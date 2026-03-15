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Carte d'identité périmée : les démarches où elle peut vraiment vous bloquer

Par | Publié le 15/03/2026 à 08:59

Votre carte d'identité est périmée depuis quelques mois. Vous pensez que ce n'est pas grave. Pourtant, plusieurs démarches courantes peuvent être brutalement bloquées — et d'autres non.

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  1. Certaines démarches acceptent une carte périmée — d'autres vous refusent net, même pour quelques jours de dépassement
  2. La règle des 5 ans ne s'applique pas partout : voyager en Europe reste possible dans certains pays, mais risqué dans d'autres
  3. L'extension de validité à 15 ans, censée simplifier les choses, crée en réalité un piège que beaucoup découvrent trop tard
Carte d'identité périmée : une femme découvre au guichet que sa carte n'est plus acceptée © SeniorActu
Carte d'identité périmée : une femme découvre au guichet que sa carte n'est plus acceptée © SeniorActu

Une carte périmée, et tout se complique

Elle dort dans votre portefeuille depuis des années. Vous la sortez machinalement. Et un jour, au guichet, on vous la refuse.

La scène est plus fréquente qu'on ne le croit. Une carte d'identité périmée ne pose aucun problème au quotidien — jusqu'au moment où elle en pose un. Et ce moment tombe souvent au pire : à l'aéroport, au guichet d'une banque, ou devant un agent administratif qui ne veut rien entendre.

Le problème, c'est que les règles varient selon la démarche. Certaines acceptent une carte périmée. D'autres l'acceptent sous conditions. D'autres encore la refusent catégoriquement. Et la plupart des Français ne savent pas lesquelles.

Selon service-public.fr, la durée de validité dépend du format de la carte. La nouvelle CNI au format carte bancaire, délivrée depuis 2021, est valide 10 ans — que le titulaire soit majeur ou mineur. L'ancien modèle (grand format plastifié) reste valide 15 ans pour les personnes qui étaient majeures lors de sa délivrance. Quant aux cartes délivrées entre 2004 et 2013 à des majeurs, encore valides au 1er janvier 2014, leur durée a été étendue de 10 à 15 ans. Une extension qui, loin de simplifier les choses, a créé une confusion durable.

Voyage en Europe : le piège le plus courant

C'est la situation qui prend le plus de monde au dépourvu. Vous partez en Espagne, en Italie ou en Grèce avec votre carte d'identité. Elle affiche une date de péremption dépassée, mais vous pensez bénéficier de l'extension à 15 ans. Sauf que le pays de destination ne la reconnaît pas.

En théorie, la France considère que votre carte reste valide 15 ans si elle était en cours de validité au 1er janvier 2014. En pratique, plusieurs pays européens refusent les cartes dont la date imprimée est dépassée. C'est le cas notamment de la Norvège, de la Belgique, de la Lituanie et de la Roumanie.

Le site Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères recommande de vérifier pays par pays. Mais combien de voyageurs le font réellement avant de partir ? Le résultat : des refus d'embarquement, des blocages à la frontière, et des vacances gâchées. Si vous n'avez pas de passeport valide en complément, le risque est réel.

Banque, France Travail, permis : les autres blocages

Le voyage n'est pas la seule situation à risque. Plusieurs démarches administratives courantes exigent une pièce d'identité en cours de validité — ou périmée depuis moins de 5 ans maximum.

C'est le cas pour :
 
  • La demande de permis de conduire : la carte doit être valide ou périmée depuis moins de 5 ans
  • L'inscription sur les listes électorales : même règle, périmée depuis moins de 5 ans au jour du dépôt
  • Les examens et concours : carte acceptée si périmée depuis moins de 5 ans
  • Le vote aux élections : carte acceptée si périmée depuis moins de 5 ans
Pour l'ouverture d'un compte bancaire, les textes officiels exigent une pièce d'identité avec photo, sans préciser de limite stricte de péremption. Mais dans la pratique, de nombreuses banques appliquent leur propre politique et refusent les cartes périmées. Le blocage n'est pas légal — il est commercial. Ce qui ne change rien au résultat : vous repartez sans votre compte.

