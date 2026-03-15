Carte d'identité périmée : les démarches où elle peut vraiment vous bloquer

- Certaines démarches acceptent une carte périmée — d'autres vous refusent net, même pour quelques jours de dépassement
- La règle des 5 ans ne s'applique pas partout : voyager en Europe reste possible dans certains pays, mais risqué dans d'autres
- L'extension de validité à 15 ans, censée simplifier les choses, crée en réalité un piège que beaucoup découvrent trop tard
Carte d'identité périmée : une femme découvre au guichet que sa carte n'est plus acceptée © SeniorActu
Une carte périmée, et tout se complique
Elle dort dans votre portefeuille depuis des années. Vous la sortez machinalement. Et un jour, au guichet, on vous la refuse.
La scène est plus fréquente qu'on ne le croit. Une carte d'identité périmée ne pose aucun problème au quotidien — jusqu'au moment où elle en pose un. Et ce moment tombe souvent au pire : à l'aéroport, au guichet d'une banque, ou devant un agent administratif qui ne veut rien entendre.
Le problème, c'est que les règles varient selon la démarche. Certaines acceptent une carte périmée. D'autres l'acceptent sous conditions. D'autres encore la refusent catégoriquement. Et la plupart des Français ne savent pas lesquelles.
Selon service-public.fr, la durée de validité dépend du format de la carte. La nouvelle CNI au format carte bancaire, délivrée depuis 2021, est valide 10 ans — que le titulaire soit majeur ou mineur. L'ancien modèle (grand format plastifié) reste valide 15 ans pour les personnes qui étaient majeures lors de sa délivrance. Quant aux cartes délivrées entre 2004 et 2013 à des majeurs, encore valides au 1er janvier 2014, leur durée a été étendue de 10 à 15 ans. Une extension qui, loin de simplifier les choses, a créé une confusion durable.
La scène est plus fréquente qu'on ne le croit. Une carte d'identité périmée ne pose aucun problème au quotidien — jusqu'au moment où elle en pose un. Et ce moment tombe souvent au pire : à l'aéroport, au guichet d'une banque, ou devant un agent administratif qui ne veut rien entendre.
Le problème, c'est que les règles varient selon la démarche. Certaines acceptent une carte périmée. D'autres l'acceptent sous conditions. D'autres encore la refusent catégoriquement. Et la plupart des Français ne savent pas lesquelles.
Selon service-public.fr, la durée de validité dépend du format de la carte. La nouvelle CNI au format carte bancaire, délivrée depuis 2021, est valide 10 ans — que le titulaire soit majeur ou mineur. L'ancien modèle (grand format plastifié) reste valide 15 ans pour les personnes qui étaient majeures lors de sa délivrance. Quant aux cartes délivrées entre 2004 et 2013 à des majeurs, encore valides au 1er janvier 2014, leur durée a été étendue de 10 à 15 ans. Une extension qui, loin de simplifier les choses, a créé une confusion durable.
Voyage en Europe : le piège le plus courant
C'est la situation qui prend le plus de monde au dépourvu. Vous partez en Espagne, en Italie ou en Grèce avec votre carte d'identité. Elle affiche une date de péremption dépassée, mais vous pensez bénéficier de l'extension à 15 ans. Sauf que le pays de destination ne la reconnaît pas.
En théorie, la France considère que votre carte reste valide 15 ans si elle était en cours de validité au 1er janvier 2014. En pratique, plusieurs pays européens refusent les cartes dont la date imprimée est dépassée. C'est le cas notamment de la Norvège, de la Belgique, de la Lituanie et de la Roumanie.
Le site Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères recommande de vérifier pays par pays. Mais combien de voyageurs le font réellement avant de partir ? Le résultat : des refus d'embarquement, des blocages à la frontière, et des vacances gâchées. Si vous n'avez pas de passeport valide en complément, le risque est réel.
En théorie, la France considère que votre carte reste valide 15 ans si elle était en cours de validité au 1er janvier 2014. En pratique, plusieurs pays européens refusent les cartes dont la date imprimée est dépassée. C'est le cas notamment de la Norvège, de la Belgique, de la Lituanie et de la Roumanie.
Le site Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères recommande de vérifier pays par pays. Mais combien de voyageurs le font réellement avant de partir ? Le résultat : des refus d'embarquement, des blocages à la frontière, et des vacances gâchées. Si vous n'avez pas de passeport valide en complément, le risque est réel.
Banque, France Travail, permis : les autres blocages
Le voyage n'est pas la seule situation à risque. Plusieurs démarches administratives courantes exigent une pièce d'identité en cours de validité — ou périmée depuis moins de 5 ans maximum.
C'est le cas pour :
Quant à l'inscription à France Travail, une pièce d'identité est exigée. Si vous ne pouvez pas la fournir immédiatement, un récépissé de demande de renouvellement peut être accepté temporairement.
C'est le cas pour :
- La demande de permis de conduire : la carte doit être valide ou périmée depuis moins de 5 ans
- L'inscription sur les listes électorales : même règle, périmée depuis moins de 5 ans au jour du dépôt
- Les examens et concours : carte acceptée si périmée depuis moins de 5 ans
- Le vote aux élections : carte acceptée si périmée depuis moins de 5 ans
Quant à l'inscription à France Travail, une pièce d'identité est exigée. Si vous ne pouvez pas la fournir immédiatement, un récépissé de demande de renouvellement peut être accepté temporairement.
