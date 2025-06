Résidence Les Champs de Coulommiers : bien vieillir en situation de handicap Les effets du vieillissement peuvent se traduire chez les personnes handicapées par des sur-handicaps impactant leur autonomie. Continuer à vivre à domicile, ou dans la structure où l’on a habité jusqu’alors, n’est parfois plus possible. Il devient alors nécessaire de réorienter la personne handicapée vieillissante vers une solution plus adéquate. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/06/2025

Partage et Vie figure parmi les premiers opérateurs à avoir développé un accompagnement adapté pour les personnes handicapées vieillissantes, avec des unités spécifiques au sein de ses EHPAD ainsi que des équipes dédiées et formées.



Le vieillissement de la population s’accompagne de nouveaux défis : des parcours de vie plus longs, plus complexes et surtout, plus divers.



Dès lors, il devient nécessaire de repenser l’organisation du secteur du grand âge pour offrir un accompagnement souple et respectueux des singularités. Les EHPAD ont un rôle pivot à jouer dans cette nécessaire évolution du paysage médico-social.



Les équipes de Partage et Vie travaillent aujourd’hui à faire de leurs établissements des pôles d’expertise gérontologiques sur le territoire, en diversifiant leur mode d’accueil et en créant de la coopération entre les acteurs du secteur, pour fluidifier les parcours de vie.



La résidence Les Champs à Coulommiers fait partie des établissements qui inscrivent leur action dans cette logique de transformation des modèles existants. Déjà dotée d’une unité protégée et d’un PASA pour accompagner les personnes souffrant des troubles cognitifs, elle a ouvert une unité pour personnes handicapées vieillissantes (UPHV) et un centre de ressources territorial (CRT), deux dispositifs en faveur du bien vieillir, dont l’inauguration officielle s’est tenue le 22 mai dernier.



Rappelons que les centres de ressources territoriaux (CRT) ont vocation à retarder l’entrée en EHPAD en permettant aux personnes âgées et à leurs aidants de bénéficier d’un accompagnement renforcé et mieux coordonné à domicile, lorsque l’accompagnement des services classiques n'est plus suffisant.



Particularité de ce dispositif, il s’adresse aussi aux professionnels à travers des formations, la mise à disposition de ressources, ou un soutien administratif et logistique.



L’équipe du CRT Les Champs est composé d’un médecin coordonnateur, d’une infirmière coordinatrice, d’une équipe soignante, d’un psychologue, d’un travailleur social. L’UPHV Les Champs peut accueillir 14 personnes.



La personnalisation de l’accompagnement et le maintien des habitudes de vie est au cœur de ce projet.