Quant à l'inscription à France Travail, une pièce d'identité est exigée. Si vous ne pouvez pas la fournir immédiatement, un récépissé de demande de renouvellement peut être accepté temporairement.

Les règles résumées démarche par démarche

Voici le récapitulatif des tolérances selon les démarches. La différence entre un refus et une acceptation tient parfois à un simple détail de durée.
 
Carte périmée acceptée (moins de 5 ans)
⚖️
Vote aux élections
Périmée depuis moins de 5 ans
📝
Inscription listes électorales
Périmée depuis moins de 5 ans
📄
Examens et concours
Périmée depuis moins de 5 ans
🔑
Demande de permis de conduire
Périmée depuis moins de 5 ans
⚠️ Risque de blocage
✈️
Voyage en Europe
Certains pays refusent la carte périmée
💶
Ouverture de compte bancaire
Refus fréquent en pratique
📝
Inscription France Travail
Pièce d'identité valide exigée

La règle des 5 ans est un repère utile. Mais elle ne couvre pas toutes les situations. Et surtout, elle ne protège pas à l'étranger.

Comment anticiper avant le blocage

La bonne nouvelle : le renouvellement de la carte d'identité est gratuit, à condition de présenter votre ancienne carte. En cas de perte ou de vol, un timbre fiscal de 25 € sera demandé.

La démarche se fait en mairie ou dans un point d'accueil équipé. Il faut :
 
  • Remplir une pré-demande en ligne sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
  • Prendre rendez-vous dans une mairie habilitée
  • Fournir une photo d'identité récente et un justificatif de domicile
Le délai de fabrication varie selon la période et le lieu. Comptez plusieurs semaines. Avant les vacances d'été, les délais s'allongent sensiblement. Si vous prévoyez un voyage cet été, c'est maintenant qu'il faut lancer la demande — pas en juin.

En cas d'urgence, sachez que le récépissé de demande de renouvellement peut être accepté pour certaines démarches intérieures. Mais il ne remplace pas la carte pour voyager.

Ce qu'il faut vraiment retenir sur les délais

Contrairement à une idée reçue, il n'existe pas de démarche pour laquelle la carte d'identité périmée est acceptée sans aucune limite de durée. Même pour voter, la règle des 5 ans s'applique.

Que votre carte soit périmée depuis 2 ans ou 4 ans, elle reste valable pour voter aux élections — mais uniquement dans cette limite. Beaucoup l'ignorent et pensent pouvoir voter avec une carte périmée depuis 10 ou 20 ans. Ce n'est pas le cas.

En revanche, attention à ne pas confondre vote et inscription. Pour vous inscrire sur les listes électorales, la carte doit aussi être périmée depuis moins de 5 ans. La nuance est importante : la même règle s'applique pour l'inscription et le vote.

Cette distinction illustre bien le problème de fond. Les règles ne sont pas uniformes selon la nature de la démarche, selon l'organisme, et parfois selon l'interprétation de l'agent en face de vous. Une carte d'identité périmée n'est pas un document inutile. Mais elle n'est plus un document fiable pour toutes les situations. Et le seul moyen d'éviter la mauvaise surprise, c'est de ne pas attendre d'en avoir besoin pour la renouveler.

Ce qu'il faut retenir

  1. Une carte d'identité périmée peut bloquer un voyage en Europe, une ouverture de compte bancaire ou une inscription à France Travail
  2. La règle des 5 ans s'applique pour les examens, le permis de conduire, l'inscription sur les listes électorales et le vote
  3. Aucune démarche n'accepte une carte périmée sans limite de durée — même pour voter, la limite est de 5 ans
  4. L'extension de validité à 15 ans (cartes valides au 1er janvier 2014) n'est pas reconnue par tous les pays européens
  5. Le renouvellement est gratuit mais prend plusieurs semaines — anticiper avant l'été est indispensable

 
Sources :
- service-public.fr, Carte nationale d'identité d'un majeur, consulté en mars 2026
- service-public.fr, Renouvellement de la carte d'identité d'un majeur, consulté en mars 2026
- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Conseils aux voyageurs, consulté en mars 2026
- info.gouv.fr, Pour voter n'oubliez pas vos papiers d'identité, consulté en mars 2026


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