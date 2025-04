Gaz, électricité : comment éviter les hausses de l'été 2025 et faire des économies ? À l'approche de l'été 2025, les Français, notamment les seniors et les actifs proches de la retraite, doivent se préparer à des hausses significatives des tarifs de l'énergie. Pourtant, une récente enquête de 60 Millions de consommateurs révèle qu'il est possible de faire des économies substantielles en choisissant judicieusement son contrat. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 27/04/2025

Trois hausses majeures prévues pour l'été 2025 Les consommateurs doivent anticiper les augmentations suivantes :​



Gaz naturel : Le prix repère du gaz, publié mensuellement par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), connaît une hausse continue. En avril 2025, une augmentation de 2,27 % a été enregistrée, et la tendance pourrait se poursuivre cet été.​

Électricité : Bien que le tarif réglementé ait baissé de 15 % en février 2025, cette réduction est partiellement compensée par une augmentation des taxes, notamment l'accise sur l'électricité, qui est revenue à son niveau d'avant 2022.​

Fiscalité énergétique : Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une uniformisation de la TVA sur les abonnements au gaz et à l'électricité, passant de 5,5 % à 20 %, ce qui pourrait entraîner une hausse des factures.

Des économies substantielles en changeant de fournisseur Le hors-série de mai-juin 2025 de 60 Millions de consommateurs a analysé 75 contrats d'électricité et 40 offres de gaz. Les résultats sont édifiants :​



Électricité : Pour une famille vivant dans une maison de 100 m² avec chauffage électrique, l'offre Tempo d'EDF permet une économie annuelle de 420 € par rapport au tarif réglementé. D'autres fournisseurs, comme La Bellenergie, proposent des offres vertes compétitives, avec des économies allant jusqu'à 193 € par an.

Gaz : Pour un couple en appartement, l'offre Extra Eco d'Ohm Énergie est estimée à 380 € par an, soit 35 € de moins que le prix repère. Pour une famille en maison, cette offre permet une économie de 265 € par an.​

Attention aux pièges des offres à prix fixe et à la mensualisation 60 Millions de consommateurs alerte sur certaines pratiques commerciales :​



Offres à prix fixe : Bien que séduisantes, ces offres peuvent inclure des clauses de révision tarifaire, permettant aux fournisseurs d'augmenter les prix en cours de contrat. ​

Mensualisation : Ce système, basé sur une estimation de la consommation, peut entraîner des régularisations importantes en fin d'année si l'estimation est sous-évaluée. Certains fournisseurs, comme Engie, ENI ou Ohm Énergie, ont été pointés du doigt pour cette pratique.

Conseils pour se prémunir contre les hausses Pour limiter l'impact des augmentations :



Comparer les offres : Utilisez des comparateurs indépendants pour trouver les offres les plus avantageuses.​

Surveiller sa consommation : Utilisez les applications des fournisseurs pour suivre votre consommation en temps réel.​

Vérifier les clauses contractuelles : Lisez attentivement les conditions générales pour éviter les mauvaises surprises.​

Profiter des aides : Renseignez-vous sur les dispositifs comme le chèque énergie ou MaPrimeRénov'.

Face aux hausses prévues cet été, il est donc crucial de rester vigilant et proactif. En comparant les offres et en surveillant sa consommation, il est possible de réaliser des économies significatives et de mieux maîtriser son budget énergétique.







