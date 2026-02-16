Rachat de trimestres 2026 : ce barème méconnu qui peut alourdir la facture

De nombreux futurs retraités aux carrières incomplètes envisagent de racheter des trimestres pour sauver leur pension. Une circulaire de la CNAV publiée le 5 février 2026 actualise les seuils de revenus, avec des montants qui peuvent dépasser 6 600 euros par trimestre.



Qu'est-ce que le rachat de trimestres et qui peut en bénéficier ?

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) a publié le jeudi 5 février 2026 sa circulaire annuelle fixant le barème du rachat de trimestres pour les demandes déposées cette année. Si les montants forfaitaires restent identiques depuis 2013, les seuils de revenus ont été actualisés en fonction du nouveau Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS), fixé à 48 060 euros en 2026. Pour les futurs retraités qui envisagent de combler les trous de leur carrière, la facture peut varier du simple au sextuple selon l'âge, les revenus et l'option choisie.



Le rachat de trimestres — appelé officiellement « versement pour la retraite » — permet de valider des périodes pendant lesquelles vous n'avez pas suffisamment cotisé. Il peut s'agir d'années d'études supérieures ou d'années civiles où vous avez validé moins de quatre trimestres (contrats courts, stages, chômage non indemnisé). Ce dispositif est ouvert à tous les assurés âgés de 20 à 66 ans, qu'ils soient salariés, travailleurs indépendants ou assimilés.



L'objectif est d'atteindre le nombre de trimestres nécessaires pour une retraite complète, c'est-à-dire sans pénalité. Pour les personnes nées en 1966 ou après, ce nombre s'élève à 172 trimestres (43 annuités). Racheter des trimestres peut donc permettre de partir plus tôt ou d'obtenir une pension plus élevée. Mais attention : l'opération représente un investissement important, parfois de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le nombre maximum de trimestres rachetables est limité à 12 sur l'ensemble d'une carrière.



Un barème figé depuis 2013, des seuils de revenus actualisés

Depuis la circulaire du 5 février 2026, la CNAV confirme une situation inédite : le barème forfaitaire du rachat n'a pas bougé depuis l'arrêté du 21 octobre 2012, qui fixait les tarifs pour 2013. Faute de nouvel arrêté ministériel, ces mêmes tarifs s'appliquent sans interruption de 2014 à 2026. En clair, le prix de base d'un trimestre est le même qu'il y a treize ans.



Ce qui change en revanche chaque année, ce sont les seuils de revenus pris en compte. Ils sont indexés sur le plafond de la Sécurité sociale, c'est-à-dire le montant maximum de revenus utilisé comme référence par les caisses de retraite. En 2026, ce plafond s'élève à 48 060 euros par an (contre 47 100 euros en 2025, soit une hausse de 2 %). Le barème distingue trois tranches de revenus annuels moyens : moins de 36 045 euros (soit 75 % du plafond), entre 36 045 et 48 060 euros, et au-dessus de 48 060 euros.



Taux seul ou taux et durée : deux options, deux factures





👉 La première, dite « au titre du taux seul », permet de réduire ou supprimer la pénalité appliquée à votre pension quand il vous manque des trimestres. Elle n'ajoute pas de trimestres à votre compteur total. C'est l'option la moins coûteuse.



👉 La seconde, dite « au titre du taux et de la durée d'assurance », agit sur les deux leviers : elle réduit la pénalité et ajoute des trimestres à votre durée totale. Elle est nettement plus coûteuse, mais aussi plus efficace pour ceux qui veulent partir plus tôt ou améliorer le montant de leur pension.

Option 1 Taux seul 🧮 Effet sur la pension Réduit ou supprime la pénalité (décote) 💶 Coût à 55 ans, revenus < 36 045 € 2 980 € / trimestre ⚠️ Limite N'ajoute pas de trimestres au compteur Option 2 Taux + durée 🧮 Effet sur la pension Réduit la pénalité ET ajoute des trimestres 💶 Coût à 55 ans, revenus < 36 045 € 4 416 € / trimestre ✅ Avantage Permet de partir plus tôt au taux plein Deux formules de rachat existent, avec des tarifs et des effets très différents.👉 La première, dite « au titre du taux seul », permet de réduire ou supprimer la pénalité appliquée à votre pension quand il vous manque des trimestres. Elle n'ajoute pas de trimestres à votre compteur total. C'est l'option la moins coûteuse.👉 La seconde, dite « au titre du taux et de la durée d'assurance », agit sur les deux leviers : elle réduit la pénalitéajoute des trimestres à votre durée totale. Elle est nettement plus coûteuse, mais aussi plus efficace pour ceux qui veulent partir plus tôt ou améliorer le montant de leur pension.



Combien coûte un trimestre selon votre âge en 2026 ?



