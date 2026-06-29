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Canicule : ce que révèlent les premiers chiffres de surmortalité avant le retour des fortes chaleurs

La ministre annonce le retour de chaleurs extrêmes dès le 6 juillet. Les météorologues contestent la fiabilité d'une telle prévision, bien que la plupart des modèles de prévisions européens et américains pointent vers une nouvelle hausse sensible des températures à compter de la semaine prochaine. Santé publique France, elle, vient de publier les premiers chiffres de la vague de juin, qui dessinent un profil de risque très précis pour les plus de 65 ans.



Ce que la ministre a dit et ce que les modèles montrent vraiment Le 24 juin sur France Inter, Monique Barbut a évoqué de « fortes probabilités » de retour à des « chaleurs extrêmes » dès la semaine du 6 juillet. Relancée, la ministre de la Transition écologique a confirmé : « Exactement. »



La réaction a été immédiate. Plusieurs météorologues ont rappelé que la fiabilité d'une prévision chute sous les 50 % au-delà de dix jours.



Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, a immédiatement recadré en sortie de conseil des ministres : il s'agit d'« un des scénarios envisagés », pas d'une certitude. Les modèles européens tablent sur un écart de +3 à +5 °C par rapport aux normales entre le 6 et le 12 juillet, loin des +10 °C de la vague de juin.



En dépit de cette polémique un peu stérile, la question pour vous n'est pas tant de savoir s'il fera 42 °C ou 38 °C. Elle est surtout de savoir si votre corps supportera un deuxième round.

1 000 morts supplémentaires en trois jours : les premiers chiffres de Santé publique France



Plus de 1 200 décès toutes causes ont été enregistrés le 24 juin. Les 25 et 26 juin, le compteur dépassait 1 400 décès quotidiens.



En avril et mai, la France comptait entre 900 et 1 000 décès par jour. L'excédent atteint environ 1 000 morts supplémentaires en trois jours.



Le profil des victimes ne laisse aucune place au doute. 85 % des décès observés concernent des personnes de 65 ans et plus.



L'augmentation ne touche pas seulement les hôpitaux ou les Ehpad. Santé publique France signale une hausse de 40 % des décès à domicile depuis le 24 juin, particulièrement marquée en Île-de-France.



Précision essentielle : ces données reposent sur les certificats électroniques de décès, un système qui ne



Pour mémoire, l'été 2025 entier avait totalisé 5 700 décès attribuables à la chaleur sur la période du 1er juin au 15 septembre. En trois jours de juin 2026, la vague a déjà produit l'équivalent d'un sixième de ce bilan annuel, sur la base des seules données partielles disponibles. Pendant que le débat porte sur les températures de juillet, Santé publique France a publié ses premières données de mortalité pour la vague de juin. Les chiffres sont sans ambiguïté.Plus deont été enregistrés le 24 juin. Les 25 et 26 juin, le compteur dépassait 1 400 décès quotidiens.En avril et mai, la France comptait entre 900 et 1 000 décès par jour. L'excédent atteint environLe profil des victimes ne laisse aucune place au doute.L'augmentation ne touche pas seulement les hôpitaux ou les Ehpad. Santé publique France signale une hausse dedepuis le 24 juin, particulièrement marquée en Île-de-France.Précision essentielle : ces données reposent sur les certificats électroniques de décès, un système qui ne capte habituellement que 60 % de la mortalité nationale . Le bilan réel est donc probablement plus lourd que ces premiers chiffres non consolidés.Pour mémoire, l'été 2025 entier avait totalisésur la période du 1er juin au 15 septembre. En trois jours de juin 2026, la vague a déjà produit l'équivalent d'un sixième de ce bilan annuel, sur la base des seules données partielles disponibles.

Trois canicules en six semaines : ce que votre corps ne peut pas encaisser



Après sept jours consécutifs au-dessus de 38 °C, vos réserves hydriques sont entamées et vos reins travaillent en surrégime. Votre capacité de sudation, déjà réduite après 60 ans, s'effondre.



Un répit de dix jours à 28-30 °C ne suffit pas à retrouver l'état de base. La thermorégulation reste fragilisée, d'autant que la plupart des logements anciens n'ont pas eu le temps de se refroidir en profondeur.



Les médicaments aggravent la situation. Les diurétiques, prescrits à des millions de seniors hypertendus, accélèrent la perte d'eau et de sels minéraux.



Les antihypertenseurs limitent la dilatation des vaisseaux qui évacue la chaleur. Certains antidépresseurs bloquent partiellement la sudation.



Ces traitements ne doivent pas être arrêtés sans avis médical. Mais leur effet combiné avec une chaleur prolongée transforme un épisode supportable en danger réel.

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Canicule 2026 : sept jours sans répit, et ces seniors isolés dont on comptera les morts en août Mai, juin, et peut-être juillet. Trois épisodes en six semaines, c'est un enchaînement que l'organisme d'une personne âgée ou d'un jeune senior avec des comorbidités peut ne pas absorber.Après sept jours consécutifs au-dessus de 38 °C, vos réserves hydriques sont entamées et vos reins travaillent en surrégime. Votre capacité de sudation, déjà réduite après 60 ans, s'effondre.Un répit de dix jours à 28-30 °C ne suffit pas à retrouver l'état de base. La thermorégulation reste fragilisée, d'autant que la plupart des logements anciens n'ont pas eu le temps de se refroidir en profondeur.Les médicaments aggravent la situation. Les, prescrits à des millions de seniors hypertendus, accélèrent la perte d'eau et de sels minéraux.Les antihypertenseurs limitent la dilatation des vaisseaux qui évacue la chaleur. Certains antidépresseurs bloquent partiellement la sudation.Ces traitements ne doivent pas être arrêtés sans avis médical. Mais leur effet combiné avec une chaleur prolongée transforme un épisode supportable en danger réel.Chaque vague successive frappe un organisme déjà affaibli par la précédente. C'est la raison pour laquelle les urgentistes redoutent davantage une troisième canicule qu'une première, même quand les températures annoncées sont plus basses.

C'est chez vous que le risque est le plus élevé



Les données de Santé publique France montrent que la surmortalité se concentre cette fois à domicile, avec une hausse de 40 %. Ce sont les personnes qui vivent chez elles, souvent seules, qui sont les plus exposées.



En Île-de-France, où cette hausse est la plus marquée, les logements sous les toits deviennent des pièges thermiques dès le cinquième jour de canicule. Sans climatisation, la température intérieure peut dépasser 35 °C en journée et ne pas redescendre sous le 30 °C la nuit.

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Ce qui compte vraiment dans les dix jours qui viennent Que la troisième vague atteigne 38 °C ou 42 °C, cela ne changera pas grand chose à votre priorité actuelle : il faut impérativement profiter de cette accalmie pour préparer votre logement et votre corps avant qu'elle n'arrive.



Parlez à votre médecin de vos traitements en cours. Installez un thermomètre d'intérieur, aérez au maximum les pièces de votre logement tant que les nuits restent (un peu plus) fraîches, re-faites le plein de packs d'eau et autres denrées non périssables, identifiez un lieu climatisé (centre commercial, hall d'hotel, galerie marchande...) où passer deux à trois heures par jour dès que votre logement dépasse 32 °C.



C'est la recommandation de Santé publique France et c'est de la protection physiologique, pas du confort. N'ayez donc aucun scrupule à opter pour cette dernière solution si vous n'avez pas d'autre alternative, car cela peut vous sauvez la vie.