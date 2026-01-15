Conso et bons plans Whisky : Glenfiddich, une référence universelle Mise en avant par certains distributeurs historiques, la mode des whiskys japonais a éclipsé les produits originaux venus d’Ecosse. Si l’on ajoute à cela les producteurs français de spiritueux qui se sont lancés dans l’élaboration de whisky pour palier la mévente d’alcools régionaux hexagonaux, l’Ecosse a du se mobiliser pour retrouver une visibilité auprès du public.

Ce retour de l’Ecosse est souligné par la présence des grandes marques historiques sur le devant de la scène.



Glenfiddich, par son antériorité, fait partie de ces maisons qui ont construit l’histoire du whisky écossais et du single malt.



Créée en 1886 par William Grant dans la vallée du Speyside, la distillerie Glenfiddich est une histoire de famille qui perdure encore aujourd’hui.



Au fil des générations, la distillerie aura su traverser des crises comme la période de la prohibition aux Etats Unis qui ruina l’industrie du whisky en Ecosse.



L’intégration des moyens de production fut également un des grands principes de la famille Grant, l’embouteillage, la tonnellerie, la chaudronnerie ont participé au développement de la maison.



En 1998, l’adoption de la méthode Solera venue d’Espagne, fut un tournant dans la production d’une référence de la gamme. Dans le même temps « l’oenotourisme » et le mécénat artistique accompagnent désormais la marque.



On retiendra également l’apparition de la bouteille de forme triangulaire et de la tête de cerf qui sont désormais l’identité de la distillerie Glenfiddich. Plus récemment, ce sont des flacons de grandes conservations (21, 23, 26, 30, 40 ou 50 ans d’âge) qui sont proposés aux amateurs au sein de la collection Grand Séries.



Ces éditions spéciales réunies sous le nom de « Grand » se nomment respectivement Gran Reserva, Grand Cru, Grande Couronne, Grand Yozakura ou Grand Château. Cette dernière, âgée de 31 ans, étant affinée en fûts de vins rouges de Bordeaux.



Dans cette collection on retiendra également l’affinage en fûts de rhum des Caraïbes de la Gran Reserva 21 ans (234 €) qui apporte des arômes de banane, de fruits mûrs, des notes d’épices et de vanille ainsi que le Grande Couronne 26 ans d’âge (695 €) qui bénéficie d’un affinage en fûts de Cognac. On retrouve des notes boisées et épicées ainsi que des touches de cassonade.



Dans le même esprit, le Grand Cru de 23 ans (355 €) est élevé en fûts de chêne avant d’être affiné dans des fûts ayant conservé des vins effervescents. Un choix qui apporte des touches d’élégance à un single malt raffiné et fleuri dans sa longueur.



On retiendra également le Glenfiddich Solera de 15 ans d’âge (69 €). En reprenant la méthode espagnole de vieillissement dite de la « Solera » utilisée pour la production du Sherry, Glenfiddich propose un single malt unique au caractère délicat et chaleureux.



C’est David Stewart un ancien maître de chai qui a eu l’idée en 1998 de reprendre cette technique ancestrale qui consiste comme dans un système de cascade de tirer le whisky dans les fûts inférieurs au fur et à mesure que l’on remplit les fûts supérieurs.



Ce quinze ans d’âge est le reflet du savoir-faire de la distillerie Glenfiddich. On saluera également l’excellent rapport qualité/prix de ce whisky.



Joël Chassaing-Cuvillier.



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| Publié le 15/01/2026 à 04:43



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