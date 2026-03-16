Rachat de trimestres : chaque année d'attente vous coûte des centaines d'euros de plus

Un rachat de trimestres est une opération définitive et irréversible. Une fois l'accord signé, aucun remboursement n'est possible. C'est pourquoi une simulation précise est indispensable avant de s'engager.



Autre piège fréquent : le rachat de trimestres ne permet pas de partir en retraite anticipée pour carrière longue. Les trimestres rachetés pour études ou années incomplètes ne comptent pas dans les conditions d'ouverture de ce dispositif. Ils servent uniquement à réduire la décote ou à améliorer le calcul de la pension.



Enfin, si vous échelonnez le paiement sur plusieurs années, une majoration de 1,3 % par an s'applique sur les sommes restantes dues en 2026. Pour un rachat de 8 trimestres étalé sur 3 ans, ce surcoût peut atteindre plusieurs centaines d'euros.



La vraie question n'est pas "faut-il racheter ?". C'est : combien d'années de retraite faudra-t-il pour amortir l'investissement ? Si le gain mensuel est faible et que le coût est élevé, l'opération peut ne jamais être rentable.