Canicule à Paris : 109 morts hors hopital en 24 heures, des funérariums pleins, un terrible bilan à venir

Le jeudi 25 juin, le SAMU de Paris a pris en charge 55 décès en 24 heures, soit plus de cinq fois la moyenne quotidienne. Sur ces 55 morts, 25 relevaient d'arrêts cardiaques dont 23 ont été fatals. Les 32 décès restants relevaient d'autres causes, mais leur nombre aussi était anormalement élevé.



Le même soir, le préfet de police Patrice Faure a évoqué une « saturation » des hôpitaux parisiens et de leur agglomération.



Le syndicat Samu-Urgences de France a décrit un « point de basculement », avec une augmentation de 40 % des appels au 15 au niveau national. Le nombre de passages aux urgences augmentait, avec en particulier des personnes âgées et des cas graves d'hyperthermie.



Le lendemain, vendredi 26 juin, le SAMU a franchi un seuil sans précédent : 109 décès hors hôpital en 24 heures, contre une moyenne de 7 à la même période. Le détail : 79 constats de décès au lieu de moins de 4 habituellement, et 30 arrêts cardiaques non récupérés au lieu de moins de 10.



Ce comptage ne couvre que les décès constatés sur la voie publique ou au domicile des victimes. Les morts survenues à l'hôpital n'y figurent pas. Il faut donc s'attendre au pire, sachant que ce chiffre de 109 morts en 24h à Paris dépasse les précédents pics liés aux canicules de 2003 et de 2019.



Jamais, en une seule journée, le SAMU de Paris n'avait enregistré autant de décès hors hôpital.