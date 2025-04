Le Prix Européen Jeune Chercheur 2024 Fondation Recherche Alzheimer : remis à Nicholas Ashton Partenaire de la Fondation Recherche Alzheimer, Clariane* s’engage pour faire avancer la recherche sur les maladies neurodégénératives -notamment Alzheimer- à travers le Prix Européen Jeune Chercheur. Cette année, il a été remis à Nicholas Ashton, chercheur spécialisé en neurosciences, pour ses travaux sur le développement de tests sanguins permettant un diagnostic plus précoce de la maladie. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 30 Avril 2025

Clariane fait de l’accompagnement des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, de leurs proches aidants et des équipes médicales et de soins, une priorité.



Dans cet esprit, le Groupe et ses partenaires, développent des initiatives visant à favoriser la connaissance de cette maladie tout en apportant de nouvelles solutions pour le diagnostic (le plus tôt étant le mieux) et la prise charge des soins.



C’est pourquoi, Clariane s’est engagé aux côtés de la Fondation Recherche Alzheimer avec le Prix

Européen Jeune Chercheur, remis par le Professeur Antoine Piau, directeur médical, éthique et innovation en santé du groupe.



Il a été remis à Nicholas Ashton dont les travaux ont contribué à une avancée majeure dans la recherche sur Alzheimer. Comment ? Avec la découverte, le développement et la validation de tests biologiques permettant un diagnostic extrêmement précoce, à un stade présymptomatique.



On le sait, en matière d’Alzheimer, une détection anticipée s’avère cruciale dans la prise en soin de cette pathologie, car il a été prouvé que l’on pouvait agir sur des facteurs modifiables pouvant permettre de ralentir l’évolution de la maladie.



Ainsi, en diagnostiquant plus tôt, on peut permettre aux patients de rester maîtres de leur avenir. Plus longtemps.



Pour le Pr. Antoine Piau de chez Clariane : « nous avons la conviction que seule une approche globale et personnalisée est possible dans la prise en soins de la maladie d’Alzheimer. Nous avons déployé dans nos établissements le Positive Care qui reprend ces principes ».



Et de poursuivre : « nous voulons devenir un acteur majeur de santé publique dans la promotion du bien vieillir et la prévention des maladies chroniques. Les travaux de Nicholas Ashton s’intègrent parfaitement à cet objectif, et nous sommes fiers de pouvoir aujourd’hui lui remettre le Prix Européen Jeune Chercheur 2024 ».



*Clariane s'annonce comme étant la première communauté européenne de soin dans les moments de fragilité. Elle est présente dans six pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas.







La rédaction vous conseille < > Parkinson : une prise de conscience à l'international qui peine à émerger en France Parkinson et les pesticides : une relation toxique