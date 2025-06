Les origines italiennes du pape Léon XIV sont enfin dévoilées au grand public ! Depuis l’élection du pape Léon XIV, né Robert Francis Prevost, ses origines américaines et européennes suscitent un engouement incroyable chez les généalogistes. Et pour cause, ses grands-parents restaient jusqu’à présent bien mystérieux. Les membres de la communauté de Geneanet, le leader européen de la généalogie en ligne, ont résolu l’énigme. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 11/06/2025

Si l’ascendance maternelle du pape a pu être retracée rapidement sans trop de difficultés, sa branche paternelle présentait de nombreuses zones d’ombre et contradictions.



En effet, le père du pape, Louis Lanti Marius Prevost, est dit, sur son acte de naissance de 1920, fils de Jean Lanti Prevost, commercial, 42 ans, né en France, et de Suzanne Louise Marie Fabre, 28 ans, née en France.



Sur l’acte de naissance de son frère aîné, John Centi Prevost en 1917, le père est nommé Jean C. Prevost, formateur à New York, 30 ans, né en France et la mère est indiquée Suzanne Fibra, née en France.



Cet acte comporte de nombreuses ratures, approximations et incohérences sur le nom de la mère, son âge qui est absent et l’âge du père qui est tantôt né vers 1878 ou vers 1887 en fonction de l’acte.



Par ailleurs, l’enfant est déclaré légitime, mais la mère accouche loin de chez elle, à Lackawanna, NY, dans un établissement catholique de jeunes filles célibataires, dénommé Our Lady of Victory Infant Home.



D’autre part, le second prénom des 2 enfants, aux consonances italiennes, interpelle, car il ne s’agit pas de vrais prénoms : Centi et Lanti pourraient tous deux être des déformations de Santi (le “L” majuscule et le “S” étant très proches graphiquement).



Dès lors, d’où viennent les origines italiennes du pape évoquées depuis le début puisque Prevost est un nom typiquement français et que son père est indiqué à deux reprises comme étant né en France ?



C’est sur le recensement de 1950 et sur son acte de décès, en 1960, que le grand-père du pape est qualifié d’italien. Sa date de naissance, hélas sans lieu, est précisée : le 24 juin 1876.



La presse italienne a ainsi annoncé en fanfare il y a quelques semaines que le grand-père du pape venait du Piémont sur la base de l’acte de naissance d’un Giovanni Pietro Felice Prevosto du 24 juin 1877 à Settimo Rottaro, qui, à un an près, correspond jour pour jour à la date indiquée sur l’acte de décès de John R. Prevost.



Hélas, des membres de Geneanet ont rapidement découvert que cet enfant était décédé à l’âge d’un an !



De nombreux mystères planent ainsi sur le grand-père du pape. Est-il donc français ou italien ? Par ailleurs, pourquoi est-il nommé, sur son acte de décès John R. et non John C. pour John Centi ? Pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de l'immigration aux États-Unis de Jean Prevost et de Suzanne Fabre ?



Ce qu’on sait avec certitude, c’est que Jean/John, qualifié tantôt de formateur, tantôt de commercial, a consacré la majeure partie de sa vie à enseigner les langues romanes.



Or, des généalogistes du monde entier, membres du Genealogy Discord Server, ont trouvé une piste intéressante dans le Chicago Tribune du 6 mai 1934 : une publicité pour des cours de français, italien, allemand et espagnol, proposés par Riggitano-Prevost.







De fil en aiguille, il s’est avéré qu’il s’agissait de Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano… Né justement un 24 juin 1876 à Milazzo, en Sicile ! Et dont le père se prénomme Santi… John Prevost et lui seraient-ils une seule et même personne ?



C'est un groupe d'utilisateurs de Geneanet, les membres du Centre de généalogie, qui ont trouvé la pièce décisive du puzzle !



En effet, conformément à une loi américaine, l’Alien Registration Act, promulguée le 28 juin 1940, tous les résidents adultes des États-Unis non citoyens devaient s’enregistrer auprès du gouvernement fédéral.



John et Suzanne n’ont pas échappé à la règle. Et c’est sous ses deux noms, Salvatore Giovanni Reggitano Alioto et John Prevost, que le grand-père du pape a complété son dossier individuel ou Alien file (A-file), qui porte le numéro A2358911.



Quant à Suzanne, c’est sous le nom de Suzanne Fontaine, et non Fabre, qu’elle s’est enregistrée, confirmant de manière irréfutable les hypothèses émises il y a déjà plusieurs jours par divers membres français de Geneanet dont le Centre de généalogie.



Ainsi, les actes de naissance du père du pape et de son oncle, basés sur les déclarations des parents, comportent un grand nombre d’erreurs pour une raison très simple : ils ne souhaitaient pas être clairement identifiés.



Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils n’étaient pas mariés et que John Prevost alias Salvatore Giovanni Riggitano était lui déjà marié.



En effet, les grands-parents du pape étant à présent clairement identifiés, il est possible de retracer leurs parcours respectifs. Salvatore Giovanni Riggitano émigre aux États-Unis et arrive à Quincy, dans l’Illinois, le 8 mars 1904 afin de rejoindre sa sœur Rosa, mariée à Vincent Cento.



Il s’y installe comme professeur de langues aux conservatoires Quincy, Bruehel, Knox et Galesburg et partage son temps entre Quincy, Keokuk et Fort Madison. Il se marie le 14 avril 1914 à Chicago avec Daisy Hughes.



Quant à la grand-mère, Suzanne Fontaine, elle naît le 2 février 1894 au Havre. À 21 ans, elle embarque le 13 mars 1915 à bord du navire La Touraine pour New York et s’installe dès son arrivée dans une maison catholique de jeunes filles françaises, la “Jeanne d’Arc Home for Friendless French Women”.



On la retrouve à Détroit et à Toronto en avril 1917, à Toronto en avril 1917 et à nouveau à Détroit en mai 1917 avant d’accoucher dans une “infant home” à Lackawanna de John Centi Prevost le 23 juillet. C’est dans ces conditions qu’ils maquillent leur identité sur l’acte de naissance de leur fils. Leur histoire d’amour continue puisqu’ils s’installent ensemble et ont un second fils, le 28 juillet 1920, le père du pape.



Un scandale éclate en mars 1917, notamment dans le journal The Quincy Daily Herald, lorsque Daisy accuse son mari d’adultère avec une certaine “Suzana Fountan”.



C’est dans ce contexte que Suzanne s’éclipse à Toronto en avril 1917 et donne naissance à son premier fils, loin de chez elle, en juillet, sous une fausse identité pour elle et son amant.



Mais pourquoi choisir le nom Prevost ? Probablement, car il s’agissait du nom de jeune fille de la mère de Suzanne.



Enfin, ces articles de journaux dressent un portrait complet de Salvatore Giovanni Riggitano et livrent un dernier détail intéressant. Il était particulièrement cultivé car “il avait été instruit pour devenir prêtre, mais il n’avait pas pu présenter ses vœux”.



Son petit-fils a pris la relève avec brio. Un petit-fils qui aurait pu s’appeler Riggitano.