Les règles résumées démarche par démarche
Voici le récapitulatif des tolérances selon les démarches. La différence entre un refus et une acceptation tient parfois à un simple détail de durée.
La règle des 5 ans est un repère utile. Mais elle ne couvre pas toutes les situations. Et surtout, elle ne protège pas à l'étranger.
✅ Carte périmée acceptée (moins de 5 ans)
Vote aux élections
Périmée depuis moins de 5 ans
Inscription listes électorales
Périmée depuis moins de 5 ans
Examens et concours
Périmée depuis moins de 5 ans
Demande de permis de conduire
Périmée depuis moins de 5 ans
⚠️ Risque de blocage
Voyage en Europe
Certains pays refusent la carte périmée
Ouverture de compte bancaire
Refus fréquent en pratique
Inscription France Travail
Pièce d'identité valide exigée
La règle des 5 ans est un repère utile. Mais elle ne couvre pas toutes les situations. Et surtout, elle ne protège pas à l'étranger.
Comment anticiper avant le blocage
La bonne nouvelle : le renouvellement de la carte d'identité est gratuit, à condition de présenter votre ancienne carte. En cas de perte ou de vol, un timbre fiscal de 25 € sera demandé.
La démarche se fait en mairie ou dans un point d'accueil équipé. Il faut :
En cas d'urgence, sachez que le récépissé de demande de renouvellement peut être accepté pour certaines démarches intérieures. Mais il ne remplace pas la carte pour voyager.
La démarche se fait en mairie ou dans un point d'accueil équipé. Il faut :
- Remplir une pré-demande en ligne sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
- Prendre rendez-vous dans une mairie habilitée
- Fournir une photo d'identité récente et un justificatif de domicile
En cas d'urgence, sachez que le récépissé de demande de renouvellement peut être accepté pour certaines démarches intérieures. Mais il ne remplace pas la carte pour voyager.
Ce qu'il faut vraiment retenir sur les délais
Contrairement à une idée reçue, il n'existe pas de démarche pour laquelle la carte d'identité périmée est acceptée sans aucune limite de durée. Même pour voter, la règle des 5 ans s'applique.
Que votre carte soit périmée depuis 2 ans ou 4 ans, elle reste valable pour voter aux élections — mais uniquement dans cette limite. Beaucoup l'ignorent et pensent pouvoir voter avec une carte périmée depuis 10 ou 20 ans. Ce n'est pas le cas.
En revanche, attention à ne pas confondre vote et inscription. Pour vous inscrire sur les listes électorales, la carte doit aussi être périmée depuis moins de 5 ans. La nuance est importante : la même règle s'applique pour l'inscription et le vote.
Cette distinction illustre bien le problème de fond. Les règles ne sont pas uniformes selon la nature de la démarche, selon l'organisme, et parfois selon l'interprétation de l'agent en face de vous. Une carte d'identité périmée n'est pas un document inutile. Mais elle n'est plus un document fiable pour toutes les situations. Et le seul moyen d'éviter la mauvaise surprise, c'est de ne pas attendre d'en avoir besoin pour la renouveler.
Que votre carte soit périmée depuis 2 ans ou 4 ans, elle reste valable pour voter aux élections — mais uniquement dans cette limite. Beaucoup l'ignorent et pensent pouvoir voter avec une carte périmée depuis 10 ou 20 ans. Ce n'est pas le cas.
En revanche, attention à ne pas confondre vote et inscription. Pour vous inscrire sur les listes électorales, la carte doit aussi être périmée depuis moins de 5 ans. La nuance est importante : la même règle s'applique pour l'inscription et le vote.
Cette distinction illustre bien le problème de fond. Les règles ne sont pas uniformes selon la nature de la démarche, selon l'organisme, et parfois selon l'interprétation de l'agent en face de vous. Une carte d'identité périmée n'est pas un document inutile. Mais elle n'est plus un document fiable pour toutes les situations. Et le seul moyen d'éviter la mauvaise surprise, c'est de ne pas attendre d'en avoir besoin pour la renouveler.
Ce qu'il faut retenir
- Une carte d'identité périmée peut bloquer un voyage en Europe, une ouverture de compte bancaire ou une inscription à France Travail
- La règle des 5 ans s'applique pour les examens, le permis de conduire, l'inscription sur les listes électorales et le vote
- Aucune démarche n'accepte une carte périmée sans limite de durée — même pour voter, la limite est de 5 ans
- L'extension de validité à 15 ans (cartes valides au 1er janvier 2014) n'est pas reconnue par tous les pays européens
- Le renouvellement est gratuit mais prend plusieurs semaines — anticiper avant l'été est indispensable
Sources :
- service-public.fr, Carte nationale d'identité d'un majeur, consulté en mars 2026
- service-public.fr, Renouvellement de la carte d'identité d'un majeur, consulté en mars 2026
- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Conseils aux voyageurs, consulté en mars 2026
- info.gouv.fr, Pour voter n'oubliez pas vos papiers d'identité, consulté en mars 2026
- service-public.fr, Carte nationale d'identité d'un majeur, consulté en mars 2026
- service-public.fr, Renouvellement de la carte d'identité d'un majeur, consulté en mars 2026
- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Conseils aux voyageurs, consulté en mars 2026
- info.gouv.fr, Pour voter n'oubliez pas vos papiers d'identité, consulté en mars 2026