Le Kama Sutra senior : en librairie le 28 mai prochain Les éditions La Musardine vont publier le 28 mai prochain, Le kama sutra senior (144 pages, 20 euros) du journaliste Marc Lemonier, illustré par Chloé Cavalier, auteur de BD, un livre qui ose parler « sexe » aux plus de 60 ans avec humour et des positions adaptées à leurs réalités ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 18 Avril 2025





Dernier en date,



Ce Kâma-Sûtra est destiné aux hommes dont l’érection n‘a plus toute la vigueur d’antan, aux femmes dont le sexe n’est plus aussi naturellement lubrifié, aux hommes et aux femmes pour qui certaines positions sont difficiles à tenir car elles font mal au dos, aux reins, aux articulations et qui ont décidé que ça ne les empêcherait pas de faire l’amour et d’y prendre plaisir.



Rappelons d’ailleurs que ni l’amour, ni la sexualité n’ont de date de péremption ! Et l’éditeur de rappeler que la ménopause et l’andropause ne doivent plus être considérées comme la fin des années pendant lesquelles on s’amuse au lit ! ».



Point important et fondamental à souligner d’autant que la sexualité des seniors reste un sujet peu abordé et encore relativement tabou (même si les choses changent) : « il n’y a pas d’âge à partir duquel votre amour et votre sexualité seraient indécents. Seuls les « jeunes » pensent le contraire ».



Marc Lemonier, journaliste et écrivain érotique, a créé la collection « Osez », au sein de laquelle il a écrit plusieurs best-sellers. Il est notamment l’auteur du Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.Dernier en date, Le kama sutra senior du journaliste et écrivain érotique Marc Lemonier, illustré par Chloé Cavalier, auteur de BD (sortie le 28 mai 2025).Ce Kâma-Sûtra est destiné aux hommes dont l’érection n‘a plus toute la vigueur d’antan, aux femmes dont le sexe n’est plus aussi naturellement lubrifié, aux hommes et aux femmes pour qui certaines positions sont difficiles à tenir car elles font mal au dos, aux reins, aux articulations et qui ont décidé que ça ne les empêcherait pas de faire l’amour et d’y prendre plaisir.Rappelons d’ailleurs que ni l’amour, ni la sexualité n’ont de date de péremption ! Et l’éditeur de rappeler que la ménopause et l’andropause ne doivent plus être considérées comme la fin des années pendant lesquelles on s’amuse au lit ! ».Point important et fondamental à souligner d’autant que la sexualité des seniors reste un sujet peu abordé et encore relativement tabou (même si les choses changent) : « il n’y a pas d’âge à partir duquel votre amour et votre sexualité seraient indécents. Seuls les « jeunes » pensent le contraire ».Marc Lemonier, journaliste et écrivain érotique, a créé la collection « Osez », au sein de laquelle il a écrit plusieurs best-sellers. Il est notamment l’auteur du Slow Kama Sutra publié en 2024 à La Musardine.







La rédaction vous conseille < > Zoom sur les vitamines, nutriments et minéraux bons pour le coeur Sans tabou : une petite sélection de lovetoys pour les seniors