Canicule : l'AP-HP passe de « bilan faible » à « plusieurs milliers de morts » en 48 heures

L'épisode de juin s'achève, mais les modèles de prévision pointent vers un retour de chaleurs extrêmes autour du 6 juillet. Nicolas Revel l'a dit lundi soir : les soignants et les équipes techniques sont épuisés après une semaine d'une intensité sans précédent. Or, c'est dans cet état que le système hospitalier aborderait une troisième vague.



L'AP-HP a acheté en urgence 1 000 climatiseurs mobiles supplémentaires cette semaine, après avoir constaté que les 820 achetés en 2025 ne suffisaient pas. Le directeur de l'AP-HP a reconnu que ce ne serait probablement pas encore suffisant.



Si votre parent ou votre voisin vit seul et que vous n'avez pas eu de ses nouvelles depuis plus de 24 heures, appelez-le maintenant.



N'oubliez pas également que le numéro vert Canicule Info Service (0 800 06 66 66) reste actif et gratuit.



L'inscription au registre canicule de votre mairie, gratuite et confidentielle, peut également déclencher une chaîne de secours en cas de non-réponse lors du prochain épisode. Ne négligez pas cette aide qui peut sauver des vies.