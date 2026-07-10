Canicule : un plan Orsec "chaleurs extrêmes" inédit déclenché pour la première fois

Pourquoi ce vendredi 10 juillet 2026 change la donne
La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a annoncé ce vendredi 10 juillet sur TF1 le déclenchement du plan Orsec « chaleurs extrêmes » sur tous les départements en vigilance rouge canicule.
Ce plan n'est pas un plan canicule classique. C'est le dispositif Orsec, celui que l'État mobilise pour les inondations, les accidents industriels et les catastrophes naturelles. La chaleur vient d'y entrer pour la toute première fois.
Ce plan n'est pas un plan canicule classique. C'est le dispositif Orsec, celui que l'État mobilise pour les inondations, les accidents industriels et les catastrophes naturelles. La chaleur vient d'y entrer pour la toute première fois.
Ce que contiennent les centres de protection ouverts dans chaque département
Le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne sont concernés par le passage en rouge à compter de midi. Météo-France prévoit entre 38 et 40 °C en Poitou-Charentes et dans le sud des Pays de la Loire cet après-midi.
Demain, samedi, le nombre de départements en vigilance rouge passera à 24, avec l'ajout de Paris, de la petite et de la grande couronne francilienne, du Centre-Val de Loire et de l'Orne. L'épisode devrait se prolonger au moins jusqu'au 14 juillet.
Le cœur du nouveau dispositif est un réseau de centres de protection identifiés dans chaque département et activés dès le passage en vigilance rouge. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré le 2 juillet que la majorité des victimes de la canicule de juin étaient mortes à leur domicile, seules, pas en Ehpad. Ce constat est la raison d'être de ces centres.
Chaque centre doit disposer d'un socle minimal défini par le plan : des lits de repos, de l'eau potable en quantité, des kits de premiers secours, des sanitaires séparés et un encadrement humain renforcé. Un contrôle sanitaire systématique est prévu à l'arrivée de chaque personne accueillie.
Le gouvernement a publié un outil de localisation des refuges contre la chaleur sur son site officiel, accessible par code postal. Tous les départements en rouge ne proposeront pas la même capacité d'accueil : l'activation se fait en fonction des vigilances Météo-France et des réalités locales.
Le plan a été présenté le 2 juillet lors d'une cellule interministérielle de crise à Marseille. Il est déclenché huit jours plus tard. Entre ces deux dates, les premières données de Santé publique France pour la semaine du 22 au 28 juin ont confirmé 2 025 décès supplémentaires, soit une hausse de 29% de la mortalité toutes causes. La mortalité à domicile a bondi de 91 %. Les régions les plus touchées par la surmortalité de juin (Île-de-France, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Normandie) sont quatre des zones qui passent en rouge ce week-end.
Demain, samedi, le nombre de départements en vigilance rouge passera à 24, avec l'ajout de Paris, de la petite et de la grande couronne francilienne, du Centre-Val de Loire et de l'Orne. L'épisode devrait se prolonger au moins jusqu'au 14 juillet.
Le cœur du nouveau dispositif est un réseau de centres de protection identifiés dans chaque département et activés dès le passage en vigilance rouge. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré le 2 juillet que la majorité des victimes de la canicule de juin étaient mortes à leur domicile, seules, pas en Ehpad. Ce constat est la raison d'être de ces centres.
Chaque centre doit disposer d'un socle minimal défini par le plan : des lits de repos, de l'eau potable en quantité, des kits de premiers secours, des sanitaires séparés et un encadrement humain renforcé. Un contrôle sanitaire systématique est prévu à l'arrivée de chaque personne accueillie.
Le gouvernement a publié un outil de localisation des refuges contre la chaleur sur son site officiel, accessible par code postal. Tous les départements en rouge ne proposeront pas la même capacité d'accueil : l'activation se fait en fonction des vigilances Météo-France et des réalités locales.
Le plan a été présenté le 2 juillet lors d'une cellule interministérielle de crise à Marseille. Il est déclenché huit jours plus tard. Entre ces deux dates, les premières données de Santé publique France pour la semaine du 22 au 28 juin ont confirmé 2 025 décès supplémentaires, soit une hausse de 29% de la mortalité toutes causes. La mortalité à domicile a bondi de 91 %. Les régions les plus touchées par la surmortalité de juin (Île-de-France, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Normandie) sont quatre des zones qui passent en rouge ce week-end.
Facteurs, registre renforcé, alertes numériques : les trois filets anti-isolement
Le premier filet est la mobilisation du réseau des facteurs de La Poste pour repérer les personnes isolées lors de leurs tournées. Le programme « Veiller sur mes parents » existe depuis plusieurs années, mais son intégration dans un plan Orsec lui donne un cadre opérationnel que la prestation commerciale n'a pas. Le facteur ne se contente plus de vérifier que la boîte aux lettres n'est pas pleine : il signale toute anomalie aux services de secours en temps réel.
Le deuxième filet est le registre des personnes vulnérables. Chaque préfet doit désormais s'appuyer sur un registre « précis et à jour », construit avec les communes, les centres communaux d'action sociale, les services sociaux et la Caisse d'allocations familiales. L'inscription est gratuite et se fait par un simple appel au CCAS de votre commune.
Sur le volet hospitalier, 100 millions d'euros ont été débloqués pour équiper les établissements en systèmes de rafraîchissement. Au 2 juillet, 6 000 climatiseurs étaient en cours de livraison et 7 000 ventilateurs déjà distribués, sur un total de 30 000 appareils commandés. Le budget global de rénovation énergétique du parc hospitalier a été doublé, à 600 millions d'euros.
Le deuxième filet est le registre des personnes vulnérables. Chaque préfet doit désormais s'appuyer sur un registre « précis et à jour », construit avec les communes, les centres communaux d'action sociale, les services sociaux et la Caisse d'allocations familiales. L'inscription est gratuite et se fait par un simple appel au CCAS de votre commune.
Sur le même sujet :Le troisième levier est le plus inédit. Le Premier ministre a évoqué le 2 juillet des « systèmes d'alerte numérique avec de l'intelligence artificielle » capables de contacter régulièrement les personnes isolées à leur domicile. Le contour exact de ce dispositif n'a pas été précisé.
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Ce que vous pouvez faire avant lundi
Si vous vivez seul et n'êtes pas inscrit au registre communal, contactez le CCAS de votre commune. L'inscription déclenche des visites ou des appels de vérification pendant les alertes.
Si un proche vit seul dans l'un des départements en vigilance rouge, prévenez sa mairie.
Le numéro vert Canicule Info Service reste joignable au 0 800 06 66 66, appel gratuit, tous les jours de 9 h à 19 h.
Le plan Orsec « chaleurs extrêmes » pose un cadre que la France n'avait pas il y a quinze jours, mais il a été conçu en huit jours et déclenché sous la deuxième vague. Reste à voir désormais si les centres de protection tiendront la promesse d'un dispositif dont personne ne connaît encore la capacité réelle d'accueil.
Si un proche vit seul dans l'un des départements en vigilance rouge, prévenez sa mairie.
Le numéro vert Canicule Info Service reste joignable au 0 800 06 66 66, appel gratuit, tous les jours de 9 h à 19 h.
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