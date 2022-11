Passeport et carte d'identité : un nouveau service en ligne pour un rendez-vous en mairie Vous essayez d'obtenir un rendez-vous en mairie pour une demande ou un renouvellement de pièce d'identité ? Face à l'affluence des demandes et à l'allongement des délais depuis plusieurs mois, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) met en place un nouveau service facilitant la prise de rendez-vous en mairie. Le point sur son fonctionnement avec Service-Public.fr.







pour les 3 mois à venir, les rendez-vous disponibles dans un certain rayon géographique.



Pour cela, il vous faudra renseigner :

la distance maximale de recherche (20, 40 ou 60 km) ;

le motif du rendez-vous ;

le nombre de personnes faisant une demande ;

votre localisation.

Le



Toutes les mairies ne sont pas encore référencées dans le moteur de recherche. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre mairie de référence.



Rappel : pour effectuer votre demande ou votre renouvellement de carte d'identité ou de passeport, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle mairie, à condition que celle-ci propose ce service. Le lieu de la demande ne dépend pas de votre domicile.



À noter : il est conseillé de vérifier la validité de vos titres d’identité et de ne pas attendre le dernier moment pour les renouveler. Pour simplifier votre démarche d'obtention de carte d'identité ou de passeport, il est recommandé d'effectuer une pré-demande en ligne. Il faut ensuite se rendre en mairie pour finaliser votre dossier.



