Joista : mieux se préparer à l'approche de la ménopause, mieux la vivre et mieux vieillir... Face à la ménopause, la jeune entreprise Joïsta souhaite se positionner comme étant une alliée essentielle dans cette transition pour répondre aux besoins des femmes ménopausées. Comment ? Grâce à une gamme de compléments alimentaires et autres produits spécialement conçus qui offrent des solutions naturelles pour atténuer les effets de la ménopause et améliorer le quotidien des femmes. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 29 Avril 2025

On le sait, la ménopause est une étape incontournable dans la vie de toutes les femmes : la moitié des femmes de notre planète est ménopausée. Pour plus de quatre femmes sur cinq, la ménopause n’a pas été un long fleuve tranquille… Et pourtant, que sait-on de cette période de la vie ?



Ce phénomène naturel reste encore entouré de silence et de stigmates, souvent perçu à tort comme un simple marqueur de vieillissement.



Généralement observée autour de la cinquantaine, la ménopause s’accompagne de bouleversements hormonaux majeurs qui se traduisent par des symptômes variés (qui commencent quelques années avant la ménopause) : bouffées de chaleur, insomnies, fatigue chronique, anxiété, irritabilité, sueurs nocturnes, prise de poids, changement d’humeur, sécheresse cutanée et bien d’autres…



Ces manifestations peuvent avoir un impact significatif sur la santé physique et émotionnelle des femmes, tout en touchant à des aspects fondamentaux de leur féminité, leur fertilité et leur sexualité.



« La ménopause concerne 100% des femmes dans le monde : 20% d’entre elles vont la vivre très mal, 20% sans aucun soucis et 60% avec des hauts et des bas » souligne Camille Cordonnier, fondatrice de cette jeune marque.



Et de préciser : « Mon mantra est une meilleure compréhension de son corps et de ses émotions pour être capable d’identifier ce qui va aider chacune à se sentir mieux, que ce soit sur des aspects nutritionnels, d’exercices physiques ou de gestion du stress…».



Dans ce contexte, cette marque vise à « vivre une ménopause épanouie grâce à des solutions expertes, scientifiquement prouvées et ciblées pour chaque symptôme ».



Comment ? Grâce à une gamme de compléments alimentaires et autres produits spécialement conçus -et fabriqués en France- qui offrent des solutions naturelles dont l’efficacité est prouvée pour atténuer les effets de la ménopause et améliorer le quotidien des femmes.



Au-delà des produits, Joïsta propose aussi un coaching et un accompagnement personnalisés avec des experts pour répondre aux besoins de chaque femme. Pour briser les tabous en sensibilisant le grand public et en valorisant une vision positive et décomplexée de la ménopause.







