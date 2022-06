Article publié le 28/06/2022 à 01:00 | Lu 272 fois Trouver une maison de retraite adaptée à votre santé





Avec le vieillissement, il existe de nombreux facteurs importants à prendre en compte lors du choix d'une maison de retraite. L’emplacement, le climat, les services, la vie privée, le budget ou encore, des besoins particuliers pour votre santé en font partie. L’essentiel reste de vous y sentir bien, heureux et serein. Faisons un tour d’horizon pour vous aider dans ce choix.

Le choix de l’emplacement

En faisant le choix d’intégrer une maison de retraite, votre crainte principale est de vous sentir isolé de vos proches ? En France, nous comptons environ 300 maisons de retraites et plus de 7.500 EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes).



De nombreux services sont disponibles pour vous aider à trouver l’établissement adapté à vos envies et proche de votre famille.



Ainsi, le gouvernement met à disposition un annuaire en ligne général des EHPAD et maisons de retraite vous permettant de rechercher un établissement en comparant leurs prix dans une zone géographique déterminée. Pratique.



Si vos enfants et petits-enfants vivent loin de chez vous, c’est une belle occasion de vous rapprocher d’eux pour profiter de leur visite plus souvent.



N'oubliez pas qu’il est important de vous y sentir bien. A ce titre, pensez à prendre en compte le climat et l’environnement dans votre sélection.



La recherche d’une vie en collectivité ou une envie d’intimité

Vivre en maison de retraite n’est pas forcément synonyme de solitude. Au contraire. De nombreux établissements offrent à leurs pensionnaires une vie en collectivité appréciable.



Pour conserver un lien social entre leurs résidents, en plus de la possibilité de partager les repas dans la salle de restauration, de nombreuses activités sont organisées régulièrement (des ateliers peinture, poterie, cuisine, chorale, théâtre, jardinage etc…).



Vous craignez de perdre votre vie privée ? Il existe également beaucoup d’établissements qui réduisent les espaces communs pour favoriser des petits appartements privés.



Santé

Il est important de prendre soin de votre santé. Si vous avez des besoins de soins médicaux ou d’accompagnement dans votre vie quotidienne, il existe des établissements médicalisés tels que les EHPAD, dont le personnel est spécialisé pour vous aider au quotidien à bien vivre avec votre pathologie.



Vous avez des douleurs articulaires ou une perte de mobilité des suites d’une opération chirurgicale, préférez un établissement dans lequel des kinésithérapeutes et masseurs sont disponibles quotidiennement. Vous suivez un traitement spécifique, confiez sa gestion à des infirmiers.



Dans le cas d’une pathologie neuro dégénérative, certains établissements se spécialisent pour accompagner au mieux les résidents en perte d’autonomie.



Un établissement adapté tel que l’



Ils aident également le résident à conserver son niveau d’autonomie au mieux.



Le budget

Bien évidemment, le coût financier est à prendre en compte dans le choix de votre établissement. De nombreux comparateurs en ligne existent, vous pouvez également faire appel à des agences spécialisées pour vous accompagner dans votre recherche d’établissement de retraite.



Enfin, nous vous invitons à vous renseigner auprès des services référents pour connaitre votre éligibilité aux aides publiques telles que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), l’Allocation Personnalisée au Logement (APL) ou les déductions fiscales. En faisant le choix d’intégrer une maison de retraite, votre crainte principale est de vous sentir isolé de vos proches ? En France, nous comptons environ 300 maisons de retraites et plus de 7.500 EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes).De nombreux services sont disponibles pour vous aider à trouver l’établissement adapté à vos envies et proche de votre famille.Ainsi, le gouvernement met à disposition un annuaire en ligne général des EHPAD et maisons de retraite vous permettant de rechercher un établissement en comparant leurs prix dans une zone géographique déterminée. Pratique.Si vos enfants et petits-enfants vivent loin de chez vous, c’est une belle occasion de vous rapprocher d’eux pour profiter de leur visite plus souvent.N'oubliez pas qu’il est important de vous y sentir bien. A ce titre, pensez à prendre en compte le climat et l’environnement dans votre sélection.Vivre en maison de retraite n’est pas forcément synonyme de solitude. Au contraire. De nombreux établissements offrent à leurs pensionnaires une vie en collectivité appréciable.Pour conserver un lien social entre leurs résidents, en plus de la possibilité de partager les repas dans la salle de restauration, de nombreuses activités sont organisées régulièrement (des ateliers peinture, poterie, cuisine, chorale, théâtre, jardinage etc…).Vous craignez de perdre votre vie privée ? Il existe également beaucoup d’établissements qui réduisent les espaces communs pour favoriser des petits appartements privés.Il est important de prendre soin de votre santé. Si vous avez des besoins de soins médicaux ou d’accompagnement dans votre vie quotidienne, il existe des établissements médicalisés tels que les EHPAD, dont le personnel est spécialisé pour vous aider au quotidien à bien vivre avec votre pathologie.Vous avez des douleurs articulaires ou une perte de mobilité des suites d’une opération chirurgicale, préférez un établissement dans lequel des kinésithérapeutes et masseurs sont disponibles quotidiennement. Vous suivez un traitement spécifique, confiez sa gestion à des infirmiers.Dans le cas d’une pathologie neuro dégénérative, certains établissements se spécialisent pour accompagner au mieux les résidents en perte d’autonomie.Un établissement adapté tel que l’ EHPAD de Toulon , La Résidence Les Pléiades par exemple, spécialisé pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, forme son personnel pour soulager et accompagner les personnes dans les tâches du quotidien pouvant être plus difficiles à réaliser.Ils aident également le résident à conserver son niveau d’autonomie au mieux.Bien évidemment, le coût financier est à prendre en compte dans le choix de votre établissement. De nombreux comparateurs en ligne existent, vous pouvez également faire appel à des agences spécialisées pour vous accompagner dans votre recherche d’établissement de retraite.Enfin, nous vous invitons à vous renseigner auprès des services référents pour connaitre votre éligibilité aux aides publiques telles que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), l’Allocation Personnalisée au Logement (APL) ou les déductions fiscales.









Dans la même rubrique < > Vienne : faire entrer l'art et la nature dans un EHPAD Brève d'Ehpad : un livre qui tord le cou aux clichés sur la vieillesse