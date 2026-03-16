Rachat de trimestres : chaque année d'attente vous coûte des centaines d'euros de plus

- Un même trimestre peut coûter plus du double selon l'âge auquel vous le rachetez
- Tous les actifs de 20 à 66 ans à carrière incomplète sont potentiellement concernés
- Une fenêtre à tarif réduit se referme à un âge précis — et beaucoup la laissent passer
Un barème gelé, mais une facture qui s'envole
Dans sa circulaire du 5 février 2026, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) confirme un fait étonnant. Le barème du rachat de trimestres n'a pas bougé depuis l'arrêté du 21 octobre 2012. Treize ans sans changement.
Beaucoup en concluent que le coût est stable. C'est une erreur. Car si la formule de calcul est figée, le prix réel d'un trimestre dépend de votre âge au moment de la demande. Et ce paramètre, lui, ne vous attend pas.
Résultat : un trimestre racheté à 40 ans coûte environ 2 065 € dans l'option la moins chère. Le même trimestre, racheté à 60 ans, dépasse 3 275 €. Soit plus de 1 200 € d'écart pour un droit strictement identique.
Beaucoup en concluent que le coût est stable. C'est une erreur. Car si la formule de calcul est figée, le prix réel d'un trimestre dépend de votre âge au moment de la demande. Et ce paramètre, lui, ne vous attend pas.
Résultat : un trimestre racheté à 40 ans coûte environ 2 065 € dans l'option la moins chère. Le même trimestre, racheté à 60 ans, dépasse 3 275 €. Soit plus de 1 200 € d'écart pour un droit strictement identique.
Pourquoi le prix grimpe avec l'âge
Le versement pour la retraite (VPLR) — nom officiel du rachat de trimestres — obéit à un barème forfaitaire. Son montant dépend de trois critères : votre âge, vos revenus des trois dernières années, et l'option choisie.
L'option 1 (taux seul) permet de réduire ou supprimer la décote appliquée à votre pension. C'est la formule la moins coûteuse. L'option 2 (taux + durée d'assurance) agit en plus sur le calcul de la pension elle-même. Elle coûte nettement plus cher.
Le barème utilise trois tranches de revenus indexées sur le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), fixé à 48 060 € en 2026. La première tranche concerne les revenus inférieurs à 75 % du PASS, soit 36 045 €. La dernière, les revenus supérieurs au PASS.
La logique est mathématique : plus vous êtes proche de la retraite, plus chaque trimestre racheté vous "rapporte" longtemps. La Cnav le compense par un tarif progressif.
L'option 1 (taux seul) permet de réduire ou supprimer la décote appliquée à votre pension. C'est la formule la moins coûteuse. L'option 2 (taux + durée d'assurance) agit en plus sur le calcul de la pension elle-même. Elle coûte nettement plus cher.
Le barème utilise trois tranches de revenus indexées sur le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), fixé à 48 060 € en 2026. La première tranche concerne les revenus inférieurs à 75 % du PASS, soit 36 045 €. La dernière, les revenus supérieurs au PASS.
La logique est mathématique : plus vous êtes proche de la retraite, plus chaque trimestre racheté vous "rapporte" longtemps. La Cnav le compense par un tarif progressif.
Êtes-vous concerné par ce surcoût invisible
Le rachat est ouvert à tout assuré âgé de 20 à 66 ans qui n'a pas encore liquidé sa retraite. Il concerne les salariés du privé, les indépendants, les professions libérales et les fonctionnaires.
Deux situations permettent de racheter des trimestres : les années d'études supérieures non cotisées, et les années civiles incomplètes (moins de 4 trimestres validés). Le plafond est strict : 12 trimestres maximum sur l'ensemble de la carrière.
Si vous avez entre 50 et 62 ans, la question se pose avec une acuité particulière. C'est dans cette tranche d'âge que le coût par trimestre augmente le plus rapidement — et que la décision d'attendre coûte le plus cher.
Chaque trimestre manquant au moment du départ entraîne une décote définitive de 1,25 % sur votre pension de base. Quatre trimestres manquants : 5 % de pension en moins. À vie.
Deux situations permettent de racheter des trimestres : les années d'études supérieures non cotisées, et les années civiles incomplètes (moins de 4 trimestres validés). Le plafond est strict : 12 trimestres maximum sur l'ensemble de la carrière.
Si vous avez entre 50 et 62 ans, la question se pose avec une acuité particulière. C'est dans cette tranche d'âge que le coût par trimestre augmente le plus rapidement — et que la décision d'attendre coûte le plus cher.
Chaque trimestre manquant au moment du départ entraîne une décote définitive de 1,25 % sur votre pension de base. Quatre trimestres manquants : 5 % de pension en moins. À vie.
Ce que chaque année d'attente vous coûte réellement
Voici ce que coûte un seul trimestre en 2026, option taux seul, pour un revenu annuel inférieur à 36 045 €. L'écart entre les âges parle de lui-même.Entre 40 et 60 ans, l'écart atteint 4 840 € pour 4 trimestres rachetés dans la première tranche de revenus. Pour les revenus supérieurs au PASS (48 060 €), la progression est tout aussi marquée : un trimestre passe de 2 753 € à 40 ans à 4 367 € à 60 ans. Sur 4 trimestres, cela représente un surcoût de 6 456 € simplement parce que vous avez attendu vingt ans.
