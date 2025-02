L'EHPAD du Salève, lauréat de l'appel à projets 2023-2024 de la Fondation Apicil En avril 2023, la Fondation Apicil lançait un appel à projets qui s’adressait aux soignants travaillant auprès des personnes âgées dans des EHPAD (maisons de retraite), dans les services gériatriques à l’hôpital et à domicile en milieu rural et urbain. A cette occasion, c’est l’EHPAD du Salève en Haute Savoie qui est le lauréat de cette édition 2023-2024. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 11/02/2025





Toutes et tous travaillent, tout au long de l’année, à l’élaboration d’une amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, sur le plan de la prise en charge de la douleur.



Cette prise en compte demande tout un travail de réflexion autour de la rapidité des soignants à agir au plus vite avant que la douleur se chronicise.



Des actions ont déjà vu le jour depuis plusieurs mois axés sur la prévention de l’apparition ou de la chronicisation de la douleur par une étroite collaboration avec le Centre d’étude et de traitement de la douleur ou l’équipe de soins palliatifs du CH Annecy- Genevois.



C’est pourquoi cette action de formation est un axe prioritaire pour l’établissement qui s’est interrogé : comment améliorer la prise en charge de la douleur provoquée par les soins ? comment améliorer le dossier patient dans le but de transmettre des informations pertinentes sur la douleur à tous les soignants (médicaux et non médicaux) ?





Cela permet :

de sensibiliser les équipes à la détection des signaux de la douleur ressenties par les personnes âgées,

d’aborder une approche basée sur un accompagnement non médicamenteux, complémentaire de l’approche thérapeutique médicamenteuse, afin de soulager au quotidien les usagers des EHPAD selon les situations rencontrées.



« Depuis plusieurs années, le monde médical tirait la sonnette d’alarme pour faire part des difficultés qu’il rencontrait. C’est dans ce contexte qu’en avril 2023, la Fondation Apicil lançait un appel à projets qui s’adressait aux soignants travaillant auprès des personnes âgées dans des EHPAD, dans les services gériatriques à l’hôpital et à domicile en milieu rural et urbain. Partant du principe qu’un soignant qui se sent bien est un soignant qui soigne mieux » indique Nathalie Aulnette, directrice de la Fondation Apicil.



Et de poursuivre : « La fondation contribue ainsi à la réalisation de projets destinés à améliorer la prise en charge de la douleur des personnes âgées à travers le soutien de projets fédérateurs d’équipes qui portent un état d’esprit commun proche du terrain, se développent en milieu rural pour combler l’isolement aggravé des personnes âgées et professionnels. Ces projets ont un impact concret pour le quotidien des professionnels d’aide à la personne intervenants à domicile en milieu rural ».



Au total, la fondation a reçu 130 projets. Ces projets proviennent de toutes les régions de France et de tous les types de structures concernées : EHPAD, Soins à domicile et hôpitaux. 13 projets lauréats ont été désignés pour une dotation totale de 100 000 €, répartie entre les primés. L’EHPAD du Salève fait partie des lauréats.



« La prise en charge de la douleur doit être une priorité pour tous. Nous devons travailler au quotidien dans la prévention et la prise en charge de la douleur auprès des personnes âgées.



Non seulement, nous devons être réactif sur le plan médicamenteux mais il y a également tout un travail de prévention de la douleur par une prise en soins non-médicamenteuse : la mobilité, le yoga, le bien-être, le toucher-relationnel, l’hypnose…



Cette formation axe ces types de prise en soins pour en devenir une priorité pour les soignants » conclut pour sa part, Gaëlle Constant-Schwab, psychologue référente qualité/projet.



