Canicule : un plan Orsec "chaleurs extrêmes" inédit déclenché pour la première fois

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Le premier filet est la mobilisation du réseau des facteurs de La Poste pour repérer les personnes isolées lors de leurs tournées. Le programme « Veiller sur mes parents » existe depuis plusieurs années, mais son intégration dans un plan Orsec lui donne un cadre opérationnel que la prestation commerciale n'a pas. Le facteur ne se contente plus de vérifier que la boîte aux lettres n'est pas pleine : il signale toute anomalie aux services de secours en temps réel.Le deuxième filet est le. Chaque préfet doit désormais s'appuyer sur un registre « précis et à jour », construit avec les communes, les centres communaux d'action sociale, les services sociaux et la Caisse d'allocations familiales. L'inscription est gratuite et se fait par un simple appel au CCAS de votre commune.Le troisième levier est le plus inédit. Le Premier ministre a évoqué le 2 juillet des « systèmes d'alerte numérique avec de l'intelligence artificielle » capables de contacter régulièrement les personnes isolées à leur domicile. Le contour exact de ce dispositif n'a pas été précisé.Sur le volet hospitalier,ont été débloqués pour équiper les établissements en systèmes de rafraîchissement. Au 2 juillet, 6 000 climatiseurs étaient en cours de livraison et 7 000 ventilateurs déjà distribués, sur un total decommandés. Le budget global de rénovation énergétique du parc hospitalier a été doublé, à 600 millions d'euros.