficulté numérique, ce que les spécialistes appellent « illectronisme ». Ce terme désigne la situation d'une personne qui ne maîtrise pas les outils numériques de base ou qui n'utilise pas Internet.Mais ce chiffre explose chez les seniors :sont concernés. Et la proportion atteint. Pour ces personnes, installer une application, retenir un mot de passe ou naviguer dans des menus représente un véritable parcours du combattant.Le non-usage d'Internet reste le premier facteur de cette difficulté numérique. Selon l'INSEE,n'ont tout simplement pas utilisé Internet au cours des trois derniers mois précédant l'enquête. Un chiffre qui illustre le fossé générationnel face aux nouvelles technologies.Concrètement, un client âgé qui ne maîtrise pas le numérique peut passer à côté de promotions visibles uniquement dans l'application, ne jamais activer certains bons de réduction personnalisés et ignorer le solde réel de sa cagnotte. Certaines offres avantageuses nécessitent en effet une activation préalable dans l'espace client en ligne, une manipulation inaccessible pour qui ne dispose pas de smartphone ou d'ordinateur connecté.

Le piège des 14 mois : comment votre cagnotte peut disparaître Au-delà de la difficulté à suivre ses avantages, un autre danger guette les clients peu connectés : la suppression automatique de la cagnotte. C'est un mécanisme peu connu qui peut coûter cher.



Selon les conditions générales d'E.Leclerc, lorsqu'une carte n'est pas utilisée pendant 12 mois consécutifs, un email d'alerte est envoyé au titulaire. Celui-ci dispose alors de 2 mois pour réactiver sa carte en effectuant un achat ou en se rendant à l'accueil du magasin. Passé ce délai de 14 mois au total, le solde de Tickets E.Leclerc est définitivement supprimé et ne peut plus être récupéré.



Le problème : cet email d'alerte arrive sur une adresse que certains seniors ne consultent jamais, voire qu'ils ont oubliée lors de la création de leur compte. Des dizaines d'euros cagnottés au fil des mois peuvent ainsi s'évaporer sans que le client en soit réellement informé.



Exemple concret : une retraitée qui fait ses courses uniquement dans un petit commerce de proximité pendant un an, sans présenter sa carte E.Leclerc dans un hypermarché du réseau, risque de perdre l'intégralité de sa cagnotte accumulée précédemment. Une situation d'autant plus frustrante que la personne reste cliente de l'enseigne, mais simplement dans un autre circuit de distribution.



Les associations de consommateurs et les juristes spécialisés alertent sur ce risque de discrimination indirecte. Conditionner l'accès à des réductions tarifaires à la possession d'un smartphone ou à la maîtrise d'outils numériques pénalise de fait les populations les plus âgées et les plus modestes.

4 réflexes pour garder vos avantages sans smartphone 1 Demandez le ticket 🧾 À chaque passage en caisse Demandez l'impression du ticket papier et vérifiez la ligne « cagnotte » 2 Utilisez les bornes 🖥️ À l'accueil du magasin Les bornes fidélité permettent de consulter le solde et d'imprimer des bons 3 Restez actif 📅 Au moins une fois par an Présentez votre carte en caisse pour éviter les 14 mois d'inactivité 4 Faites-vous aider 👨‍👩‍👧 Par un proche connecté Rattachez votre carte au compte numérique d'un enfant qui activera les offres

La bonne nouvelle : E.Leclerc met à disposition des bornes fidélité dans ses magasins, généralement situées à l'accueil. Ces bornes permettent de consulter le solde de sa cagnotte, d'imprimer des bons de réduction et de vérifier l'historique de ses achats. Il suffit de se munir de sa carte physique et de son code à 4 chiffres.



Demander systématiquement l'impression du ticket de caisse reste également un réflexe essentiel. La loi AGEC n'interdit pas le ticket papier : elle supprime simplement son impression automatique. Tout client qui le demande peut l'obtenir gratuitement, conformément à la



N'hésitez pas à demander de l'aide à l'accueil du magasin : le personnel peut vous accompagner pour vérifier votre solde et vous expliquer le fonctionnement de la borne. La plupart des agents sont formés pour assister les clients qui rencontrent des difficultés avec les outils numériques. La bonne nouvelle : E.Leclerc met à disposition desdans ses magasins, généralement situées à l'accueil. Ces bornes permettent de consulter le solde de sa cagnotte, d'imprimer des bons de réduction et de vérifier l'historique de ses achats. Il suffit de se munir de sa carte physique et de son code à 4 chiffres.Demander systématiquement l'impression du ticket de caisse reste également un réflexe essentiel. La loi AGEC n'interdit pas le ticket papier : elle supprime simplement son impression automatique., conformément à la réglementation en vigueur N'hésitez pas à demander de l'aide à l'accueil du magasin : le personnel peut vous accompagner pour vérifier votre solde et vous expliquer le fonctionnement de la borne. La plupart des agents sont formés pour assister les clients qui rencontrent des difficultés avec les outils numériques.

Sources :

- INSEE, « 15% de la population est en situation d'illectronisme en 2021 », Insee Première n°1953, juin 2023

- Ministère de l'Économie, communiqué du 24 juillet 2023 sur la fin du ticket de caisse

- FAQ officielle E.Leclerc, conditions générales de la Carte E.Leclerc, consultées en février 2026





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