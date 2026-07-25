« J'ai dit oui pour qu'il raccroche » : ce que ce mot vaudra dans le démarchage téléphonique après le 11 août

Depuis le 1er mars 2023, un cadre horaire protège les journées. Le démarchage téléphonique n'est permis que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures.



Les samedis, les dimanches et les jours fériés sont interdits. D'après les précisions publiées par la DGCCRF, le décret du 13 octobre 2022 y ajoute deux limites : quatre sollicitations au maximum par période de trente jours pour un même professionnel, et l'interdiction de rappeler pendant soixante jours après un refus exprimé au téléphone.



Ce garde-fou survit au 11 août. Mais l'article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à cette date, y greffe une exception que personne ne commente.



Le professionnel peut vous appeler en dehors de ces jours et de ces horaires si vous avez consenti explicitement à être joint à une date et à un horaire précisément spécifiés, et s'il est en mesure de l'attester.



Autrement dit, la phrase la plus banale du métier devient la clé qui ouvre le week-end. « Je vous rappelle dimanche vers 9 heures, cela vous convient ? »



Un oui poli en fin d'appel, souvent lâché pour abréger la conversation, suffit à créer le rendez-vous. Le créneau protégé ne s'applique plus, et l'entreprise conserve la trace de votre accord comme preuve.



La différence de nature est là. Avant le 11 août, ce oui n'était qu'une politesse sans effet juridique, puisque l'appel était de toute façon autorisé en semaine.