40 ans Revenus < 36 045 € 💶 Taux seul 2 065 € 💶 Taux + durée 3 060 € 55 ans Revenus < 36 045 € 💶 Taux seul 2 980 € 💶 Taux + durée 4 416 € 60 ans Revenus > 48 060 € 💶 Taux seul 4 367 € 💶 Taux + durée 6 472 € 62 ans Revenus > 48 060 € (maximum) 💶 Taux seul 4 510 € 💶 Taux + durée 6 684 €



Après 62 ans, les tarifs baissent légèrement grâce à un mécanisme de réduction de 2,5 % par année au-delà de cet âge. À 66 ans, le coût redescend à 4 059 euros (taux seul) et 6 015 euros (taux et durée) pour la tranche la plus élevée. Plus vous êtes proche de la retraite, plus le rachat coûte cher. Le tableau ci-dessous résume le coût d'un trimestre pour les trois tranches de revenus, en fonction de l'âge et de l'option choisie.Après 62 ans, les tarifs baissent légèrement grâce à un mécanisme de réduction deau-delà de cet âge. À 66 ans, le coût redescend à 4 059 euros (taux seul) et 6 015 euros (taux et durée) pour la tranche la plus élevée.



Avantage fiscal, paiement et points de vigilance

intégralement déductible de vos revenus imposables l'année du versement. Cet avantage fiscal peut réduire considérablement le coût réel de l'opération, surtout si vous êtes imposé dans les tranches hautes. Par exemple, un rachat de 10 000 euros pour un foyer dont le taux le plus élevé est de 41 % génère une économie d'impôt de 4 100 euros. Le coût réel tombe alors à 5 900 euros.



Le paiement peut être étalé dans le temps. Pour un seul trimestre, le règlement se fait au comptant. De 2 à 8 trimestres, vous pouvez échelonner sur 1 ou 3 ans. De 9 à 12 trimestres, l'échelonnement peut aller jusqu'à 5 ans. Attention toutefois : au-delà de 12 mois, une majoration de 1,3 % par an s'applique sur les sommes restantes.



Depuis la réforme des retraites de 2023, deux assouplissements restent en vigueur malgré la suspension partielle de la réforme. Les trimestres d'études supérieures peuvent être rachetés à tarif réduit jusqu'à l'année de vos 40 ans (contre un délai de 10 ans après la fin des études auparavant). Les trimestres de stage en entreprise peuvent être rachetés jusqu'à l'année de vos 30 ans (contre 2 ans après le stage auparavant). Le tarif réduit pour un stage s'élève à 481 euros par trimestre en 2026, dans la limite de 2 trimestres.



👉 Avant de vous engager, une simulation personnalisée est indispensable. décision définitive et irrévocable : une fois payé, aucun remboursement n'est possible, même en cas de changement de situation. Prenez le temps de vérifier votre Le montant du rachat estde vos revenus imposables l'année du versement. Cet avantage fiscal peut réduire considérablement le coût réel de l'opération, surtout si vous êtes imposé dans les tranches hautes. Par exemple, un rachat depour un foyer dont le taux le plus élevé est de 41 % génère une économie d'impôt de. Le coût réel tombe alors à 5 900 euros.Le paiement peut être étalé dans le temps. Pour un seul trimestre, le règlement se fait au comptant. De 2 à 8 trimestres, vous pouvez échelonner sur 1 ou 3 ans. De 9 à 12 trimestres, l'échelonnement peut aller jusqu'à 5 ans. Attention toutefois : au-delà de 12 mois, une majoration des'applique sur les sommes restantes.Depuis la réforme des retraites de 2023, deux assouplissements restent en vigueur malgré la suspension partielle de la réforme. Les trimestres d'études supérieures peuvent être rachetés à tarif réduit(contre un délai de 10 ans après la fin des études auparavant). Les trimestres de stage en entreprise peuvent être rachetés(contre 2 ans après le stage auparavant). Le tarif réduit pour un stage s'élève àpar trimestre en 2026, dans la limite de 2 trimestres.👉 Avant de vous engager, une simulation personnalisée est indispensable. L'Assurance retraite propose un simulateur gratuit dans votre espace personnel. Celui-ci calcule le coût exact du rachat selon votre profil et vous guide dans les démarches. Le rachat est une: une fois payé, aucun remboursement n'est possible, même en cas de changement de situation. Prenez le temps de vérifier votre relevé de carrière , de recenser vos trimestres « gratuits » (enfants, chômage indemnisé, maladie, service militaire) et de comparer le coût du rachat avec le gain attendu sur votre pension.

Sources :

- Circulaire CNAV n°2026-04 du 5 février 2026, « Versement pour la retraite et rachats de cotisations alignés - Barème 2026 »

- Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026, Journal Officiel du 23 décembre 2025

- Service-public.gouv.fr, « Rachat de trimestres – Retraite du salarié dans le secteur privé », consulté le 16 février 2026