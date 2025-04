Le groupe Emera réinvente le paradigme du vieillissement dans un secteur en pleine transformation Dans un contexte où le secteur du grand âge fait face à des défis systémiques majeurs, le groupe Emera, spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées, déploie sa nouvelle identité de marque, pierre angulaire de son plan stratégique. Cette transformation vise à répondre aux enjeux cruciaux du secteur : restaurer la confiance, revaloriser les métiers du soin, et adapter l'offre aux réalités contemporaines du vieillissement. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 09/04/2025





En 2050, une personne sur cinq sera senior. Face à ce « tsunami démographique » et pour se préparer aujourd’hui à cette mutation démographique sans précédent de la société, le groupe Emera prend position contre le "déni de vieillesse" qui caractérise notre époque.



En visibilisant nos aînés, il entend redonner « droit de cité » à la vieillesse afin de construire une société plus inclusive et solidaire.



Cette refonte identitaire s'inscrit ainsi dans une vision holistique qui dépasse la simple prestation de soins pour embrasser l'ensemble du parcours de vie des résidents.



"Unis pour nos aînés" : une signature qui engage tout l'écosystème du grand âge



Cette nouvelle signature constitue bien plus qu'un slogan, elle matérialise un engagement multidimensionnel qui répond aux enjeux structurels du secteur : Restauration de la confiance : en plaçant l'humain au centre, le groupe reconnaît l'impératif de transparence et d'excellence dans les soins, conditions essentielles pour rebâtir une relation de confiance avec les résidents et leurs familles, mise à mal ces dernières années.

Valorisation des métiers : face à la crise d'attractivité qui frappe le secteur, cette signature réhabilite la dimension vocationnelle de ces professions, leur conférant un sens et une reconnaissance sociale qui dépassent le simple cadre professionnel.

Approche intégrée du parcours de soins : elle affirme la volonté du groupe de développer une offre qui accompagne le résident dans l'intégralité de son parcours, depuis le maintien à domicile jusqu'aux soins les plus complexes, en passant par l'hébergement temporaire et les solutions intermédiaires.

Ancrage territorial renforcé : en créant des ponts entre les établissements et leur environnement local, l’entreprise souhaite positionner ses structures comme des acteurs sociaux à part entière, intégrés dans le tissu communautaire.



A travers cet engagement, il s’agit de créer une plateforme de prise en charge de la vieillesse, comme un trait d’union entre le domicile et l’Ehpad.



En proposant des solutions à toutes les problématiques, Emera réaffirme sa volonté d’être présent pour l’usager et les familles à chaque nouveau besoin.



Que ce soit pour assurer le soutien à domicile des personnes fragilisées âgées et des familles, de garantir la continuité du parcours de soin, ou, à terme, assurer la coordination des acteurs du territoire.



« Notre nouvelle identité incarne notre vision d'un secteur en pleine réinvention, capable de répondre aux défis contemporains du vieillissement », explique Thibault Sartini, Directeur Général d'Emera.



Et de préciser : « face à l'évolution des profils de nos résidents, qui présentent aujourd'hui des pathologies plus complexes comme Alzheimer et nécessitent des prises en charge médicales plus sophistiquées qu'il y a vingt ans, nous devons repenser en profondeur notre approche.



Il est également essentiel d'embarquer l'ensemble des collaborateurs dans cette transformation, et je suis fier de pouvoir compter sur les équipes pour porter cette nouvelle vision au plus près des résidents. »





Au-delà de l'EHPAD : réinventer la place des seniors dans la société



En souhaitant redonner « droit de cité » à la vieillesse, l’entreprise reconnaît le rôle des aînés, en les intégrant activement dans la vie de la Cité, au même titre que les autres générations, en créant des espaces de célébration connectés à la communauté et permettant le partage d’expérience et la transmission.



Les EHPAD doivent ainsi se réinventer pour s'adapter à des besoins en constante évolution.



« Notre ambition dépasse le cadre traditionnel de l'EHPAD » souligne Julie Ramette, Directrice Médicale d’Emera.



Et de préciser : « nous concevons nos établissements comme des lieux de vie intégrés à leur environnement, où la prise en charge médicale cohabite harmonieusement avec une approche sociale enrichissante.



Face aux nouveaux profils de résidents, plus médicalisés et présentant des pathologies complexes, nous développons des solutions innovantes qui préservent leur dignité et leur autonomie tout en répondant à leurs besoins spécifiques. »



Cette vision se concrétise par le développement de partenariats avec les acteurs locaux, l'intégration des technologies au service du bien-être, et la formation continue des équipes.



