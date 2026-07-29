Incendies en Gironde et dans les Landes : pour 100 euros versés, 25 ou 34 euros réellement sortis de votre poche (et tous les liens de don officiels)

Un retraité glisse un billet dans une urne de collecte devant une mairie - Illustration générée par IA
Une dizaine d'appels lancés en quatre jours
Le feu parti de Saumos le 22 juillet a parcouru 42 000 hectares en Gironde et détruit 240 habitations. Au total, 220 000 personnes ont quitté leur logement autour du bassin d'Arcachon.
Dans les Landes, l'incendie de Biscarrosse a ravagé environ 3 600 hectares.
Les premiers appels à la générosité sont partis le 24 juillet, puis se sont enchaînés jusqu'au 27. Associations, fondations, collectivités, presse régionale : le donateur se retrouve devant une dizaine de portes d'entrée.
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Canicule : en 2003 on mourait en Ehpad, en 2026 on meurt chez soi et personne n'a de plan
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Les organisations qui collectent pour la Gironde et les Landes
La Croix-Rouge française a ouvert deux collectes distinctes, une par délégation territoriale, l'une pour la Gironde et l'autre pour les Landes. L'association indique avoir acheminé 1 180 lits picots, 10 000 kits d'hygiène et 3 500 couvertures de survie, avec près de 300 volontaires venus de toute la France.
La Protection Civile collecte de son côté sur une page dédiée aux incendies de Gironde. Sa fédération nationale précise que ses bénévoles ont ouvert sept centres d'hébergement d'urgence, mis à disposition 2 500 lits picots et participé à l'évacuation de douze Ehpad.
Le Secours populaire a lancé son appel le 26 juillet, dans le cadre d'un plan baptisé Solidarité incendies qui couvre aussi le Var. Plusieurs de ses antennes locales, au Porge et à Biscarrosse, pourraient avoir perdu leurs locaux et leurs réserves.
La Fondation de France a suivi le 27 juillet avec un appel intitulé Solidarité canicule, incendies, en engageant immédiatement 300 000 euros. Les dons par chèque sont à adresser à Fondation de France, Solidarité canicule incendies, 60509 Chantilly Cedex.
Deux collectes visent spécifiquement les secours. La cagnotte nationale ouverte le 24 juillet par Renaud Muselier, président de la Région Sud, est intégralement reversée à l'Œuvre des Pupilles, l'association centenaire qui accompagne les orphelins de sapeurs-pompiers.
Sud Ouest Solidarité, association caritative du quotidien régional, a ouvert une cagnotte dont les fonds sont reversés aux sinistrés par l'intermédiaire des CCAS des communes touchées, et aux pompiers via les services d'incendie et de secours de Gironde et des Landes.
La Protection Civile collecte de son côté sur une page dédiée aux incendies de Gironde. Sa fédération nationale précise que ses bénévoles ont ouvert sept centres d'hébergement d'urgence, mis à disposition 2 500 lits picots et participé à l'évacuation de douze Ehpad.
Le Secours populaire a lancé son appel le 26 juillet, dans le cadre d'un plan baptisé Solidarité incendies qui couvre aussi le Var. Plusieurs de ses antennes locales, au Porge et à Biscarrosse, pourraient avoir perdu leurs locaux et leurs réserves.
La Fondation de France a suivi le 27 juillet avec un appel intitulé Solidarité canicule, incendies, en engageant immédiatement 300 000 euros. Les dons par chèque sont à adresser à Fondation de France, Solidarité canicule incendies, 60509 Chantilly Cedex.
Deux collectes visent spécifiquement les secours. La cagnotte nationale ouverte le 24 juillet par Renaud Muselier, président de la Région Sud, est intégralement reversée à l'Œuvre des Pupilles, l'association centenaire qui accompagne les orphelins de sapeurs-pompiers.
Sud Ouest Solidarité, association caritative du quotidien régional, a ouvert une cagnotte dont les fonds sont reversés aux sinistrés par l'intermédiaire des CCAS des communes touchées, et aux pompiers via les services d'incendie et de secours de Gironde et des Landes.
Ce qu'un don de 100 euros vous coûte réellement
Le taux de réduction d'impôt change selon l'organisme choisi, et beaucoup de donateurs l'ignorent au moment de valider. Un versement à un organisme d'intérêt général ouvre droit à une réduction de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Le taux monte à 75 % pour les organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté par des repas, des soins ou un hébergement. C'est le régime dit Coluche, dont le plafond a été porté de 1 000 à 2 000 euros de dons par an par la loi de finances pour 2026, comme le rappelle Service-Public.
Un don de 100 euros vous revient donc à 34 euros une fois la réduction appliquée dans le premier cas, et à 25 euros dans le second. Sur un versement de 2 000 euros au taux majoré, la réduction atteint 1 500 euros.
Reste la question de l'usage. L'Œuvre des Pupilles publie sa répartition comptable : 78 % des sommes vont aux missions sociales, 13 % à la recherche de fonds, 9 % au fonctionnement.
En croisant les deux données, un don de 100 euros à cette association laisse 34 euros à votre charge et dirige 78 euros vers les familles accompagnées. Chaque euro réellement sorti de votre poche pèse ainsi 2,29 euros d'aide effective, un ordre de grandeur utile pour calibrer son geste.
Une réserve s'impose pour beaucoup de retraités. La réduction ne profite qu'aux foyers imposables : si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, un don de 100 euros vous coûte bien 100 euros, et le reçu fiscal n'y changera rien.
