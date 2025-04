Val Kilmer, icône de Hollywood, s'éteint à 65 ans Val Kilmer, acteur emblématique de films cultes tels que "Top Gun" et "Batman Forever", est décédé le 1ᵉʳ avril 2025 à Los Angeles des suites d'une pneumonie, à l'âge de 65 ans. Sa fille, Mercedes Kilmer, a confirmé que son père avait également souffert d'un cancer du larynx diagnostiqué en 2014, dont il s'était remis. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 02/04/2025

Une carrière marquante au cinéma



Né le 31 décembre 1959 à Los Angeles, Val Kilmer a débuté sa carrière au théâtre avant de se tourner vers le cinéma. Il a été révélé au grand public en 1986 grâce à son rôle de Tom "Iceman" Kazansky dans "Top Gun", où il incarnait le rival de Tom Cruise. Ce rôle a marqué le début d'une série de performances notables :

Jim Morrison dans "The Doors" (1991) d'Oliver Stone, où il a brillamment interprété le légendaire chanteur.

dans "The Doors" (1991) d'Oliver Stone, où il a brillamment interprété le légendaire chanteur. Batman/Bruce Wayne dans "Batman Forever" (1995) de Joel Schumacher, succédant à Michael Keaton dans le rôle du célèbre justicier.

dans "Batman Forever" (1995) de Joel Schumacher, succédant à Michael Keaton dans le rôle du célèbre justicier. Doc Holliday dans "Tombstone" (1993), offrant une performance saluée par la critique.

dans "Tombstone" (1993), offrant une performance saluée par la critique. Chris Shiherlis dans "Heat" (1995) de Michael Mann, aux côtés de Robert De Niro et Al Pacino.

En 2022, malgré ses problèmes de santé, Kilmer a repris son rôle d'Iceman dans "Top Gun: Maverick", utilisant une technologie d'intelligence artificielle pour recréer sa voix.





Son combat courageux contre la maladie



En 2014, Val Kilmer a été diagnostiqué d'un cancer du larynx. Les traitements, incluant chimiothérapie et trachéotomies, ont affecté sa voix et sa capacité à s'alimenter normalement. Malgré ces défis, il est resté actif professionnellement et a partagé son expérience dans le documentaire "Val" en 2021, offrant un aperçu intime de sa vie et de sa carrière.





