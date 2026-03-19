Bien-être

Longévité : ce n'est pas la durée du sport qui compte le plus, selon une étude de Harvard

Une vaste étude menée par des chercheurs de Harvard sur plus de 111 000 personnes pendant 30 ans vient bousculer une idée reçue. Pour vivre plus longtemps, mieux vaut varier ses activités physiques que rallonger ses séances.



Une activité physique très populaire chez les seniors ne montre aucun effet mesurable sur la mortalité dans cette étude Tous les plus de 50 ans sont concernés, même ceux qui bougent déjà régulièrement Au-delà d'un certain seuil hebdomadaire, continuer à en faire plus ne sert plus à rien — sauf si vous changez une chose précise

Un résultat que personne n'attendait



Une étude publiée en janvier 2026 dans la revue BMJ Medicine par des chercheurs de la durée totale de l'effort qui protège le mieux contre la mort prématurée. C'est le nombre d'activités différentes que vous pratiquez. Vous marchez 45 minutes chaque matin. Vous n'avez jamais raté une séance depuis des mois. Pourtant, cette habitude pourrait ne pas suffire à vous protéger autant que vous le pensez.Une étude publiée en janvier 2026 dans la revuepar des chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health bouleverse les certitudes. Ce n'est pas laqui protège le mieux contre la mort prématurée. C'est leque vous pratiquez.

Pourquoi varier change tout Les chercheurs ont suivi plus de 111 000 personnes pendant plus de 30 ans. Infirmières, médecins, professionnels de santé : tous ont renseigné leurs habitudes sportives tous les deux ans via des questionnaires détaillés.



Le constat est net. À volume total d'activité identique, les personnes qui pratiquent le plus grand nombre de disciplines différentes voient leur risque de décès baisser de 19 % par rapport à celles qui n'en pratiquent qu'une seule.



L'explication tient en un mot : complémentarité. Marcher sollicite le cœur. La musculation renforce les os et les muscles. Le yoga améliore l'équilibre. Chaque activité active des mécanismes biologiques distincts. Les combiner multiplie les bénéfices sans multiplier le temps.

Qui est le plus concerné par ce résultat Si vous avez plus de 50 ans et que vous pratiquez une seule activité physique — même régulièrement — cette étude vous concerne directement.



C'est le cas de millions de Français. La marche reste l'activité la plus pratiquée chez les seniors. Beaucoup s'y tiennent fidèlement, sans jamais varier. Or l'étude montre que cette fidélité à un seul sport limite les bénéfices sur la longévité.



Bonne nouvelle : il n'est pas nécessaire de devenir un athlète. Ajouter une ou deux activités complémentaires — jardinage, montée d'escaliers, étirements — suffit à faire basculer les chiffres en votre faveur.

Chaque activité a son propre pouvoir protecteur mortalité toutes causes. Parmi les activités les plus accessibles aux seniors, quatre se distinguent nettement.

N°1 Marche 📉 Réduction du risque de décès (association) -17 % N°2 Tennis / squash 📉 Réduction du risque de décès (association) -15 % N°3 Musculation 📉 Réduction du risque de décès (association) -13 % N°4 Escaliers 📉 Réduction du risque de décès (association) -10 %



D'autres activités étudiées — course à pied, aviron, gymnastique — montrent des résultats comparables. Mais la marche, les raquettes, la musculation et les escaliers sont les plus faciles à intégrer dans un quotidien après 50 ans.



Surprise : la natation, souvent recommandée aux seniors, ne montre aucune association significative avec la baisse de mortalité dans cette étude. Une explication possible avancée par les experts : la difficulté à mesurer précisément l'intensité réelle de l'effort dans l'eau pourrait fausser les résultats.



En combinant plusieurs de ces activités, la protection s'étend aux maladies cardiovasculaires, aux cancers et aux maladies respiratoires, avec des baisses de risque allant de 13 % à 41 % selon la pathologie. L'étude a mesuré l'effet de neuf disciplines sur la. Parmi les activités les plus accessibles aux seniors, quatre se distinguent nettement.D'autres activités étudiées — course à pied, aviron, gymnastique — montrent des résultats comparables. Mais la marche, les raquettes, la musculation et les escaliers sont les plus faciles à intégrer dans un quotidien après 50 ans.Surprise : la, souvent recommandée aux seniors, ne montreavec la baisse de mortalité dans cette étude. Une explication possible avancée par les experts : la difficulté à mesurer précisément l'intensité réelle de l'effort dans l'eau pourrait fausser les résultats.En combinant plusieurs de ces activités, la protection s'étend aux, auxet aux, avec des baisses de risque allant de 13 % à 41 % selon la pathologie.

Ce que vous pouvez changer dès cette semaine Le message des chercheurs de Harvard est simple. Si vous ne faites qu'une seule activité, ajoutez-en une deuxième. Si vous en faites deux, essayez une troisième.



Pas besoin d'équipement coûteux ni d'inscription en salle. La variété accessible existe partout : monter des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, faire du jardinage le week-end, ajouter 10 minutes d'étirements le matin, essayer le tai-chi dans un parc.



L'étude définit une activité comme régulière dès lors qu'elle dure au moins 20 minutes par semaine. Ce seuil est à la portée de tous. Ce qui compte, c'est la diversité des gestes, pas la performance.

Ce détail que la plupart laissent passer L'étude révèle un autre résultat important. La relation entre le volume d'activité physique et la baisse de mortalité n'est pas linéaire. Au-delà d'un certain seuil — environ 7,5 heures de marche rapide par semaine — les bénéfices cessent d'augmenter.



Autrement dit : marcher deux heures de plus chaque semaine n'apporte rien de plus si vous êtes déjà au-dessus de ce palier. En revanche, remplacer ces deux heures par une activité complémentaire — un peu de renforcement musculaire, une séance de raquette — fait une vraie différence.



Il s'agit d'une étude observationnelle. Elle met en évidence des associations statistiques, pas des liens de cause à effet. D'autres facteurs comme le mode de vie global ou l'accès aux soins peuvent jouer un rôle. Mais avec 30 ans de suivi et plus de 111 000 participants, la robustesse des données est exceptionnelle.

Ce qu'il faut retenir

La variété des activités physiques est associée à une baisse de 19 % de la mortalité, indépendamment du volume total d'exercice La marche reste l'activité la plus protectrice (-17 %), suivie des sports de raquette (-15 %) et de la musculation (-13 %) Au-delà de 7,5 heures de marche rapide par semaine, les bénéfices stagnent : mieux vaut diversifier que rallonger Une activité est considérée comme régulière dès 20 minutes par semaine : ajouter du jardinage, des escaliers ou des étirements suffit à augmenter la variété

Sources :

- Han H. et al., Physical activity types, variety, and mortality: results from two prospective cohort studies, BMJ Medicine, janvier 2026

- Harvard T.H. Chan School of Public Health, communiqué de presse, 20 janvier 2026

Pour aller plus loin :



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- Prévention santé : bouger pour bien vieillir