Le taux monte à 75 % pour les organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté par des repas, des soins ou un hébergement. C'est le régime dit Coluche, dont le plafond a été porté de 1 000 à 2 000 euros de dons par an par la loi de finances pour 2026, comme le rappelle Service-Public.
Un don de 100 euros vous revient donc à 34 euros une fois la réduction appliquée dans le premier cas, et à 25 euros dans le second. Sur un versement de 2 000 euros au taux majoré, la réduction atteint 1 500 euros.
Reste la question de l'usage. L'Œuvre des Pupilles publie sa répartition comptable : 78 % des sommes vont aux missions sociales, 13 % à la recherche de fonds, 9 % au fonctionnement.
En croisant les deux données, un don de 100 euros à cette association laisse 34 euros à votre charge et dirige 78 euros vers les familles accompagnées. Chaque euro réellement sorti de votre poche pèse ainsi 2,29 euros d'aide effective, un ordre de grandeur utile pour calibrer son geste.
Une réserve s'impose pour beaucoup de retraités. La réduction ne profite qu'aux foyers imposables : si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, un don de 100 euros vous coûte bien 100 euros, et le reçu fiscal n'y changera rien.
Pourquoi les cartons de vêtements ne sont plus la bonne réponse
Le Secours populaire l'a écrit dans son appel du 26 juillet : les dons matériels sont désormais suffisants, et leur accumulation risquerait de compliquer les opérations de tri et de logistique. L'association invite à suivre les consignes des préfectures et des services de secours plutôt qu'à déposer spontanément des affaires.
Bordeaux Métropole tient le même langage sur sa page consacrée à l'accueil des personnes évacuées. La collectivité y indique que les besoins immédiats sont couverts grâce à la mobilisation déjà reçue, tout en prévenant que le soutien pourra être sollicité de nouveau au fil des jours.
Les collectes de produits restent utiles là où une mairie ou un centre communal d'action sociale publie une liste précise de besoins. Plusieurs communes de Dordogne et du Lot-et-Garonne fonctionnent ainsi, avec un numéro à appeler avant tout dépôt.
Deux lignes permettent de se signaler sans encombrer les casernes. Bordeaux Métropole a ouvert le 0 800 006 090, joignable de 8h30 à 21h, et une cellule nationale d'information du public répond au 09 70 80 90 40, de 9h à 17h, en tapant 1 pour la Gironde.
Bordeaux Métropole tient le même langage sur sa page consacrée à l'accueil des personnes évacuées. La collectivité y indique que les besoins immédiats sont couverts grâce à la mobilisation déjà reçue, tout en prévenant que le soutien pourra être sollicité de nouveau au fil des jours.
Les collectes de produits restent utiles là où une mairie ou un centre communal d'action sociale publie une liste précise de besoins. Plusieurs communes de Dordogne et du Lot-et-Garonne fonctionnent ainsi, avec un numéro à appeler avant tout dépôt.
Deux lignes permettent de se signaler sans encombrer les casernes. Bordeaux Métropole a ouvert le 0 800 006 090, joignable de 8h30 à 21h, et une cellule nationale d'information du public répond au 09 70 80 90 40, de 9h à 17h, en tapant 1 pour la Gironde.
Quatre vérifications avant de valider un paiement
Évidemment, les fausses collectes sont apparues en même temps que les vraies. Dans le Var, l'union départementale des sapeurs-pompiers a démenti l'existence de toute cagnotte officielle lancée par une amicale ou par le service d'incendie et de secours, et qualifié ces initiatives d'arnaques.
Quatre points permettent de trancher en moins d'une minute :
Le réflexe le plus sûr consiste à taper vous-même l'adresse du site de l'association plutôt qu'à suivre un lien reçu par message ou repéré sous une publication. Les organismes cités plus haut publient tous leur page de don sur leur site officiel.
Sur le même sujet :
Arnaques visant les seniors en 2026 : les 8 fraudes les plus dangereuses et comment s'en protéger
La solidarité ne se mesure pas au montant versé. Elle se mesure à la part qui arrive vraiment jusqu'aux familles évacuées et aux équipes engagées sur le terrain.
Quatre points permettent de trancher en moins d'une minute :
- l'organisateur et le bénéficiaire des fonds sont nommés et identifiables
- la collecte est adossée à une association connue ou à une collectivité, pas à un profil personnel
- un reçu fiscal est annoncé, avec le taux de réduction applicable
- l'adresse du site correspond exactement au nom de l'organisme, sans variante approximative
Le réflexe le plus sûr consiste à taper vous-même l'adresse du site de l'association plutôt qu'à suivre un lien reçu par message ou repéré sous une publication. Les organismes cités plus haut publient tous leur page de don sur leur site officiel.
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Toutes les pages de don officielles, organisme par organisme
Voici les pages de collecte et les portails officiels, relevés sur les sites des organismes au 28 juillet.Repère utile : la Croix-Rouge, le Secours populaire, la Protection Civile et l'Œuvre des Pupilles sont labellisés Don en Confiance, l'organisme indépendant qui contrôle l'usage des dons.
- Croix-Rouge, délégation de la Gironde
- Croix-Rouge, délégation des Landes
- Protection Civile, incendie Gironde
- Secours populaire, Solidarité incendies
- Fondation de France, canicule et incendies
- Œuvre des Pupilles, feux 2026
- Cagnotte nationale sapeurs-pompiers
- Sud Ouest Solidarité, sinistrés et pompiers
- Département de la Gironde, aides en cours
- Bordeaux Métropole, hébergement et bénévolat
- Preventraide, plateforme d'entraide