Canicule : la ministre annonce 2 025 morts supplémentaires en une semaine, le bilan va encore s'alourdir

Ce que la ministre vient d'annoncer ce vendredi
La ministre de la Santé Stéphanie Rist a communiqué ce vendredi 3 juillet un premier bilan consolidé de la canicule de juin. Au moins 2 025 décès supplémentaires par rapport à la normale ont été enregistrés pour la semaine du 22 au 28 juin.
Le chiffre est provisoire. Il repose sur 60 % des certificats de décès établis durant cette période.
Les 40 % restants n'ont pas encore remonté dans le système de surveillance. La ministre a précisé que ce bilan allait évoluer de façon certaine.
Six jours plus tôt, le 27 juin, Santé publique France estimait à environ 1 000 le nombre de décès supplémentaires sur les seuls trois jours de pic (24-26 juin). Le bilan hebdomadaire de la ministre double cette estimation.
Le chiffre est provisoire. Il repose sur 60 % des certificats de décès établis durant cette période.
Les 40 % restants n'ont pas encore remonté dans le système de surveillance. La ministre a précisé que ce bilan allait évoluer de façon certaine.
Six jours plus tôt, le 27 juin, Santé publique France estimait à environ 1 000 le nombre de décès supplémentaires sur les seuls trois jours de pic (24-26 juin). Le bilan hebdomadaire de la ministre double cette estimation.
+91 % de décès à domicile : ce que ce chiffre révèle
Le chiffre le plus brutal du bilan ministériel ne concerne pas le nombre global de morts. Il porte sur le lieu du décès : les décès à domicile ont bondi de 91 % sur la semaine du 22 au 28 juin.
Le 27 juin, le communiqué de Santé publique France faisait état d'une hausse de 40 % des décès à domicile sur les trois jours de pic (24-26 juin). Sept jours de données plus tard, la hausse a plus que doublé.
Le passage de +40 % à +91 % signifie que les jours qui ont suivi la fin de la vigilance rouge ont été plus meurtriers à domicile que les jours de pic eux-mêmes. La chaleur stockée dans les murs des immeubles, les nuits au-dessus de 25 °C et les corps déjà affaiblis par quatre jours à plus de 38 °C ont continué de tuer après la retombée des températures.
Or le système de surveillance de Santé publique France ne capte que 25 % des décès survenant à domicile, contre 80 % en milieu hospitalier. La hausse réelle est donc observée sur un quart du phénomène.
Quand 85 % des décès observés concernent des personnes de 65 ans et plus et que la surmortalité se concentre dans les logements, le profil de la victime type se dessine : une personne qui vit seule, dans un appartement qui n'a pas refroidi, et que personne n'a appelée.
Le 27 juin, le communiqué de Santé publique France faisait état d'une hausse de 40 % des décès à domicile sur les trois jours de pic (24-26 juin). Sept jours de données plus tard, la hausse a plus que doublé.
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Pourquoi le bilan final sera bien supérieur à 2 000 morts
Le communiqué du 27 juin de Santé publique France le précise noir sur blanc : le système de surveillance des décès enregistre habituellement environ 60 % de la mortalité nationale. La couverture varie selon le lieu : 80 % en établissement hospitalier, 45 % en Ehpad, 25 % à domicile.
Les 2 025 morts supplémentaires annoncés par la ministre reposent sur ce système partiel. Si la surmortalité se reproduit de manière proportionnelle sur les 40 % de certificats manquants, le chiffre final dépasserait 3 300 décès supplémentaires pour la seule semaine du 22 au 28 juin.
Ce calcul reste grossier. La fraction non captée couvre davantage le domicile et les Ehpad que l'hôpital, c'est-à-dire les lieux où la surmortalité est la plus forte.
L'écart entre le bilan provisoire et le bilan consolidé pourrait donc être encore plus marqué que cette projection arithmétique. En 2003, la canicule d'août avait provoqué environ 15 000 décès sur trois semaines.
Le gouvernement affirme que le bilan de 2026 sera inférieur. Mais la comparaison se fait sur des données qui n'existent pas encore : l'Insee ne consolidera l'ensemble des actes d'état civil qu'en août au plus tôt.
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La deuxième vague arrive avant que la première soit comptée
Les modèles météorologiques européens maintiennent la France au-dessus des normales saisonnières au moins jusqu'au 20 juillet. Une nouvelle montée des températures est attendue dès la semaine du 6 juillet, avec un écart de +3 à +5 °C par rapport aux moyennes.
L'enchaînement de deux épisodes de chaleur en moins de deux semaines constitue un danger spécifique pour les organismes fragilisés. Après sept jours au-dessus de 38 °C, les réserves hydriques sont entamées, les reins travaillent en surrégime et la capacité de sudation, déjà réduite après 60 ans, s'effondre.
Un répit de dix jours à 28 °C ne suffit pas à retrouver l'état de base. Sur les étés 2017-2025, Santé publique France estime que 11 700 décès sont attribuables aux canicules et près de 40 000 à l'ensemble de l'exposition à la chaleur estivale.
Chaque vague successive frappe un organisme qui n'a pas récupéré de la précédente. C'est la raison pour laquelle les urgentistes redoutent davantage une deuxième canicule qu'une première, même à températures plus basses.
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Ce que vous pouvez faire avant la prochaine vague
Si vous vivez seul ou si un de vos proches vit seul, vérifiez votre inscription sur le registre communal canicule de votre mairie. Elle est gratuite et déclenche un appel en cas d'alerte.
Le numéro vert Canicule Info Service reste actif au 0 800 06 66 66. Le bilan définitif de la vague de juin ne sera pas connu avant août, celui de la prochaine commencera à peine à être mesuré quand l'été sera fini.
Le numéro vert Canicule Info Service reste actif au 0 800 06 66 66. Le bilan définitif de la vague de juin ne sera pas connu avant août, celui de la prochaine commencera à peine à être mesuré quand l'été sera fini.