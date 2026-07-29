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Incendies en Gironde et dans les Landes : pour 100 euros versés, 25 ou 34 euros réellement sortis de votre poche (et tous les liens de don officiels)

Quarante-deux mille hectares brûlés en Gironde, 220 000 personnes évacuées, 240 habitations détruites. Une dizaine d'appels aux dons ont été lancés en quatre jours, et le taux de réduction d'impôt n'est pas le même selon la porte que vous poussez.