Assurances et Mutuelles Zoom sur le plan épargne retraite (PER) Fonctionnement du plan d’épargne retraite (PER)

Disponible depuis le 1er octobre 2019, le PER remplace progressivement les autres produits d’épargne. Il sert à économiser pour la retraite, grâce à des primes d’épargne salariale ou des versements volontaires. L’investisseur se constitue une rente ou un capital pour ses vieux jours. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 12/11/2025

Qu’est-ce que le plan d’épargne retraite ?



Il peut être souscrit auprès d’une compagnie d’assurance ou d’un établissement bancaire. Vous économiserez durant votre vie active et accumulerez une épargne. Une fois à la retraite, vous obtiendrez un capital ou une rente et compléterez vos revenus.



Introduit par la loi Pacte, le plan d'épargne retraite est un placement flexible, simple et avantageux fiscalement. Il permet des versements libres ou réguliers et est ouvert à tous (sans condition de situation professionnelle ou d'âge).

Quels sont les compartiments du plan d’épargne retraite ? Trois compartiments cohabitent au sein du plan d’épargne retraite :

Le PER individuel, le PER d’entreprise collectif et le PER d’entreprise obligatoire. PER individuel : Le PER individuel a succédé au contrat Madelin, au PERP (Plan d’épargne retraite populaire) et au contrat Préfon. Il concerne les versements volontaires de l’épargnant. Ce dernier y adhère auprès d’un assureur, d’un courtier en ligne ou d’une banque.



La souscription à ce produit est facultative et individuelle. Un conseiller financier s’assure de la correspondance entre le placement et le profil de l’investisseur.



La sortie a lieu en rente ou en capital, selon une proportion définie librement. PER d’entreprise collectif : Contrairement au précédent, ce plan s’est substitué au PERCO (Plan d’épargne pour la retraite collectif).



Il est alimenté par des versements issus de l’épargne du salarié. Cela inclut l’abondement de l’employeur, l’intéressement, la participation, etc. Les versements sur le PER collectif sont facultatifs. Toutefois, certains règlements prévoient l’adhésion par défaut des salariés.



Là aussi, la sortie se fait en capital ou en rente. Elle dépend d’une proportion définie au préalable. PER d’entreprise obligatoire : Le support a remplacé l’ancien contrat article 83. Il est alimenté par les cotisations obligatoires d’entreprise. Tous les salariés concernés sont tenus d’y souscrire.



Trois compartiments

Quel mode de gestion privilégier ? Gestion pilotée : La gestion pilotée est recommandée si vous n’avez aucune connaissance dans le domaine ou manquez de temps. Elle consiste à déléguer la sélection des actifs à des spécialistes. Ceux-ci construisent une allocation de produits et la font fructifier, en fonction de l’évolution des marchés boursiers et des anticipations.



Le profil d’investisseur (prudent, équilibré ou dynamique) détermine la répartition des fonds investis sur le PER. Les gestionnaires l’évaluent selon les objectifs prioritaires, la tolérance au risque, la situation financière et l’horizon de placement.



Au début, le capital est placé en majorité sur des supports dynamiques. Viser des performances élevées à long terme : tel est le but. À mesure que le bénéficiaire se rapproche de la retraite, son portefeuille est progressivement orienté vers des placements sécurisés. Cela permet de préserver son épargne.

Gestion libre : Tournez-vous vers la gestion libre si vous êtes expérimenté ou souhaitez vous-même gérer vos placements. Pas d'intermédiaires et de gestionnaires. Vous aurez le contrôle total sur vos investissements et optimiserez les frais.

Quelle sortie privilégier : capital ou rente ?

Sortie en rente : Quels que soient les aléas des marchés financiers, la sortie en rente garantit la sécurité de l’épargne obtenue. Grâce à elle, l’investisseur s’assure une rémunération régulière jusqu’à ses derniers jours. La sortie en rente est réversible au conjoint. En revanche, le capital constitué n’est pas transmissible aux héritiers si le bénéficiaire ou son époux(se) décède.

Sortie en capital : Cette option est plus avantageuse fiscalement que l'autre. Ici, l'investisseur dispose librement du montant épargné. Il gère les revenus provenant du capital à sa guise. Le capital peut être transmis aux héritiers. Cependant, il s'avère parfois insuffisant. C'est, par exemple, le cas lorsque le bénéficiaire sous-estime son espérance de vie ou si la somme épargnée est faible. Tenez compte de vos besoins et de votre situation familiale avant de choisir.