L'option 2 (taux + durée d'assurance) accentue encore l'écart. À 62 ans, pour un revenu supérieur à 48 060 €, un seul trimestre atteint 6 684 €. Pour 4 trimestres, la facture dépasse 26 700 €.
40 ans Coût le plus bas
Prix d'un trimestre (option taux seul)
2 065 €
Coût de 4 trimestres
8 260 €
55 ans Tranche intermédiaire
Prix d'un trimestre (option taux seul)
2 980 €
Coût de 4 trimestres
11 920 €
60 ans Proche du départ
Prix d'un trimestre (option taux seul)
3 275 €
Coût de 4 trimestres
13 100 €
L'option 2 (taux + durée d'assurance) accentue encore l'écart. À 62 ans, pour un revenu supérieur à 48 060 €, un seul trimestre atteint 6 684 €. Pour 4 trimestres, la facture dépasse 26 700 €.
Deux fenêtres à ne pas laisser passer
Première fenêtre : si vous avez moins de 40 ans, vous bénéficiez d'un tarif réduit pour le rachat de trimestres d'études supérieures. La réduction est de 670 € par trimestre en option 1 et de 1 000 € en option 2. Cette fenêtre, élargie par la réforme de 2023, se referme au 31 décembre de l'année de vos 40 ans. Passé cette date, le tarif plein s'applique.
Deuxième fenêtre : les sommes versées pour un rachat sont intégralement déductibles de votre revenu imposable l'année du versement. Un rachat effectué en 2026 réduit donc votre impôt sur le revenu 2026, déclaré en 2027. Plus votre taux marginal d'imposition est élevé, plus l'économie fiscale est importante.
La démarche commence par une simulation sur le site de l'Assurance retraite. Le simulateur intègre vos revenus, votre âge et l'option choisie pour estimer le montant exact.
Deuxième fenêtre : les sommes versées pour un rachat sont intégralement déductibles de votre revenu imposable l'année du versement. Un rachat effectué en 2026 réduit donc votre impôt sur le revenu 2026, déclaré en 2027. Plus votre taux marginal d'imposition est élevé, plus l'économie fiscale est importante.
La démarche commence par une simulation sur le site de l'Assurance retraite. Le simulateur intègre vos revenus, votre âge et l'option choisie pour estimer le montant exact.
Le piège que personne ne vous signale avant de payer
Un rachat de trimestres est une opération définitive et irréversible. Une fois l'accord signé, aucun remboursement n'est possible. C'est pourquoi une simulation précise est indispensable avant de s'engager.
Autre piège fréquent : le rachat de trimestres ne permet pas de partir en retraite anticipée pour carrière longue. Les trimestres rachetés pour études ou années incomplètes ne comptent pas dans les conditions d'ouverture de ce dispositif. Ils servent uniquement à réduire la décote ou à améliorer le calcul de la pension.
Enfin, si vous échelonnez le paiement sur plusieurs années, une majoration de 1,3 % par an s'applique sur les sommes restantes dues en 2026. Pour un rachat de 8 trimestres étalé sur 3 ans, ce surcoût peut atteindre plusieurs centaines d'euros.
La vraie question n'est pas "faut-il racheter ?". C'est : combien d'années de retraite faudra-t-il pour amortir l'investissement ? Si le gain mensuel est faible et que le coût est élevé, l'opération peut ne jamais être rentable.
Autre piège fréquent : le rachat de trimestres ne permet pas de partir en retraite anticipée pour carrière longue. Les trimestres rachetés pour études ou années incomplètes ne comptent pas dans les conditions d'ouverture de ce dispositif. Ils servent uniquement à réduire la décote ou à améliorer le calcul de la pension.
Enfin, si vous échelonnez le paiement sur plusieurs années, une majoration de 1,3 % par an s'applique sur les sommes restantes dues en 2026. Pour un rachat de 8 trimestres étalé sur 3 ans, ce surcoût peut atteindre plusieurs centaines d'euros.
La vraie question n'est pas "faut-il racheter ?". C'est : combien d'années de retraite faudra-t-il pour amortir l'investissement ? Si le gain mensuel est faible et que le coût est élevé, l'opération peut ne jamais être rentable.
Ce qu'il faut retenir
- Le barème du rachat est gelé depuis 2013, mais le coût réel augmente fortement avec l'âge : un trimestre passe de 2 065 € à 40 ans à plus de 3 275 € à 60 ans
- Les trimestres d'études supérieures bénéficient d'un tarif réduit (-670 € par trimestre) jusqu'à 40 ans seulement
- Les sommes versées sont intégralement déductibles du revenu imposable — un avantage fiscal à ne pas négliger
- L'opération est définitive : aucun remboursement possible une fois l'accord signé
- Le simulateur de l'Assurance retraite permet de chiffrer précisément le coût et le gain avant de s'engager
Sources :
- Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), circulaire du 5 février 2026 relative au barème des versements pour la retraite
- Légifrance, arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche « Retraite du salarié : rachat de trimestres », mise à jour du 1er janvier 2026
- L'Assurance retraite (lassuranceretraite.fr), rubrique « Racheter des trimestres »
- Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), circulaire du 5 février 2026 relative au barème des versements pour la retraite
- Légifrance, arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche « Retraite du salarié : rachat de trimestres », mise à jour du 1er janvier 2026
- L'Assurance retraite (lassuranceretraite.fr), rubrique « Racheter des trimestres »