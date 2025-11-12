Nouvelles technologies Journée mondiale contre la fraude : instaurer une culture de la vigilance numérique Le 12 novembre 2025, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la fraude, un constat s’impose : la fraude en ligne n’est plus une menace lointaine. Elle est devenue quotidienne, sophistiquée et universelle, touchant aussi bien les entreprises que les particuliers et pas mal de seniors, généralement plus « naïfs » en la matière. Comprendre les risques et adopter des réflexes de vigilance est désormais une compétence essentielle du monde numérique. Par Allan Camps, directeur de la sécurité de Keeper Security. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 12/11/2025

Une menace omniprésente et en constante mutation



La fraude numérique a considérablement évolué. Ce qui n’était autrefois que quelques escroqueries isolées s’est transformé en un écosystème mondial structuré.



D’après le rapport 2024 Global State of Scams, les escrocs ont détourné plus de 1 000 milliards de dollars américains en douze mois.



Mais l’enjeu dépasse les pertes financières : atteinte à la réputation, perte de confiance des clients et interruption des activités fragilisent durablement les organisations. Dans ce contexte, la vigilance n’est plus facultative : elle est au cœur de la résilience numérique.





Comprendre la fraude pour mieux la déjouer



Les cybercriminels savent exploiter les failles techniques… mais surtout les failles humaines. Phishing, vol d’identifiants, usurpation de contacts de confiance : leurs méthodes reposent sur la confiance, la distraction et la routine.



Même les utilisateurs aguerris peuvent se laisser piéger par des emails, sites ou messages imitant parfaitement des sources légitimes.



La prévention commence par la connaissance : une entreprise consciente de ses vulnérabilités peut les neutraliser avant qu’elles ne deviennent des failles.



Des outils adaptés pour renforcer la sécurité

La vigilance humaine doit s’appuyer sur des outils fiables. Gestion sécurisée des mots de passe, authentification multi-facteurs, surveillance du « dark web » ou encore, adoption des cadres Zero Trust et Zero Knowledge sont aujourd’hui des standards.



Ces dispositifs garantissent que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux ressources critiques — tout en limitant les risques internes.



En combinant technologie et bonnes pratiques, chaque organisation peut bâtir un environnement numérique plus sûr et plus résilient.





Former et responsabiliser : la clé de la cybersécurité durable



Les outils ne suffisent pas sans une culture de vigilance partagée. La cybersécurité repose avant tout sur les comportements humains.



Former, sensibiliser et tester les équipes de manière continue — à travers des simulations d’attaques, des ateliers pratiques et des retours d’expérience -permet de transformer chaque collaborateur en acteur de la sécurité.



Une entreprise qui investit dans la pédagogie transforme ses employés en sentinelles numériques, capables de détecter et de contrer les menaces au quotidien.





La vigilance, un réflexe collectif



La meilleure défense contre la fraude en ligne reste la combinaison d’une éducation constante, d’outils adaptés et d’un état d’esprit proactif.



Protéger ses données, préserver sa réputation et maintenir la confiance numérique sont les nouveaux piliers de la sécurité moderne.



La Journée mondiale de sensibilisation à la fraude rappelle que la vigilance est la responsabilité de chacun -et le fondement d’une cybersécurité durable.





