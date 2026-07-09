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Canicule et vacances : ces cinq démarches à faire pour votre parent âgé avant de partir

Soixante et un départements en vigilance orange, une troisième vague de chaleur en six semaines, et la mi-juillet qui lance le grand exode estival. Chaque été, des centaines de milliers de seniors restent seuls chez eux pendant que leurs proches prennent la route. En juin, les décès à domicile ont bondi de 91 % en une semaine.



Pourquoi la mi-juillet est le moment le plus dangereux La mi-juillet concentre le pic des départs en vacances d'été. Les enfants, les petits-enfants, les voisins s'en vont. Reste votre parent, seul dans un logement que personne ne visite plus.



En 2003, la canicule d'août a causé 14 800 décès, dont l'écrasante majorité chez des personnes âgées isolées à domicile. Vingt-trois ans plus tard, le mécanisme reste le même. En juin 2026, la hausse la plus brutale des décès s'est produite à domicile : +91 % en une semaine.

Le registre communal : la première démarche, et la seule qui soit gratuite



Quand le préfet active le niveau 3 du plan canicule, les agents du CCAS appellent chaque jour les personnes inscrites. Si votre parent ne décroche pas, l'agent contacte la personne désignée en urgence. En dernier recours, une visite à domicile est organisée avec la police municipale.



Le point que la plupart des familles ignorent : vous pouvez inscrire votre parent vous-même. En effet, l'article L121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit qu'un tiers — enfant, voisin, médecin — peut faire la demande sans procuration ni certificat médical.



La démarche ne prend que cinq minutes : un appel au CCAS de la commune de votre parent, avec son nom, son adresse, son téléphone et un contact d'urgence. Certaines



La talon d'Achille du dispositif tient en un mot : c'est une démarche volontaire. Les personnes les plus isolées sont celles qui ne font pas la démarche, et c'est aux proches de la faire avant de boucler leurs valises !

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Plan canicule : ce registre méconnu qui peut sauver votre voisin Le registre communal des personnes vulnérables existe dans chaque mairie depuis la loi du 30 juin 2004. Il est gratuit, confidentiel, et c'est la seule démarche qui déclenche un suivi automatique en cas d'alerte.Quand le préfet active le niveau 3 du plan canicule, les agents du CCAS appellentles personnes inscrites. Si votre parent ne décroche pas, l'agent contacte la personne désignée en urgence. En dernier recours, une visite à domicile est organisée avec la police municipale.Le point que la plupart des familles ignorent : vous pouvez inscrire votre parent vous-même. En effet, l'article L121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit qu'un tiers — enfant, voisin, médecin — peut faire la demande sans procuration ni certificat médical.: un appel au CCAS de la commune de votre parent, avec son nom, son adresse, son téléphone et un contact d'urgence. Certaines mairies proposent même un formulaire en ligne La talon d'Achille du dispositif tient en un mot : c'est une démarche volontaire. Les personnes les plus isolées sont celles qui ne font pas la démarche, et c'est aux proches de la faire avant de boucler leurs valises !

Médicaments et chaleur : l'angle mort du départ en vacances L'Agence nationale de sécurité du médicament a mis à jour son alerte le 22 juin 2026. Plusieurs familles de traitements courants chez les seniors aggravent les effets de la chaleur sur l'organisme.



Les diurétiques, prescrits contre l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, augmentent l'élimination d'eau et de sel par les reins. En pleine canicule, ils accélèrent la déshydratation.



Les antihypertenseurs posent un problème différent. Quand la température monte, les vaisseaux se dilatent naturellement pour évacuer la chaleur, et le médicament amplifie cette dilatation.



Le cumul des deux peut provoquer une chute de tension brutale, des vertiges, une perte de connaissance — et une chute dans un logement vide.



Les psychotropes — antidépresseurs, neuroleptiques, antiparkinsoniens — altèrent la capacité du cerveau à percevoir les signaux d'alerte. Votre parent sous traitement ne ressent ni la soif ni la fatigue au bon moment.



L'ANSM ajoute à la liste les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antiépileptiques, les laxatifs, la digoxine et le lithium. Tous perturbent le fonctionnement rénal ou la thermorégulation.



Ce que vous devez faire avant votre départ : passer à la pharmacie avec l'ordonnance ou le pilulier de votre parent. Le pharmacien vérifie gratuitement quels traitements nécessitent une vigilance renforcée.



Il peut aussi vérifier les conditions de conservation — l'insuline, certains collyres et certains antibiotiques doivent rester entre 2 et 8 °C.



Règle absolue de l'ANSM : ne jamais interrompre un traitement sans avis médical. L'interruption brutale d'un diurétique ou d'un antiépileptique expose à des complications parfois plus graves que la canicule.

Les relais qui prennent votre place pendant les vacances



La Poste propose le service un facteur formé par des gérontologues rend visite à votre parent de une à six fois par semaine. Chaque visite donne lieu à un compte-rendu sur votre smartphone.



Le service inclut une téléassistance 24 heures sur 24. Le tarif débute à 25,90 € par mois, soit 12,95 € après le crédit d'impôt de 50 %.



Souscription au 0 800 000 011 (gratuit), en bureau de poste ou en ligne. Sans engagement.



La téléassistance seule — un médaillon ou un bracelet relié à un centre de veille — constitue une alternative moins coûteuse. En cas de chute ou de malaise, votre parent appuie sur le bouton et un opérateur prévient les secours.



Le réseau de voisinage reste le relais le plus simple. Avant de partir, échangez les numéros avec le voisin de palier et convenez d'un passage quotidien.

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Canicule : en 2003 on mourait en Ehpad, en 2026 on meurt chez soi et personne n'a de plan Le registre communal assure un appel quotidien, mais entre deux appels, votre parent reste seul. Des relais complémentaires se souscrivent en quelques minutes.La Poste propose le service Veiller sur mes parents . Chaque visite donne lieu à un compte-rendu sur votre smartphone.Le service inclut une téléassistance 24 heures sur 24. Le tarif débute à, soitaprès le crédit d'impôt de 50 %.Souscription au 0 800 000 011 (gratuit), en bureau de poste ou en ligne. Sans engagement.La téléassistance seule — un médaillon ou un bracelet relié à un centre de veille — constitue une alternative moins coûteuse. En cas de chute ou de malaise, votre parent appuie sur le bouton et un opérateur prévient les secours.Le réseau de voisinage reste le relais le plus simple. Avant de partir, échangez les numéros avec le voisin de palier et convenez d'un passage quotidien.

Avant de fermer la porte : la vérification du logement



Avant de refermer sa porte, faites le tour avec lui :

Le ventilateur doit être branché et accessible, pas rangé dans un placard. Les volets doivent fonctionner sur chaque fenêtre exposée au soleil.

Un thermomètre d'intérieur dans la pièce principale permet de surveiller la température — le seuil d'alerte se situe à 32 °C .

. Vérifiez que le réfrigérateur fonctionne et qu'un stock d'eau suffisant est disponible.

Collez sur le réfrigérateur le numéro de Canicule Info Service (0 800 06 66 66, gratuit, de 9 h à 19 h), celui du médecin traitant, celui des urgences et le vôtre. La canicule de juin a tué davantage à domicile qu'en établissement, et c'est dans les jours qui suivent votre départ que le danger est le plus aigu. Ne l'oubliez pas ! Votre parent ne pensera pas à tout vérifier seul.Avant de refermer sa porte, faites le tour avec lui :La canicule de juin a tué davantage à domicile qu'en établissement, et c'est dans les jours qui suivent votre départ que le danger est le plus aigu. Ne l'oubliez pas !