Canicule : Lecornu conteste 10 000 morts, mais son compteur ne capte que 25% des décès à domicile

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Fabrice Brivady est infirmier libéral en Charente-Maritime et représentant de la Fédération nationale des infirmiers. Depuis samedi, il a signé quatre certificats de décès à domicile.Depuis avril, quand les infirmiers ont obtenu ce droit, il en faisait un ou deux par mois. Les profils qu'il décrit ne ressemblent pas à l'image habituelle de la victime de la canicule : l'un des défunts était un retraité qu'il qualifie de « plutôt jeune », porteur de risques cardiovasculaires importants, qui vivait seul dans un logement à. Cet homme ne voyait personne. Ni proche, ni professionnel de santé, ni aide à domicile. Il aurait mérité une surveillance, selon l'infirmier, mais n'entrait dans aucun radar.À Paris, sous les toits en zinc, une femme de 80 ans a été retrouvée dans un appartement au quatrième étage sans ascenseur. Il faisaitchez elle. Sa famille a attendu plusieurs heures pour obtenir un certificat de décès, puis jusqu'à 23 heures l'arrivée des pompes funèbres. Le chef des urgences de l'hôpital européen Georges-Pompidou, Philippe Juvin, le résume crûment.Sa crainte : l'aide-ménagère qui ne passe pas le week-end et qui pousse la porte lundi pour trouver quelqu'un de fatigué, de malade, ou de décédé.concernent des personnes de 65 ans et plus.