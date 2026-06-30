Canicule : l'AP-HP passe de « bilan faible » à « plusieurs milliers de morts » en 48 heures

1 000 morts en trois jours : le chiffre plancher
Les données provisoires publiées par Santé publique France dimanche 28 juin posent un premier repère. Plus de 1 200 décès toutes causes le 24 juin, plus de 1 400 les 25 et 26 juin.
En avril et mai, le pays enregistrait entre 900 et 1 000 décès par jour. L'écart représente environ 1 000 morts supplémentaires en trois jours.
Ce chiffre ne couvre ni la fin de l'épisode, ni l'effet retard : les personnes fragiles arrivent aux urgences jusqu'à dix jours après le pic.
En avril et mai, le pays enregistrait entre 900 et 1 000 décès par jour. L'écart représente environ 1 000 morts supplémentaires en trois jours.
Ce chiffre ne couvre ni la fin de l'épisode, ni l'effet retard : les personnes fragiles arrivent aux urgences jusqu'à dix jours après le pic.
Ce que voient les pompes funèbres et SOS Médecins avant les statistiques
Le délai de consolidation de Santé publique France impose un angle mort de deux à trois semaines minimum entre la réalité du terrain et le chiffre officiel. Pendant ce temps, deux réseaux comptent en temps réel :
Gautier Caton, porte-parole de la Fédération nationale du funéraire, pointe un déséquilibre structurel : l'Île-de-France est la région la moins dotée en chambres funéraires du pays, et c'est aussi celle où les immeubles concentrent le plus de personnes âgées vivant seules.
Le professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou, a résumé dimanche ce que ce lundi allait révéler. Les aides à domicile et les familles poussent la porte ce matin et découvrent des personnes déshydratées, en décompensation, ou décédées.
Selon le premier bilan, 85 % des victimes ont plus de 65 ans.
- SOS Médecins d'abord. Sur un échantillon de quinze départements, les médecins du réseau ont constaté 3,5 fois plus de décès à domicile qu'en temps normal ce week-end. Ces morts ne figurent dans aucune statistique hospitalière. Ils sont retrouvés chez eux, parfois après un, deux, trois jours sans visite.
- Les pompes funèbres ensuite. À Pantin, les établissements Santilly enregistrent 50 % de décès supplémentaires. À Paris, les pompes funèbres Caton du 13e décrivent une dégradation mesurable : le délai d'intervention est passé de une à deux heures en temps normal à quatre, voire six heures, non par lenteur mais par saturation des appels. Les deux funérariums de la capitale sont pleins depuis samedi. Des corps sont transférés vers les communes limitrophes.
Le professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou, a résumé dimanche ce que ce lundi allait révéler. Les aides à domicile et les familles poussent la porte ce matin et découvrent des personnes déshydratées, en décompensation, ou décédées.
Selon le premier bilan, 85 % des victimes ont plus de 65 ans.
Le virage de Nicolas Revel en 48 heures
Samedi 27 juin, le directeur général de l'AP-HP déclarait sur France Inter que le bilan de la canicule resterait modeste et n'aurait rien à voir avec celui de 2003. Quarante-huit heures plus tard, au journal de 20 heures de France 2, le même Nicolas Revel annonçait s'attendre à « plusieurs milliers de personnes décédées ».
Que s'est-il passé entre les deux déclarations ? La réponse est dans sa propre formulation : le nombre de personnes retrouvées décédées à leur domicile pendant le week-end a changé l'ordre de grandeur. Quand les aides à domicile ne passent ni le samedi ni le dimanche, les constats de décès s'accumulent le lundi...
Le SAMU de Paris a enregistré vendredi 26 juin un record absolu : 109 décès hors hôpital en 24 heures, dont 30 arrêts cardiaques, contre 7 décès en moyenne un jour ordinaire. Nous parlons d'un facteur 15 sur une seule journée, dans une seule ville.
Pour mesurer l'ampleur nationale, un repère suffit :
Que s'est-il passé entre les deux déclarations ? La réponse est dans sa propre formulation : le nombre de personnes retrouvées décédées à leur domicile pendant le week-end a changé l'ordre de grandeur. Quand les aides à domicile ne passent ni le samedi ni le dimanche, les constats de décès s'accumulent le lundi...
