Prévention santé : bouger pour bien vieillir Vieillir n’est plus synonyme d’inactivité ; la science confirme qu’un corps qui bouge reste plus fort, plus stable et plus résistant aux maladies chroniques. En matière de prévention santé, l’activité physique régulière s’impose désormais comme le meilleur investissement à long terme pour préserver l’autonomie et la qualité de vie. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 15 Mai 2025

Pourquoi l’exercice est-il devenu un pilier médical ?



Prévention des chutes : un enjeu de santé publique



Intégrer le mouvement dans le quotidien

Fractionner l’activité Dix minutes de marche après chaque repas équivalent à la demi-heure recommandée sans bouleverser l’agenda. Utiliser l’environnement Jardiner, monter les escaliers, porter ses courses sont autant de micro-entraînements fonctionnels. S’appuyer sur le numérique Bracelets connectés, applications de suivi et cours en ligne motivent et permettent d’ajuster l’intensité en temps réel. Choisir le collectif Les clubs de quartier ou les associations sport santé offrent un cadre sécurisé, un encadrement diplômé et une émulation sociale, déterminante pour maintenir la pratique sur le long terme.



Adapter l’effort aux fragilités individuelles



Les kinésithérapeutes recommandent :

Bilan préalable – Un test d’effort ou une évaluation fonctionnelle permet de fixer les limites de fréquence cardiaque, d’amplitude articulaire ou de charge à ne pas dépasser.

Progressivité millimétrée – Augmenter la durée ou l’intensité par paliers de 5 % chaque semaine limite l’inflammation articulaire et la fatigue.

Choix du support – En cas d’arthrose de hanche, privilégier le vélo ou l’aquagym qui réduisent l’impact ; pour l’ostéoporose, intégrer des exercices portés (marche rapide, montées d’escaliers) qui stimulent la densité osseuse.

Matériel adapté – Chaussures amortissantes, bâtons de marche nordique ou ceinture cardio fréquencemètre sécurisent la séance.

La règle du « parler chanter » – Durant l’effort, pouvoir tenir une conversation sans pouvoir chanter signale une intensité correcte.

L’écoute des signaux d’alerte – Douleurs thoraciques, essoufflement inhabituel, vertiges imposent l’arrêt immédiat et une consultation.

La personnalisation – Un plan d’entraînement sur mesure (durée, fréquence, type de charge) minimise le risque de blessures et favorise l’adhésion sur le long terme.

Les bénéfices psychologiques du mouvement



Ces pratiques sont adaptables au niveau de chacun : l'important est de respecter le principe de progressivité et d'obtenir un avis médical en cas de pathologie chronique.

L'arthrose, l'ostéoporose ou une maladie cardiaque ne doivent pas être des freins, mais des paramètres à intégrer dans le programme d'activité.

Bouger n'est pas qu'une affaire de muscles ; c'est aussi un formidable antidote contre l'anxiété et la dépression.

L'activité physique libère endorphines et sérotonine, hormones du bien-être, favorisant un sommeil de qualité et une meilleure estime de soi. De plus, l'exercice en groupe rompt l'isolement social, facteur de fragilité chez les seniors.

La prévention santé passe d'abord par une décision individuelle : intégrer le mouvement dans son mode de vie.

Qu'il s'agisse de marcher, de danser ou de pratiquer le tai chi, chaque pas compte. Les bénéfices, qu'ils soient cardiaques, musculaires, psychologiques, se cumulent et se traduisent par une autonomie prolongée et une meilleure qualité de vie.

Il n'est jamais trop tard pour commencer : le corps humain possède une remarquable capacité d'adaptation, même après 70 ans. Alors, chaussez vos baskets, trouvez l'activité qui vous plaît et bougez pour bien vieillir.







