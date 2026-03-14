Conso et bons plans

Carte Carrefour : l'erreur qui fait perdre des dizaines d'euros par an à la caisse

Vous passez votre carte de fidélité à chaque passage en caisse. Pourtant, il y a de grandes chances que vous ne touchiez pas la remise de 10% sur vos fruits et légumes. Voici pourquoi.



Carrefour offre 10% de remise fidélité sur les fruits, légumes et produits bio — mais une condition invisible empêche des milliers de clients d'en profiter Tous les détenteurs de carte sont concernés, y compris ceux qui font leurs courses depuis des années Et même ceux qui touchent la remise risquent de la perdre s'ils ignorent une date butoir peu connue

Vous passez la carte, mais l'argent ne tombe pas Chaque semaine, des millions de Français glissent leur carte de fidélité Carrefour au passage en caisse. Geste mécanique, presque inconscient. Ils achètent des pommes, des courgettes, du brocoli bio. Et ils repartent en pensant que la remise de 10% promise par l'enseigne s'applique automatiquement.



Elle ne s'applique pas. Pas sans une manipulation préalable que la plupart des clients n'ont jamais faite. Résultat : des euros filent à chaque passage, semaine après semaine, sans que personne ne s'en aperçoive.

Le mécanisme que Carrefour n'explique pas assez fort 10% de remise fidélité tous les jours sur les fruits et légumes (rayon frais, hors surgelés et conserves) et sur les produits Carrefour Bio. Valable en hyper, en supermarché, en drive et en livraison. Fin du système de réductions tournantes par jour : désormais, c'est quotidien.



Mais cette remise n'est pas une réduction immédiate. Elle est créditée sur votre Cagnotte Fidélité, sous forme de bon d'achat utilisable lors d'un prochain passage. Et surtout, elle ne s'active pas toute seule. Il faut d'abord se rendre dans son espace



Sans cette étape, vous achetez des produits éligibles. Vous passez la carte. Mais rien n'est enregistré. Zéro crédit fidélité. Le programme Club Carrefour prévoitsur les fruits et légumes (rayon frais, hors surgelés et conserves) et sur les produits. Valable en hyper, en supermarché, en drive et en livraison. Fin du système de réductions tournantes par jour : désormais, c'est quotidien.Mais cette remise n'est pas une réduction immédiate. Elle est, sous forme de bon d'achat utilisable lors d'un prochain passage. Et surtout, elle ne s'active pas toute seule. Il faut d'abord se rendre dans son espace Mon Club Carrefour — sur l'application ou le site — et activer manuellement l'avantage.Sans cette étape, vous achetez des produits éligibles. Vous passez la carte. Mais rien n'est enregistré. Zéro crédit fidélité.

Qui perd de l'argent sans le savoir Tout le monde. La remise est ouverte à tous les détenteurs d'une carte de fidélité Carrefour, sans condition d'âge ni de montant minimum. Vous n'avez pas besoin d'acheter pour 50 ou 100 euros de fruits. Dès le premier kilo de tomates, la remise s'applique — à condition d'être activée.



Le profil le plus exposé à l'oubli : les clients fidèles depuis longtemps. Ceux qui avaient l'habitude de l'ancien système et qui n'ont pas suivi l'évolution du programme lancée en janvier 2025. Ceux aussi qui n'utilisent pas l'application mobile et qui ne reçoivent aucune alerte.



C'est le piège invisible : plus vous êtes habitué, moins vous vérifiez.

Ce que ça représente concrètement dans votre porte-monnaie 35 euros par semaine en fruits, légumes et produits bio. Avec la remise activée, votre cagnotte accumule 3,50 euros chaque semaine. Sur un mois : 14 euros. Sur un an : plus de 180 euros récupérables en bons d'achat.



Et si vous détenez la carte PASS (carte de paiement Carrefour, payante), la remise monte à 15% sur ces mêmes produits, avec un bonus supplémentaire le mardi.

