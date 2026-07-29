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42 °C dans les Landes, chaleur durable à l'est : la nouvelle vague de chaleur tombe en plein exode des vacances

Seize départements passent en vigilance orange ce mercredi midi, jusqu'à 42 °C dans les Landes et trois jours de chaleur durable sur le centre-est. Le registre communal qui protège les personnes âgées isolées vient d'être réformé, mais sa nouveauté principale ne s'appliquera pas avant 2027.



Seize départements en orange, et trois jours de chaleur sur le centre-est seize départements en vigilance orange canicule à partir de ce mercredi midi.



La Gironde et les Landes, déjà frappées par les incendies, y figurent avec quatorze départements du centre-est, du Puy-de-Dôme à la Savoie en passant par le Rhône, l'Ain, l'Isère et le Doubs. Soixante-trois autres départements sont en jaune. Dix-sept seulement restent en vert, principalement en Bretagne et sur le pourtour méditerranéen.



Les maximales attendues atteignent 38 à 41 °C sur l'Aquitaine, avec des pointes possibles à 42 °C dans l'intérieur des Landes et de la Gironde.



La chronologie diffère ensuite selon les régions, et c'est elle qui détermine le niveau de risque.



La Gironde et les Landes repassent en jaune dès jeudi matin, à la faveur d'une nette baisse des températures sur une large moitié ouest du pays. Le centre-est, lui, reste en orange jusqu'à vendredi, avec des maximales comprises entre 36 et 39 °C et des épisodes orageux attendus jeudi et vendredi.



Cette durée est le vrai marqueur de danger. Un épisode de canicule se définit par des températures élevées le jour et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs. Sur le centre-est notemment, la séquence de mercredi à vendredi coche exactement cette case. La carte est actualisée deux fois par jour sur le Météo-France a placéà partir de ce mercredi midi.La Gironde et les Landes, déjà frappées par les incendies, y figurent avec quatorze départements du centre-est, du Puy-de-Dôme à la Savoie en passant par le Rhône, l'Ain, l'Isère et le Doubs. Soixante-trois autres départements sont en jaune. Dix-sept seulement restent en vert, principalement en Bretagne et sur le pourtour méditerranéen.Les maximales attendues atteignent 38 à 41 °C sur l'Aquitaine, avec des pointes possibles à 42 °C dans l'intérieur des Landes et de la Gironde.La chronologie diffère ensuite selon les régions, et c'est elle qui détermine le niveau de risque.La Gironde et les Landes repassent en jaune dès jeudi matin, à la faveur d'une nette baisse des températures sur une large moitié ouest du pays. Le centre-est, lui, reste en orange jusqu'à vendredi, avec des maximales comprises entre 36 et 39 °C et des épisodes orageux attendus jeudi et vendredi.Cette durée est le vrai marqueur de danger. Un épisode de canicule se définit par des températures élevées le jour et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs. Sur le centre-est notemment, la séquence de mercredi à vendredi coche exactement cette case. La carte est actualisée deux fois par jour sur le portail de vigilance de Météo-France

Ce que la vague de juin a coûté, ramené à une seule journée



Les personnes de 75 ans et plus concentrent les deux tiers de ce bilan provisoire, avec au moins 3 719 décès en excès, une augmentation de 33,3 %.



Cet épisode a duré seize jours. Rapporté à cette durée, le bilan représente environ 232 décès en excès par jour chez les 75 ans et plus, et près de 360 tous âges confondus. Un ordre de grandeur qui aide à mesurer ce que pèse une seule journée de chaleur intense sur la génération la plus exposée.



Ce calcul lisse les pointes : plus de la moitié des décès en excès se sont concentrés sur les trois journées du 25 au 27 juin. L'agence relève aussi que les décès ont augmenté dans tous les lieux de vie, à l'hôpital, en Ehpad et au domicile.



Le domicile reste l'angle mort de l'été, comme le montrent les Le précédent est tout frais. Santé publique France a publié le 22 juillet son estimation de l'excès de mortalité pendant la période de canicule du 17 juin au 2 juillet : 5 764 décès en excès, soit une hausse de 36 % par rapport au niveau attendu.Les personnes de 75 ans et plus concentrent les deux tiers de ce bilan provisoire, avec au moins 3 719 décès en excès, une augmentation de 33,3 %.Cet épisode a duré seize jours. Rapporté à cette durée, le bilan représente, et près de 360 tous âges confondus. Un ordre de grandeur qui aide à mesurer ce que pèse une seule journée de chaleur intense sur la génération la plus exposée.Ce calcul lisse les pointes : plus de la moitié des décès en excès se sont concentrés sur les trois journées du 25 au 27 juin. L'agence relève aussi que les décès ont augmenté dans tous les lieux de vie, à l'hôpital, en Ehpad et au domicile.Le domicile reste l'angle mort de l'été, comme le montrent les chiffres de juin sur les décès survenus au domicile

Le registre de la mairie a changé le 5 juillet, mais pas encore pour votre parent



Le décret n° 2026-590 du 3 juillet 2026, publié au Journal officiel du 4 juillet et entré en vigueur le lendemain, élargit à la fois les finalités du registre et ses modalités d'inscription. Il est pris en application de la loi Bien vieillir du 8 avril 2024.



Trois catégories de personnes y seront désormais inscrites d'office, sauf opposition de leur part :

les bénéficiaires de l'APA à domicile,

les bénéficiaires adultes de la prestation de compensation du handicap, et

les bénéficiaires de certaines prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par les caisses de retraite. Le département ou la caisse transmet chaque année ces informations au maire de la commune.



