Téléphone, tablette, ordinateur, etc. : charge rapide et puissance avec le Ugreen Nexpode Pro 160 W Entre le téléphone, l’ordinateur portable, la tablette ou les batteries d’un appareil photo, le besoin de prises et de charges est permanent. Surtout, si dans une famille, on multiplie les appareils par le nombre de personnes. Dans ces conditions, une prise multiple devient alors indispensable.







Le chargeur Nexode Pro est la bonne réponse à ces problèmes domestiques. Il est en effet possible de brancher quatre appareils simultanément sur un chargeur unique. De fait, le Nexpode Pro est équipé de trois ports USB-C et d’un port USB-A pour une puissance totale de 160 W.



Bien sûr, cette puissance de charge est répartie en fonction du nombre d’appareils branchés. Le port USB-A délivre ainsi 5V3A et 22,5W tout comme le port USB-C. Lorsque l’on utilise l’ensemble des ports du chargeur, c’est une charge de 65W qui est disponible sur deux des ports de type C alors que les deux autres ports (C et A) dispose de 15W.



Nous avons pu tester ce chargeur et vérifier la rapidité de la charge, notamment avec Iphone. Le Nexpode Pro 160W le recharge en trois fois moins de temps qu’avec le chargeur de chez Apple ! De plus, lors de ce test, on a pu constater l’absence de surchauffe lorsque l’appareil est branché sur le courant.



On peut simplement regretter son poids de 300 gr qui pèse dans un sac de voyage et l’absence de cordon interface pour brancher des appareils de chez Apple qui sont en USB-A. Vendu 120 € le Ugreen Nexode Pro 160W offre un excellent rapport qualité/prix ainsi qu’une belle qualité perçue.





Joël Chassaing-Cuvillier

Article publié le 08/03/2024 à 01:00 | Lu 154 fois