Club Carte gratuite 🛒 Remise fidélité fruits, légumes et bio 10% tous les jours 💶 Gain estimé (35 €/sem. de F&L/bio) ≈ 182 € / an PASS Carte payante 🛒 Remise fidélité fruits, légumes et bio 15% tous les jours 📅 Bonus mardi PASS 15% sur toutes les produits de marque Carrefour



Autre détail : la remise fidélité n'est pas cumulable avec les promotions. Si un produit est déjà affiché à -30%, le système retient l'avantage le plus favorable. C'est automatique. Prenons un panier classique. Vous dépensezen fruits, légumes et produits bio. Avec la remise activée, votre cagnotte accumule 3,50 euros chaque semaine. Sur un mois : 14 euros. Sur un an : plus derécupérables en bons d'achat.Et si vous détenez la(carte de paiement Carrefour, payante), la remise monte à 15% sur ces mêmes produits, avec un bonus supplémentaire le mardi.Autre détail : la remise fidélité n'est. Si un produit est déjà affiché à -30%, le système retient l'avantage le plus favorable. C'est automatique.

Trois gestes pour ne plus laisser filer vos euros Premier geste : ouvrez l'application Carrefour ou connectez-vous sur carrefour.fr, rubrique Mon Club. Vérifiez que vos avantages fruits & légumes et bio sont bien activés. Si vous voyez un bouton "activer", c'est que vous passiez à côté de la remise jusqu'ici.

: ouvrez l'application Carrefour ou connectez-vous sur carrefour.fr, rubrique Mon Club. Vérifiez que vos avantages fruits & légumes et bio sont bien activés. Si vous voyez un bouton "activer", c'est que vous passiez à côté de la remise jusqu'ici. Deuxième geste : consultez votre solde de cagnotte. Les montants cumulés entre le 1er janvier et le 31 décembre doivent être utilisés avant avant le 28 février (23h59) de l'année suivante . Au-delà, tout est perdu.

: consultez votre solde de cagnotte. Les montants cumulés entre le 1er janvier et le 31 décembre doivent être utilisés . Au-delà, tout est perdu. Troisième geste, spécifique aux 65 ans et plus : appelez le 0 980 980 986 (gratuit, du lundi au samedi de 8h30 à 18h) pour activer la livraison gratuite à domicile dès 60 euros d'achat, pendant 12 mois renouvelables. Ce service s'adresse aussi aux femmes enceintes et aux personnes en situation de handicap. Un avantage encore méconnu qui peut représenter plusieurs centaines d'euros d'économies par an.

Chez E.Leclerc, le même piège existe — en pire Carrefour n'est pas le seul à jouer sur l'activation. Chez E.Leclerc, la carte fidélité propose aussi 10% de remise sur les fruits et légumes chaque semaine, et jusqu'à 34% le mercredi sur un rayon tournant. Mais là aussi, il faut activer le bon à chaque fois via l'application ou le site. Sans activation, zéro Ticket E.Leclerc.



Et la situation est plus délicate encore : l'offre E.Leclerc n'est pas valable en Drive ni en livraison à domicile. Seuls les achats en magasin physique comptent. Un détail que les clients qui commandent en ligne ignorent souvent.



Derrière ces programmes de fidélité présentés comme "généreux", la réalité est plus nuancée. L'argent est là, mais il ne tombe que si vous faites le geste. Et si vous ne le faites pas, personne ne viendra vous prévenir.

Ce qu'il faut retenir

La carte Carrefour donne droit à 10% de remise fidélité tous les jours sur fruits, légumes et produits Carrefour Bio — mais il faut activer l'avantage dans Mon Club Carrefour La remise est créditée sur votre Cagnotte Fidélité, pas déduite en caisse — et elle n'est pas cumulable avec les promotions en cours Les euros cumulés expirent le 1er mars de l'année suivante : pensez à utiliser votre cagnotte avant cette date Les 65 ans et plus peuvent activer la livraison gratuite dès 60 € en appelant le 0 980 980 986 Chez E.Leclerc, les 10% sur les fruits et légumes existent aussi, mais uniquement en magasin physique et après activation hebdomadaire

Sources :

- Carrefour, Conditions générales du programme de fidélité Club Carrefour, 2026

- Carrefour, Service livraison gratuite seniors, mars 2026

- Carrefour Banque, Conditions carte PASS, 2026

- E.Leclerc, Conditions d'utilisation de la carte E.Leclerc, 2026

Pour aller plus loin :



- Carte E.Leclerc : le piège numérique qui peut vous faire perdre votre cagnotte

- Fin du ticket de caisse obligatoire : application au 1er avril 2023