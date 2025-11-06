Art de vivre Sancerre rouge, trop rare : voici Les Trois Côteaux de Hubert Brochard Pour beaucoup, le Sancerre est un vin blanc qui accompagne, un plateau de charcuterie ou un plateau d’huîtres. Un choix quelque peu réducteur qui fait oublier la production des Sancerre rouge qui offre quelques vins de grande qualité. Même s’il est clair que la quantité des rouges produits ne peut être comparée à celle des Sancerre blanc... PAR SENIORACTU.COM | Publié le 13/11/2025

La superficie du territoire est relativement petite et en toute logique, les viticulteurs privilégient les vins les plus demandés.



Voilà pourquoi les amateurs de Sancerre rouge doivent se débrouiller par eux-mêmes pour dénicher les pépites de cette appellation.



Ici, c’est un vin issu des trois côteaux de Chavignol qui exprime le meilleur de ce terroir d’exception. Situé en contrebas de la colline de Sancerre, les côteaux de Chavignol sont une terre d’exception : les Terres de Caillottes.



Ce millésime 2023 est le premier qui a été entièrement réalisé par Rodrigo Zamorano qui est le nouveau directeur de la maison Hubert Brochard.



Après le blanc en sauvignon, voici donc le temps de célébrer le pinot noir grâce à ce Sancerre rouge qui est réalisé à partir des raisins de trois parcelles issues des trois côteaux de Chavignol.



Un vin rouge qui est le fruit d’un travail complexe qui alterne une vinification en barriques, en amphores et en cuves inox avant d’être achevé par un élevage de plus de 14 mois.



On aime sa robe rubis qui éclate dans le verre. Le nez aromatique fait ressortir le cassis et la mûre avec une touche épicée. En bouche la minéralité du terrain est immédiate et s’associe aux tanins délicats que l’on retrouve dans une longue finale.



Voilà un millésime de garde qui sera parfait avec un plateau de fromages (de Chavignol !) ou avec un rôti de chevreuil. Sancerre rouge Les Trois Côteaux Hubert Brossard, 25,50€ chez les cavistes.



Maison Champy, pinot noir 2023 : partons en Bourgogne avec le pinot noir de la Maison Champy. Il s’agit de la cuvée Edmée en millésime 2023. Une belle année climatique pour la Bourgogne qui permit de concevoir des vins d’un bel équilibre.



Pour cette belle maison dont les origines remontent au 18ème siècle, le soin apporté au vin est une priorité à l’instar de cette cuvée Edmée qui offre une belle robe au rubis intense avant de révéler un nez de petits fruits noirs.



En bouche, ce sont des notes de mûre et de cassis qui dévoilent les tanins agréables d’un vin structuré. La finale est fraîche et plaisante. Un vin parfait pour une volaille ou un civet de sanglier. Bourgogne pinot noir, cuvée Edmée, Maison Champy 2023, 25€ chez les cavistes.





Joël Chassaing-Cuvillier







La rédaction vous conseille < > Bollinger : PN TX20, B16 et R.021 Whisky, saké et gin : de la France au Japon Des vins de Bourgogne pour l'automne