Le SAMU de Paris a enregistré vendredi 26 juin un record absolu : 109 décès hors hôpital en 24 heures, dont 30 arrêts cardiaques, contre 7 décès en moyenne un jour ordinaire. Nous parlons d'un facteur 15 sur une seule journée, dans une seule ville.
Pour mesurer l'ampleur nationale, un repère suffit :
- l'ensemble de l'été 2025, avec ses quatre épisodes caniculaires, avait causé 5 700 décès attribuables à la chaleur (source : Santé Publique France).
- En douze jours de juin 2026, le directeur de l'AP-HP estime déjà le bilan supérieur à celui de tout l'été précédent.
Pourquoi le bilan officiel n'arrivera pas avant août
Le comptage précis de la surmortalité liée à la chaleur nécessite un croisement entre certificats de décès, données météorologiques et tendances saisonnières. Santé publique France ne publiera son bilan consolidé que plusieurs semaines après la fin de l'épisode.
En attendant, l'épidémiologiste Basile Chaix, directeur de recherche à l'Inserm, fournit une estimation de cadrage. Les vagues de chaleur causent en France entre 1 000 et 7 000 décès par an.
Pour ce début d'été 2026, il estime le bilan « plus proche de 7 000 que du millier ».
L'écart entre le chiffre provisoire et l'estimation finale s'explique par deux mécanismes :
- L'effet retard d'abord : les décompensations cardiaques, rénales et respiratoires provoquées par la chaleur se manifestent dans les cinq à dix jours qui suivent le pic.
- L'effet de découverte ensuite : les personnes décédées seules à domicile ne sont retrouvées qu'au retour des aidants. Basile Chaix parle d'une véritable « boîte noire » qui inclut aussi des risques indirects encore mal quantifiés.
En attendant, l'épidémiologiste Basile Chaix, directeur de recherche à l'Inserm, fournit une estimation de cadrage. Les vagues de chaleur causent en France entre 1 000 et 7 000 décès par an.
Pour ce début d'été 2026, il estime le bilan « plus proche de 7 000 que du millier ».
L'écart entre le chiffre provisoire et l'estimation finale s'explique par deux mécanismes :
- L'effet retard d'abord : les décompensations cardiaques, rénales et respiratoires provoquées par la chaleur se manifestent dans les cinq à dix jours qui suivent le pic.
- L'effet de découverte ensuite : les personnes décédées seules à domicile ne sont retrouvées qu'au retour des aidants. Basile Chaix parle d'une véritable « boîte noire » qui inclut aussi des risques indirects encore mal quantifiés.
Six jours avant la troisième vague
L'épisode de juin s'achève, mais les modèles de prévision pointent vers un retour de chaleurs extrêmes autour du 6 juillet. Nicolas Revel l'a dit lundi soir : les soignants et les équipes techniques sont épuisés après une semaine d'une intensité sans précédent. Or, c'est dans cet état que le système hospitalier aborderait une troisième vague.
L'AP-HP a acheté en urgence 1 000 climatiseurs mobiles supplémentaires cette semaine, après avoir constaté que les 820 achetés en 2025 ne suffisaient pas. Le directeur de l'AP-HP a reconnu que ce ne serait probablement pas encore suffisant.
Si votre parent ou votre voisin vit seul et que vous n'avez pas eu de ses nouvelles depuis plus de 24 heures, appelez-le maintenant.
N'oubliez pas également que le numéro vert Canicule Info Service (0 800 06 66 66) reste actif et gratuit.
L'inscription au registre canicule de votre mairie, gratuite et confidentielle, peut également déclencher une chaîne de secours en cas de non-réponse lors du prochain épisode. Ne négligez pas cette aide qui peut sauver des vies.
L'AP-HP a acheté en urgence 1 000 climatiseurs mobiles supplémentaires cette semaine, après avoir constaté que les 820 achetés en 2025 ne suffisaient pas. Le directeur de l'AP-HP a reconnu que ce ne serait probablement pas encore suffisant.
Si votre parent ou votre voisin vit seul et que vous n'avez pas eu de ses nouvelles depuis plus de 24 heures, appelez-le maintenant.
N'oubliez pas également que le numéro vert Canicule Info Service (0 800 06 66 66) reste actif et gratuit.
L'inscription au registre canicule de votre mairie, gratuite et confidentielle, peut également déclencher une chaîne de secours en cas de non-réponse lors du prochain épisode. Ne négligez pas cette aide qui peut sauver des vies.