Le calendrier, lui, ne suit pas le thermomètre. Pour les personnes qui percevaient déjà ces prestations au moment de l'entrée en vigueur du texte, le département et la caisse de retraite ont jusqu'au 31 janvier 2027 pour les informer individuellement de la transmission à venir et ouvrir le délai d'opposition de deux mois.



Si votre père ou votre mère perçoit l'APA à domicile, rien ne garantit donc qu'il ou elle figure aujourd'hui sur le registre de sa commune. L'automatisme jouera à partir de 2027, pas pendant cette vague de chaleur.



Pour toutes les autres situations, à commencer par les personnes de 65 ans et plus qui ne perçoivent aucune de ces prestations, la règle est inchangée. L'inscription reste une démarche volontaire et gratuite, à demander à la mairie ou au centre communal d'action sociale. Un tiers, enfant, voisin ou professionnel de santé, peut l'engager avec l'accord de la personne concernée. Cinq minutes de téléphone suffisent. Voilà le point que la période des vacances rend décisif : le registre communal des personnes vulnérables, ce fichier confidentiel que chaque maire est tenu de tenir depuis 2004, vient d'être réformé en profondeur.Le, publié au Journal officiel du 4 juillet et entré en vigueur le lendemain, élargit à la fois les finalités du registre et ses modalités d'inscription. Il est pris en application de la loi Bien vieillir du 8 avril 2024.Trois catégories de personnes y seront désormais inscrites d'office, sauf opposition de leur part :Le calendrier, lui, ne suit pas le thermomètre. Pour les personnes qui percevaient déjà ces prestations au moment de l'entrée en vigueur du texte, le département et la caisse de retraite ont jusqu'aupour les informer individuellement de la transmission à venir et ouvrir le délai d'opposition de deux mois.Si votre père ou votre mère perçoit l'APA à domicile, rien ne garantit donc qu'il ou elle figure aujourd'hui sur le registre de sa commune. L'automatisme jouera à partir de 2027, pas pendant cette vague de chaleur.Pour toutes les autres situations, à commencer par les personnes de 65 ans et plus qui ne perçoivent aucune de ces prestations, la règle est inchangée. L'inscription reste une démarche volontaire et gratuite, à demander à la mairie ou au centre communal d'action sociale. Un tiers, enfant, voisin ou professionnel de santé, peut l'engager avec l'accord de la personne concernée. Cinq minutes de téléphone suffisent.

Ce qui change dans les consignes quand personne ne passe plus

boire régulièrement sans attendre la soif,

se mouiller le corps plusieurs fois par jour,

manger normalement,

fermer volets et fenêtres la journée,

aérer la nuit,

éviter les sorties aux heures les plus chaudes.



Elles supposent toutes quelque chose qui n'a rien d'automatique fin juillet : quelqu'un qui vérifie qu'elles sont appliquées.



Avec l'âge, la sensation de soif s'émousse et la thermorégulation perd en efficacité. Une personne de 80 ans qui vit seule peut suivre ces consignes de travers pendant trois jours sans que quiconque s'en aperçoive.



Les conseils de comportement associés à la vigilance orange le disent d'ailleurs noir sur blanc : prendre des nouvelles des personnes âgées, malades ou isolées de son entourage, ou leur rendre visite, figure sur la même liste que le fait de boire de l'eau.



Un appel quotidien à heure fixe, un voisin qui dispose d'un double des clés, et le réflexe de se déplacer plutôt que de rappeler une troisième fois valent, sur ces trois jours, davantage que n'importe quelle brochure. Nous avions détaillé Les recommandations officielles sont connues :Elles supposent toutes quelque chose qui n'a rien d'automatique fin juillet : quelqu'un qui vérifie qu'elles sont appliquées.Avec l'âge, la sensation de soif s'émousse et la thermorégulation perd en efficacité. Une personne de 80 ans qui vit seule peut suivre ces consignes de travers pendant trois jours sans que quiconque s'en aperçoive.Les conseils de comportement associés à la vigilance orange le disent d'ailleurs noir sur blanc : prendre des nouvelles des personnes âgées, malades ou isolées de son entourage, ou leur rendre visite, figure sur la même liste que le fait de boire de l'eau.Un appel quotidien à heure fixe, un voisin qui dispose d'un double des clés, et le réflexe de se déplacer plutôt que de rappeler une troisième fois valent, sur ces trois jours, davantage que n'importe quelle brochure. Nous avions détaillé les démarches à boucler avant un départ en vacances

Rappel des signes qui imposent d'appeler le 15 sans tarder

fièvre supérieure à 40 °C,

peau chaude, rouge et sèche,

maux de tête,

nausées,

somnolence,

confusion,

convulsions,

perte de connaissance.



La confusion et la somnolence sont les plus trompeuses chez une personne âgée : elles passent pour de la fatigue.



En cas de malaise, l'appel au 15 s'impose sans attendre. Sinon, Canicule info service répond au 0 800 06 66 66, de 9 h à 19 h. Météo-France énumère les symptômes du coup de chaleur :La confusion et la somnolence sont les plus trompeuses chez une personne âgée : elles passent pour de la fatigue.En cas de malaise, l'appel au 15 s'impose sans attendre. Sinon, Canicule info service répond au, de 9 h à 19 h.